Economia del token e analisi del prezzo di BENQI (QI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per BENQI (QI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 25.29M $ 25.29M $ 25.29M Fornitura totale: $ 7.20B $ 7.20B $ 7.20B Fornitura circolante: $ 7.20B $ 7.20B $ 7.20B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 25.29M $ 25.29M $ 25.29M Massimo storico: $ 0.39417 $ 0.39417 $ 0.39417 Minimo storico: $ 0.00323513 $ 0.00323513 $ 0.00323513 Prezzo attuale: $ 0.00351196 $ 0.00351196 $ 0.00351196