Economia del token e analisi del prezzo di aiPump (AIPUMP)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per aiPump (AIPUMP), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 154.19K $ 154.19K $ 154.19K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 418.67M $ 418.67M $ 418.67M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 368.30K $ 368.30K $ 368.30K Massimo storico: $ 0.04072074 $ 0.04072074 $ 0.04072074 Minimo storico: $ 0.00011104 $ 0.00011104 $ 0.00011104 Prezzo attuale: $ 0.000366 $ 0.000366 $ 0.000366