Economia del token e analisi del prezzo di AIMX (AIMX)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per AIMX (AIMX), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 176.71K
Fornitura totale: $ 588.00M
Fornitura circolante: $ 394.67M
FDV (Valutazione completamente diluita): $ 263.28K
Massimo storico: $ 0.02766477
Minimo storico: $ 0.00031155
Prezzo attuale: $ 0.00044894