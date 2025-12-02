Economia del token e analisi del prezzo di Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Anthropic PreStocks (ANTHROPIC), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Fornitura totale: $ 4.98K $ 4.98K $ 4.98K Fornitura circolante: $ 4.98K $ 4.98K $ 4.98K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Massimo storico: $ 235.36 $ 235.36 $ 235.36 Minimo storico: $ 124.62 $ 124.62 $ 124.62 Prezzo attuale: $ 227.4 $ 227.4 $ 227.4