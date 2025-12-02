Economia del token e analisi del prezzo di Band (BAND)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Band (BAND), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 72.62M Fornitura totale: $ 168.65M Fornitura circolante: $ 166.90M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 73.39M Massimo storico: $ 22.83 Minimo storico: $ 0.203625 Prezzo attuale: $ 0.43811