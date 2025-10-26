Il prezzo in tempo reale di Frankencoin oggi è 1.2554 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ZCHF a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ZCHF su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Frankencoin oggi è 1.2554 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ZCHF a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ZCHF su MEXC ora.

Logo Frankencoin

Valore Frankencoin (ZCHF)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in ZCHF:

$1.2554
$1.2554$1.2554
0.00%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Frankencoin (ZCHF)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:09:30 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Frankencoin (ZCHF) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 1.2553
$ 1.2553$ 1.2553
Min sulle 24h
$ 1.2574
$ 1.2574$ 1.2574
Max sulle 24h

$ 1.2553
$ 1.2553$ 1.2553

$ 1.2574
$ 1.2574$ 1.2574

$ 1.4867555171082332
$ 1.4867555171082332$ 1.4867555171082332

$ 1.0691543241973427
$ 1.0691543241973427$ 1.0691543241973427

0.00%

0.00%

-0.45%

-0.45%

Il prezzo in tempo reale di Frankencoin (ZCHF) è $ 1.2554. Nelle ultime 24 ore, ZCHF ha oscillato tra un minimo di $ 1.2553 e un massimo di $ 1.2574, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di ZCHF è $ 1.4867555171082332, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 1.0691543241973427.

In termini di performance a breve termine, ZCHF è variato del 0.00% nell'ultima ora, del 0.00% nelle 24 ore e del -0.45% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Frankencoin (ZCHF)

No.4589

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 23.32
$ 23.32$ 23.32

$ 12.01M
$ 12.01M$ 12.01M

0.00
0.00 0.00

9,569,702
9,569,702 9,569,702

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Frankencoin è $ 0.00, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 23.32. La fornitura circolante di ZCHF è 0.00, con una fornitura totale di 9569702. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 12.01M.

Cronologia dei prezzi di Frankencoin (ZCHF) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Frankencoin per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 00.00%
30 giorni$ +0.0076+0.60%
60 giorni$ +0.6554+109.23%
90 giorni$ +0.6554+109.23%
Variazione del prezzo di Frankencoin di oggi

Oggi, ZCHF ha registrato una variazione di $ 0 (0.00%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Frankencoin in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.0076 (+0.60%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Frankencoin in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, ZCHF ha registrato una variazione di $ +0.6554 (+109.23%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Frankencoin in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.6554 (+109.23%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Frankencoin (ZCHF)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Frankencoin.

Che cos'è Frankencoin (ZCHF)

Frankencoin è una stablecoin garantita e priva di oracoli che replica il valore del franco svizzero.

Frankencoin è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Frankencoin in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di ZCHF per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Frankencoin sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Frankencoin fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Frankencoin (USD)

Quanto varrà Frankencoin (ZCHF) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Frankencoin (ZCHF) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Frankencoin.

Controlla subito la previsione del prezzo di Frankencoin!

Economia del token di Frankencoin (ZCHF)

Comprendere l'economia del token di Frankencoin (ZCHF) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token ZCHF!

Come acquistare Frankencoin (ZCHF)

Stai cercando come acquistare Frankencoin? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Frankencoin su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

ZCHF in valute locali

1 Frankencoin (ZCHF) in VND
33,035.851
1 Frankencoin (ZCHF) in AUD
A$1.920762
1 Frankencoin (ZCHF) in GBP
0.94155
1 Frankencoin (ZCHF) in EUR
1.079644
1 Frankencoin (ZCHF) in USD
$1.2554
1 Frankencoin (ZCHF) in MYR
RM5.297788
1 Frankencoin (ZCHF) in TRY
52.651476
1 Frankencoin (ZCHF) in JPY
¥190.8208
1 Frankencoin (ZCHF) in ARS
ARS$1,870.935174
1 Frankencoin (ZCHF) in RUB
99.942394
1 Frankencoin (ZCHF) in INR
110.236674
1 Frankencoin (ZCHF) in IDR
Rp20,923.324964
1 Frankencoin (ZCHF) in PHP
73.75475
1 Frankencoin (ZCHF) in EGP
￡E.59.769594
1 Frankencoin (ZCHF) in BRL
R$6.754052
1 Frankencoin (ZCHF) in CAD
C$1.75756
1 Frankencoin (ZCHF) in BDT
153.40988
1 Frankencoin (ZCHF) in NGN
1,832.69569
1 Frankencoin (ZCHF) in COP
$4,865.880184
1 Frankencoin (ZCHF) in ZAR
R.21.668204
1 Frankencoin (ZCHF) in UAH
52.463166
1 Frankencoin (ZCHF) in TZS
T.Sh.3,122.882824
1 Frankencoin (ZCHF) in VES
Bs266.1448
1 Frankencoin (ZCHF) in CLP
$1,181.3314
1 Frankencoin (ZCHF) in PKR
Rs352.729738
1 Frankencoin (ZCHF) in KZT
676.0329
1 Frankencoin (ZCHF) in THB
฿40.98881
1 Frankencoin (ZCHF) in TWD
NT$38.716536
1 Frankencoin (ZCHF) in AED
د.إ4.607318
1 Frankencoin (ZCHF) in CHF
Fr0.991766
1 Frankencoin (ZCHF) in HKD
HK$9.741904
1 Frankencoin (ZCHF) in AMD
֏480.805646
1 Frankencoin (ZCHF) in MAD
.د.م11.574788
1 Frankencoin (ZCHF) in MXN
$23.16213
1 Frankencoin (ZCHF) in SAR
ريال4.70775
1 Frankencoin (ZCHF) in ETB
Br189.577954
1 Frankencoin (ZCHF) in KES
KSh162.185126
1 Frankencoin (ZCHF) in JOD
د.أ0.8900786
1 Frankencoin (ZCHF) in PLN
4.58221
1 Frankencoin (ZCHF) in RON
лв5.486098
1 Frankencoin (ZCHF) in SEK
kr11.80076
1 Frankencoin (ZCHF) in BGN
лв2.109072
1 Frankencoin (ZCHF) in HUF
Ft421.12393
1 Frankencoin (ZCHF) in CZK
26.250414
1 Frankencoin (ZCHF) in KWD
د.ك0.3841524
1 Frankencoin (ZCHF) in ILS
4.117712
1 Frankencoin (ZCHF) in BOB
Bs8.66226
1 Frankencoin (ZCHF) in AZN
2.13418
1 Frankencoin (ZCHF) in TJS
SM11.587342
1 Frankencoin (ZCHF) in GEL
3.402134
1 Frankencoin (ZCHF) in AOA
Kz1,151.741622
1 Frankencoin (ZCHF) in BHD
.د.ب0.4720304
1 Frankencoin (ZCHF) in BMD
$1.2554
1 Frankencoin (ZCHF) in DKK
kr8.059668
1 Frankencoin (ZCHF) in HNL
L32.816156
1 Frankencoin (ZCHF) in MUR
57.158362
1 Frankencoin (ZCHF) in NAD
$21.668204
1 Frankencoin (ZCHF) in NOK
kr12.566554
1 Frankencoin (ZCHF) in NZD
$2.171842
1 Frankencoin (ZCHF) in PAB
B/.1.2554
1 Frankencoin (ZCHF) in PGK
K5.285234
1 Frankencoin (ZCHF) in QAR
ر.ق4.569656
1 Frankencoin (ZCHF) in RSD
дин.126.720076
1 Frankencoin (ZCHF) in UZS
soʻm15,309.753648
1 Frankencoin (ZCHF) in ALL
L104.1982
1 Frankencoin (ZCHF) in ANG
ƒ2.247166
1 Frankencoin (ZCHF) in AWG
ƒ2.247166
1 Frankencoin (ZCHF) in BBD
$2.5108
1 Frankencoin (ZCHF) in BAM
KM2.109072
1 Frankencoin (ZCHF) in BIF
Fr3,702.1746
1 Frankencoin (ZCHF) in BND
$1.619466
1 Frankencoin (ZCHF) in BSD
$1.2554
1 Frankencoin (ZCHF) in JMD
$201.30339
1 Frankencoin (ZCHF) in KHR
5,062.08665
1 Frankencoin (ZCHF) in KMF
Fr532.2896
1 Frankencoin (ZCHF) in LAK
27,291.303802
1 Frankencoin (ZCHF) in LKR
රු381.227318
1 Frankencoin (ZCHF) in MDL
L21.329246
1 Frankencoin (ZCHF) in MGA
Ar5,680.534352
1 Frankencoin (ZCHF) in MOP
P10.0432
1 Frankencoin (ZCHF) in MVR
19.20762
1 Frankencoin (ZCHF) in MWK
MK2,179.512494
1 Frankencoin (ZCHF) in MZN
MT80.22006
1 Frankencoin (ZCHF) in NPR
रु176.245606
1 Frankencoin (ZCHF) in PYG
8,903.2968
1 Frankencoin (ZCHF) in RWF
Fr1,819.0746
1 Frankencoin (ZCHF) in SBD
$10.319388
1 Frankencoin (ZCHF) in SCR
17.550492
1 Frankencoin (ZCHF) in SRD
$49.826826
1 Frankencoin (ZCHF) in SVC
$10.972196
1 Frankencoin (ZCHF) in SZL
L21.705866
1 Frankencoin (ZCHF) in TMT
m4.406454
1 Frankencoin (ZCHF) in TND
د.ت3.6795774
1 Frankencoin (ZCHF) in TTD
$8.511612
1 Frankencoin (ZCHF) in UGX
Sh4,373.8136
1 Frankencoin (ZCHF) in XAF
Fr708.0456
1 Frankencoin (ZCHF) in XCD
$3.38958
1 Frankencoin (ZCHF) in XOF
Fr708.0456
1 Frankencoin (ZCHF) in XPF
Fr128.0508
1 Frankencoin (ZCHF) in BWP
P17.914558
1 Frankencoin (ZCHF) in BZD
$2.523354
1 Frankencoin (ZCHF) in CVE
$119.564296
1 Frankencoin (ZCHF) in DJF
Fr222.2058
1 Frankencoin (ZCHF) in DOP
$79.943872
1 Frankencoin (ZCHF) in DZD
د.ج163.415418
1 Frankencoin (ZCHF) in FJD
$2.849758
1 Frankencoin (ZCHF) in GNF
Fr10,915.703
1 Frankencoin (ZCHF) in GTQ
Q9.60381
1 Frankencoin (ZCHF) in GYD
$262.62968
1 Frankencoin (ZCHF) in ISK
kr154.4142

Risorsa Frankencoin

Per una comprensione più approfondita di Frankencoin, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Frankencoin
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Frankencoin

Quanto vale oggi Frankencoin (ZCHF)?
Il prezzo in tempo reale di ZCHF in USD è 1.2554 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da ZCHF in USD?
Il prezzo attuale di ZCHF in USD è $ 1.2554. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Frankencoin?
La capitalizzazione di mercato per ZCHF è $ 0.00 USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di ZCHF?
La fornitura circolante di ZCHF è 0.00 USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di ZCHF?
ZCHF ha raggiunto un prezzo ATH di 1.4867555171082332 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di ZCHF?
ZCHF ha visto un prezzo ATL di 1.0691543241973427 USD.
Qual è il volume di trading di ZCHF?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per ZCHF è $ 23.32 USD.
ZCHF salirà quest'anno?
ZCHF potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di ZCHF per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di Frankencoin (ZCHF)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore ZCHF in USD

Importo

ZCHF
ZCHF
USD
USD

1 ZCHF = 1.2554 USD

Fai trading di ZCHF

ZCHF/USDT
$1.2554
$1.2554$1.2554
0.00%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

