Il prezzo in tempo reale di ANGL TOKEN oggi è 0.00337672 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ANGL a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ANGL su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di ANGL TOKEN oggi è 0.00337672 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ANGL a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ANGL su MEXC ora.

Maggiori informazioni su ANGL

Informazioni sul prezzo di ANGL

Whitepaper di ANGL

Sito web ufficiale di ANGL

Economia del token di ANGL

Previsioni del prezzo di ANGL

Logo ANGL TOKEN

Prezzo di ANGL TOKEN (ANGL)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in ANGL:

$0.00337672
-11.10%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di ANGL TOKEN (ANGL)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-05 10:17:13 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di ANGL TOKEN (ANGL) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00332667
Min sulle 24h
$ 0.0038147
Max sulle 24h

$ 0.00332667
$ 0.0038147
$ 0.01037575
$ 0
-0.11%

-11.11%

+6.72%

+6.72%

Il prezzo in tempo reale di ANGL TOKEN (ANGL) è $0.00337672. Nelle ultime 24 ore, ANGL ha oscillato tra un minimo di $ 0.00332667 e un massimo di $ 0.0038147, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di ANGL è $ 0.01037575, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, ANGL è variato del -0.11% nell'ultima ora, del -11.11% nelle 24 ore e del +6.72% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di ANGL TOKEN (ANGL)

$ 725.99K
--
$ 3.38M
215.00M
1,000,000,000.0
L'attuale capitalizzazione di mercato di ANGL TOKEN è $ 725.99K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di ANGL è 215.00M, con una fornitura totale di 1000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 3.38M.

Cronologia dei prezzi di ANGL TOKEN (ANGL) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di ANGL TOKEN a USD è stata $ -0.000422407204907373.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di ANGL TOKEN in USD è stata di $ -0.0001818843.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di ANGL TOKEN in USD è stata di $ -0.0007458593.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di ANGL TOKEN in USD è stata di $ -0.003615515172547078.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.000422407204907373-11.11%
30 giorni$ -0.0001818843-5.38%
60 giorni$ -0.0007458593-22.08%
90 giorni$ -0.003615515172547078-51.70%

Che cos'è ANGL TOKEN (ANGL)

$ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa ANGL TOKEN (ANGL)

Whitepaper
Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di ANGL TOKEN (USD)

Quanto varrà ANGL TOKEN (ANGL) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset ANGL TOKEN (ANGL) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per ANGL TOKEN.

Controlla subito la previsione del prezzo di ANGL TOKEN!

ANGL in valute locali

Economia del token di ANGL TOKEN (ANGL)

Comprendere l'economia del token di ANGL TOKEN (ANGL) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token ANGL!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a ANGL TOKEN (ANGL)

Quanto vale oggi ANGL TOKEN (ANGL)?
Il prezzo in tempo reale di ANGL in USD è 0.00337672 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da ANGL in USD?
Il prezzo attuale di ANGL in USD è $ 0.00337672. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di ANGL TOKEN?
La capitalizzazione di mercato per ANGL è $ 725.99K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di ANGL?
La fornitura circolante di ANGL è 215.00M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di ANGL?
ANGL ha raggiunto un prezzo ATH di 0.01037575 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di ANGL?
ANGL ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di ANGL?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per ANGL è -- USD.
ANGL salirà quest'anno?
ANGL potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di ANGL per un'analisi più approfondita.
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.