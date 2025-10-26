Il prezzo in tempo reale di XL1 oggi è 0.0009226 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi XL1 a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di XL1 su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di XL1 oggi è 0.0009226 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi XL1 a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di XL1 su MEXC ora.

Valore XL1 (XL1)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in XL1:

$0.0009226
$0.0009226$0.0009226
0.00%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di XL1 (XL1)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:18:10 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di XL1 (XL1) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.0008978
$ 0.0008978$ 0.0008978
Min sulle 24h
$ 0.0012
$ 0.0012$ 0.0012
Max sulle 24h

$ 0.0008978
$ 0.0008978$ 0.0008978

$ 0.0012
$ 0.0012$ 0.0012

$ 0.003549262214266047
$ 0.003549262214266047$ 0.003549262214266047

$ 0.000752957257810761
$ 0.000752957257810761$ 0.000752957257810761

0.00%

0.00%

-22.04%

-22.04%

Il prezzo in tempo reale di XL1 (XL1) è $ 0.0009226. Nelle ultime 24 ore, XL1 ha oscillato tra un minimo di $ 0.0008978 e un massimo di $ 0.0012, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di XL1 è $ 0.003549262214266047, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.000752957257810761.

In termini di performance a breve termine, XL1 è variato del 0.00% nell'ultima ora, del 0.00% nelle 24 ore e del -22.04% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di XL1 (XL1)

No.1394

$ 5.30M
$ 5.30M$ 5.30M

$ 15.64K
$ 15.64K$ 15.64K

$ 35.06M
$ 35.06M$ 35.06M

5.74B
5.74B 5.74B

--
----

38,000,000,000
38,000,000,000 38,000,000,000

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di XL1 è $ 5.30M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 15.64K. La fornitura circolante di XL1 è 5.74B, con una fornitura totale di 38000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 35.06M.

Cronologia dei prezzi di XL1 (XL1) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di XL1 per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 00.00%
30 giorni$ -0.0001063-10.34%
60 giorni$ +0.0004226+84.52%
90 giorni$ +0.0004226+84.52%
Variazione del prezzo di XL1 di oggi

Oggi, XL1 ha registrato una variazione di $ 0 (0.00%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di XL1 in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0001063 (-10.34%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di XL1 in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, XL1 ha registrato una variazione di $ +0.0004226 (+84.52%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di XL1 in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.0004226 (+84.52%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di XL1 (XL1)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di XL1.

Che cos'è XL1 (XL1)

XYO initially built a data company focused on Proof of Location, providing certainty of location for connected devices. Over time, XYO evolved into a full-fledged data company that collects and verifies both real-world and virtual data, connecting it to Web2 and Web3 applications. XYO expanded its ecosystem by launching the XYO Layer One blockchain, purpose-built to support the intensive data demands of DePIN, RWA, AI, and similar data-driven industries. The XYO Layer One blockchain offers a purpose-built solution for data-heavy industries like AI and DePIN, featuring unique architecture that supports simultaneous operation of blockchains with a unified, shared ledger. It enables seamless data handling while maintaining precision and scalability, ensuring it meets the demands of diverse applications.

XL1 è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di XL1 in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di XL1 per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su XL1 sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di XL1 fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di XL1 (USD)

Quanto varrà XL1 (XL1) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset XL1 (XL1) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per XL1.

Controlla subito la previsione del prezzo di XL1!

Economia del token di XL1 (XL1)

Comprendere l'economia del token di XL1 (XL1) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token XL1!

Come acquistare XL1 (XL1)

Stai cercando come acquistare XL1? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente XL1 su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

Risorsa XL1

Per una comprensione più approfondita di XL1, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale XL1
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo XL1

Quanto vale oggi XL1 (XL1)?
Il prezzo in tempo reale di XL1 in USD è 0.0009226 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da XL1 in USD?
Il prezzo attuale di XL1 in USD è $ 0.0009226. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di XL1?
La capitalizzazione di mercato per XL1 è $ 5.30M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di XL1?
La fornitura circolante di XL1 è 5.74B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di XL1?
XL1 ha raggiunto un prezzo ATH di 0.003549262214266047 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di XL1?
XL1 ha visto un prezzo ATL di 0.000752957257810761 USD.
Qual è il volume di trading di XL1?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per XL1 è $ 15.64K USD.
XL1 salirà quest'anno?
XL1 potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di XL1 per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:18:10 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

