Economia del token e analisi del prezzo di Bee (BEE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Bee (BEE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 17.41K $ 17.41K $ 17.41K Fornitura totale: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Fornitura circolante: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 17.41K $ 17.41K $ 17.41K Massimo storico: $ 0.01742187 $ 0.01742187 $ 0.01742187 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0