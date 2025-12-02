Economia del token e analisi del prezzo di Arcana Network (XAR)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Arcana Network (XAR), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 324.67K $ 324.67K $ 324.67K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 690.28M $ 690.28M $ 690.28M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 470.34K $ 470.34K $ 470.34K Massimo storico: $ 1.52 $ 1.52 $ 1.52 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00047034 $ 0.00047034 $ 0.00047034