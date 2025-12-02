Economia del token e analisi del prezzo di ASK SPLAT (SPLAT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per ASK SPLAT (SPLAT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.09M Fornitura totale: $ 956.70M Fornitura circolante: $ 656.70M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.59M Massimo storico: $ 0.02859411 Minimo storico: $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00165779