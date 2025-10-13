Economia del token e analisi del prezzo di Apraemio (APRA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Apraemio (APRA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 22.80M Fornitura totale: $ 1.00B Fornitura circolante: $ 138.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 165.21M Massimo storico: $ 0.290289 Minimo storico: $ 0.100164 Prezzo attuale: $ 0.165226