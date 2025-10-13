Economia del token e analisi del prezzo di BENJAMIN (BENJI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per BENJAMIN (BENJI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 54.50K $ 54.50K $ 54.50K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 468.14M $ 468.14M $ 468.14M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 116.42K $ 116.42K $ 116.42K Massimo storico: $ 0.00477446 $ 0.00477446 $ 0.00477446 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00011642 $ 0.00011642 $ 0.00011642