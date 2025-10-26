Il prezzo in tempo reale di Base Velocimeter oggi è 0.00354462 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BVM a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BVM su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Base Velocimeter oggi è 0.00354462 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi BVM a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di BVM su MEXC ora.

Logo Base Velocimeter

Prezzo di Base Velocimeter (BVM)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in BVM:

$0.00354462
0.00%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Base Velocimeter (BVM)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:30:11 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Base Velocimeter (BVM) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00354269
Min sulle 24h
$ 0.00356472
Max sulle 24h

$ 0.00354269

$ 0.00356472

$ 0.787331

$ 0.00138317

--

+0.05%

+13.69%

+13.69%

Il prezzo in tempo reale di Base Velocimeter (BVM) è $0.00354462. Nelle ultime 24 ore, BVM ha oscillato tra un minimo di $ 0.00354269 e un massimo di $ 0.00356472, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di BVM è $ 0.787331, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00138317.

In termini di performance a breve termine, BVM è variato del -- nell'ultima ora, del +0.05% nelle 24 ore e del +13.69% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Base Velocimeter (BVM)

$ 20.49K

--
----

$ 53.34K

5.78M

15,047,424.5246769

L'attuale capitalizzazione di mercato di Base Velocimeter è $ 20.49K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di BVM è 5.78M, con una fornitura totale di 15047424.5246769. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 53.34K.

Cronologia dei prezzi di Base Velocimeter (BVM) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Base Velocimeter a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Base Velocimeter in USD è stata di $ -0.0023510195.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Base Velocimeter in USD è stata di $ +0.0029793006.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Base Velocimeter in USD è stata di $ +0.0020189146739615743.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+0.05%
30 giorni$ -0.0023510195-66.32%
60 giorni$ +0.0029793006+84.05%
90 giorni$ +0.0020189146739615743+132.33%

Che cos'è Base Velocimeter (BVM)

What is the project about? ve33 Dex on Base

What makes your project unique? Options tokens as liquidity mining incentives & as a service for partner protocols to use for airdrops, fair launches, voting and liquidity mining incentives. veNFT grants for partner protocols and weekly bribe rebate system=

History of your project. We are now live on Canto Fantom Mantle Pulse and Base and the codebase is up to v3.

What’s next for your project? Continue to launch on layer 2 chains. Flashloans for options exercising. Further develop out our bribe rebates system.

What can your token be used for?

Users may lock BVM to veBVM and vote to earn voting incentives (bribes) and trading fees.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Base Velocimeter (BVM)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Base Velocimeter (USD)

Quanto varrà Base Velocimeter (BVM) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Base Velocimeter (BVM) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Base Velocimeter.

Controlla subito la previsione del prezzo di Base Velocimeter!

BVM in valute locali

Economia del token di Base Velocimeter (BVM)

Comprendere l'economia del token di Base Velocimeter (BVM) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token BVM!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Base Velocimeter (BVM)

Quanto vale oggi Base Velocimeter (BVM)?
Il prezzo in tempo reale di BVM in USD è 0.00354462 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da BVM in USD?
Il prezzo attuale di BVM in USD è $ 0.00354462. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Base Velocimeter?
La capitalizzazione di mercato per BVM è $ 20.49K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di BVM?
La fornitura circolante di BVM è 5.78M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di BVM?
BVM ha raggiunto un prezzo ATH di 0.787331 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di BVM?
BVM ha visto un prezzo ATL di 0.00138317 USD.
Qual è il volume di trading di BVM?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per BVM è -- USD.
BVM salirà quest'anno?
BVM potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di BVM per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:30:11 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Base Velocimeter (BVM)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

