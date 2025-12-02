Economia del token e analisi del prezzo di A0x (A0X)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per A0x (A0X), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Fornitura totale: $ 99.94B $ 99.94B $ 99.94B Fornitura circolante: $ 99.94B $ 99.94B $ 99.94B FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.34M $ 1.34M $ 1.34M Massimo storico: $ 0.00009966 $ 0.00009966 $ 0.00009966 Minimo storico: $ 0.00001265 $ 0.00001265 $ 0.00001265 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0