Economia del token e analisi del prezzo di Aquari (AQUARI)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Aquari (AQUARI), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M Fornitura totale: $ 118.00M $ 118.00M $ 118.00M Fornitura circolante: $ 118.00M $ 118.00M $ 118.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M Massimo storico: $ 0.03602976 $ 0.03602976 $ 0.03602976 Minimo storico: $ 0.0044817 $ 0.0044817 $ 0.0044817 Prezzo attuale: $ 0.01772007 $ 0.01772007 $ 0.01772007