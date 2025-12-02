Economia del token e analisi del prezzo di Altered State Machine (ASTO)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Altered State Machine (ASTO), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Fornitura totale: $ 1.85B $ 1.85B $ 1.85B Fornitura circolante: $ 289.48M $ 289.48M $ 289.48M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 6.52M $ 6.52M $ 6.52M Massimo storico: $ 0.890471 $ 0.890471 $ 0.890471 Minimo storico: $ 0.0034938 $ 0.0034938 $ 0.0034938 Prezzo attuale: $ 0.00350802 $ 0.00350802 $ 0.00350802