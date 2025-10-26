Il prezzo in tempo reale di Arcana Network oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi XAR a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di XAR su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Arcana Network oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi XAR a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di XAR su MEXC ora.

Prezzo di Arcana Network (XAR)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in XAR:

$0.00071492
$0.00071492$0.00071492
0.00%1D
Grafico dei prezzi in tempo reale di Arcana Network (XAR)
Informazioni sui prezzi di Arcana Network (XAR) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.52
$ 1.52$ 1.52

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+28.38%

+28.38%

Il prezzo in tempo reale di Arcana Network (XAR) è --. Nelle ultime 24 ore, XAR ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di XAR è $ 1.52, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, XAR è variato del -- nell'ultima ora, del -- nelle 24 ore e del +28.38% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Arcana Network (XAR)

$ 477.58K
$ 477.58K$ 477.58K

--
----

$ 714.92K
$ 714.92K$ 714.92K

668.03M
668.03M 668.03M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di Arcana Network è $ 477.58K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di XAR è 668.03M, con una fornitura totale di 1000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 714.92K.

Cronologia dei prezzi di Arcana Network (XAR) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Arcana Network a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Arcana Network in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Arcana Network in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Arcana Network in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0--
30 giorni$ 0-32.40%
60 giorni$ 0-76.49%
90 giorni$ 0--

Che cos'è Arcana Network (XAR)

Arcana is a leading Chain Abstraction Protocol that lets users instantly spend assets across multiple chains from a single unified balance—no bridging needed. It is compatible with all self-custody wallets and supports seamless transactions across EVM and non-EVM chains. A seamless, bridgeless, and near-instant experience.

Web3 ecosystem has exploded with 100s of L1s, L2s, rollups, sidechains, and appchains, adding immense friction for users trying new chains, while chains struggle to attract and retain users and maintain TVL. Arcana solves this by providing unified balances, auto-funding gas fees with stablecoins, and near-instant multi-chain transactions.

Key differentiators of $XAR’s Chain Abstraction Protocol:

  • EOA Wallet-Based Orchestration: Users can bring existing wallet addresses without locking funds or depositing into new accounts—maintaining full self-custody of assets.
  • Gas Efficiency: Upto 5X lower gas fees compared to smart contract-based chain abstraction protocols
  • Universal Addresses: Arcana does not create app-specific wallets that require users to deposit tokens. So users assets remain in a single wallet, accessible across apps —even on apps that do not support chain abstraction.

The Chain Abstraction protocol is live on Testnet, with a Mainnet release planned for Q1 2025. Users can experience Chain Abstraction through Arcana Wallet, a Chrome extension launched in Oct 2024, or via the SDK integrated by app developers.

Arcana’s Other Products Include:

  1. Arcana Auth SDK: An easy way for developers to onboard users and provide them with a non-custodial wallet. Users can log in using their email or social accounts and instantly receive a secure in-app wallet—no passwords, seed phrases, or installations required. It’s the fastest decentralized social login in Web3, with a sub-5-second login time

Across previously launched products, Arcana has experienced tremendous growth. Arcana Auth has generated over 4 Million wallets with 5,000+ apps deployed, since its launch in February 2023.

Since its inception in 2021, Arcana has raised 4.5Mn+ USD from leading investors and founders in the ecosystem such as Balaji Srinivasan, Founders of Polygon, Polygon Ventures, Woodstock, Republic Crypto, Digital Currency Group, Fenbushi, and 40+ investors. Arcana’s native token, $XAR, had its Reg D public token sale on the Republic platform on November 29, 2023, and is listed on Bybit, Gate, and MEXC.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo.

Previsione del prezzo di Arcana Network (USD)

Quanto varrà Arcana Network (XAR) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Arcana Network (XAR) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Arcana Network.

Controlla subito la previsione del prezzo di Arcana Network!

XAR in valute locali

Economia del token di Arcana Network (XAR)

Comprendere l'economia del token di Arcana Network (XAR) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token XAR!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Arcana Network (XAR)

Quanto vale oggi Arcana Network (XAR)?
Il prezzo in tempo reale di XAR in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da XAR in USD?
Il prezzo attuale di XAR in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Arcana Network?
La capitalizzazione di mercato per XAR è $ 477.58K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di XAR?
La fornitura circolante di XAR è 668.03M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di XAR?
XAR ha raggiunto un prezzo ATH di 1.52 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di XAR?
XAR ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di XAR?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per XAR è -- USD.
XAR salirà quest'anno?
XAR potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di XAR per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:07:10 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

