Economia del token e analisi del prezzo di ASSDAQ (ASSDAQ)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per ASSDAQ (ASSDAQ), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 874.90K $ 874.90K $ 874.90K Fornitura totale: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Fornitura circolante: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 874.90K $ 874.90K $ 874.90K Massimo storico: $ 0.01013732 $ 0.01013732 $ 0.01013732 Minimo storico: $ 0.00086218 $ 0.00086218 $ 0.00086218 Prezzo attuale: $ 0.00087668 $ 0.00087668 $ 0.00087668