Informazioni su Apraemio APRA
Apraemio is a blockchain-based ecosystem designed to grant token holders access to selected services and curated opportunities—ranging from digital platform features to optional commercial offers—through the $APRA utility token. The APRA token serves as a gateway to platform-specific services, loyalty programs, and other offerings that may be made available by Apraemio Ltd. or its partners. This approach reflects Apraemio's commitment to increasing accessibility to innovative service layers powered by blockchain technology—without the complexities or legal implications of financial instruments.
Economia del token di Apraemio (APRA): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Apraemio (APRA) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token APRA che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token APRA possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
