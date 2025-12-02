Economia del token e analisi del prezzo di AU79 (AU79)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per AU79 (AU79), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 8.05M Fornitura totale: $ 999.87M Fornitura circolante: $ 999.87M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 8.05M Massimo storico: $ 0.03850425 Minimo storico: $ 0.00608277 Prezzo attuale: $ 0.0079447