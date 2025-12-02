Economia del token e analisi del prezzo di BaseShake (BASESHAKE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per BaseShake (BASESHAKE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 672.49K $ 672.49K $ 672.49K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 672.49K $ 672.49K $ 672.49K Massimo storico: $ 0.00373689 $ 0.00373689 $ 0.00373689 Minimo storico: $ 0.00011161 $ 0.00011161 $ 0.00011161 Prezzo attuale: $ 0.00067332 $ 0.00067332 $ 0.00067332