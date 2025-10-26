Il prezzo in tempo reale di WLFI oggi è 0.1355 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi WLFI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di WLFI su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di WLFI oggi è 0.1355 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi WLFI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di WLFI su MEXC ora.

Valore WLFI (WLFI)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in WLFI:

$0.1354
-0.66%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di WLFI (WLFI)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:17:49 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di WLFI (WLFI) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.1326
Min sulle 24h
$ 0.138
Max sulle 24h

$ 0.1326
$ 0.138
$ 0.4600440080440167
$ 0.09151658544301643
-0.15%

-0.66%

+4.31%

+4.31%

Il prezzo in tempo reale di WLFI (WLFI) è $ 0.1355. Nelle ultime 24 ore, WLFI ha oscillato tra un minimo di $ 0.1326 e un massimo di $ 0.138, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di WLFI è $ 0.4600440080440167, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.09151658544301643.

In termini di performance a breve termine, WLFI è variato del -0.15% nell'ultima ora, del -0.66% nelle 24 ore e del +4.31% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di WLFI (WLFI)

No.34

$ 3.33B
$ 6.42M
$ 13.55B
24.57B
100,000,000,000
100,000,000,000
24.56%

0.08%

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di WLFI è $ 3.33B, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 6.42M. La fornitura circolante di WLFI è 24.57B, con una fornitura totale di 100000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 13.55B.

Cronologia dei prezzi di WLFI (WLFI) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di WLFI per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.0009-0.66%
30 giorni$ -0.0588-30.27%
60 giorni$ +0.0855+171.00%
90 giorni$ +0.0855+171.00%
Variazione del prezzo di WLFI di oggi

Oggi, WLFI ha registrato una variazione di $ -0.0009 (-0.66%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di WLFI in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0588 (-30.27%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di WLFI in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, WLFI ha registrato una variazione di $ +0.0855 (+171.00%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di WLFI in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.0855 (+171.00%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di WLFI (WLFI)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di WLFI.

Che cos'è WLFI (WLFI)

World Liberty Financial ($WLFI) is a governance token powering a decentralized finance protocol that promotes USD-based stablecoins and aims to preserve the U.S. Dollar’s global dominance.

WLFI è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di WLFI in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di WLFI per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su WLFI sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di WLFI fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di WLFI (USD)

Quanto varrà WLFI (WLFI) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset WLFI (WLFI) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per WLFI.

Controlla subito la previsione del prezzo di WLFI!

Economia del token di WLFI (WLFI)

Comprendere l'economia del token di WLFI (WLFI) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token WLFI!

Come acquistare WLFI (WLFI)

Stai cercando come acquistare WLFI? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente WLFI su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

WLFI in valute locali

1 WLFI (WLFI) in VND
3,565.6825
1 WLFI (WLFI) in AUD
A$0.207315
1 WLFI (WLFI) in GBP
0.101625
1 WLFI (WLFI) in EUR
0.11653
1 WLFI (WLFI) in USD
$0.1355
1 WLFI (WLFI) in MYR
RM0.57181
1 WLFI (WLFI) in TRY
5.68287
1 WLFI (WLFI) in JPY
¥20.596
1 WLFI (WLFI) in ARS
ARS$201.937005
1 WLFI (WLFI) in RUB
10.787155
1 WLFI (WLFI) in INR
11.898255
1 WLFI (WLFI) in IDR
Rp2,258.33243
1 WLFI (WLFI) in PHP
7.960625
1 WLFI (WLFI) in EGP
￡E.6.451155
1 WLFI (WLFI) in BRL
R$0.72899
1 WLFI (WLFI) in CAD
C$0.1897
1 WLFI (WLFI) in BDT
16.5581
1 WLFI (WLFI) in NGN
197.809675
1 WLFI (WLFI) in COP
$525.19258
1 WLFI (WLFI) in ZAR
R.2.33873
1 WLFI (WLFI) in UAH
5.662545
1 WLFI (WLFI) in TZS
T.Sh.337.06438
1 WLFI (WLFI) in VES
Bs28.726
1 WLFI (WLFI) in CLP
$127.5055
1 WLFI (WLFI) in PKR
Rs38.071435
1 WLFI (WLFI) in KZT
72.96675
1 WLFI (WLFI) in THB
฿4.424075
1 WLFI (WLFI) in TWD
NT$4.17882
1 WLFI (WLFI) in AED
د.إ0.497285
1 WLFI (WLFI) in CHF
Fr0.107045
1 WLFI (WLFI) in HKD
HK$1.05148
1 WLFI (WLFI) in AMD
֏51.895145
1 WLFI (WLFI) in MAD
.د.م1.24931
1 WLFI (WLFI) in MXN
$2.499975
1 WLFI (WLFI) in SAR
ريال0.508125
1 WLFI (WLFI) in ETB
Br20.461855
1 WLFI (WLFI) in KES
KSh17.505245
1 WLFI (WLFI) in JOD
د.أ0.0960695
1 WLFI (WLFI) in PLN
0.494575
1 WLFI (WLFI) in RON
лв0.592135
1 WLFI (WLFI) in SEK
kr1.2737
1 WLFI (WLFI) in BGN
лв0.22764
1 WLFI (WLFI) in HUF
Ft45.453475
1 WLFI (WLFI) in CZK
2.833305
1 WLFI (WLFI) in KWD
د.ك0.041463
1 WLFI (WLFI) in ILS
0.44444
1 WLFI (WLFI) in BOB
Bs0.93495
1 WLFI (WLFI) in AZN
0.23035
1 WLFI (WLFI) in TJS
SM1.250665
1 WLFI (WLFI) in GEL
0.367205
1 WLFI (WLFI) in AOA
Kz124.311765
1 WLFI (WLFI) in BHD
.د.ب0.050948
1 WLFI (WLFI) in BMD
$0.1355
1 WLFI (WLFI) in DKK
kr0.86991
1 WLFI (WLFI) in HNL
L3.54197
1 WLFI (WLFI) in MUR
6.169315
1 WLFI (WLFI) in NAD
$2.33873
1 WLFI (WLFI) in NOK
kr1.356355
1 WLFI (WLFI) in NZD
$0.234415
1 WLFI (WLFI) in PAB
B/.0.1355
1 WLFI (WLFI) in PGK
K0.570455
1 WLFI (WLFI) in QAR
ر.ق0.49322
1 WLFI (WLFI) in RSD
дин.13.67737
1 WLFI (WLFI) in UZS
soʻm1,652.43876
1 WLFI (WLFI) in ALL
L11.2465
1 WLFI (WLFI) in ANG
ƒ0.242545
1 WLFI (WLFI) in AWG
ƒ0.242545
1 WLFI (WLFI) in BBD
$0.271
1 WLFI (WLFI) in BAM
KM0.22764
1 WLFI (WLFI) in BIF
Fr399.5895
1 WLFI (WLFI) in BND
$0.174795
1 WLFI (WLFI) in BSD
$0.1355
1 WLFI (WLFI) in JMD
$21.727425
1 WLFI (WLFI) in KHR
546.369875
1 WLFI (WLFI) in KMF
Fr57.452
1 WLFI (WLFI) in LAK
2,945.652115
1 WLFI (WLFI) in LKR
රු41.147285
1 WLFI (WLFI) in MDL
L2.302145
1 WLFI (WLFI) in MGA
Ar613.12124
1 WLFI (WLFI) in MOP
P1.084
1 WLFI (WLFI) in MVR
2.07315
1 WLFI (WLFI) in MWK
MK235.242905
1 WLFI (WLFI) in MZN
MT8.65845
1 WLFI (WLFI) in NPR
रु19.022845
1 WLFI (WLFI) in PYG
960.966
1 WLFI (WLFI) in RWF
Fr196.3395
1 WLFI (WLFI) in SBD
$1.11381
1 WLFI (WLFI) in SCR
1.89429
1 WLFI (WLFI) in SRD
$5.377995
1 WLFI (WLFI) in SVC
$1.18427
1 WLFI (WLFI) in SZL
L2.342795
1 WLFI (WLFI) in TMT
m0.475605
1 WLFI (WLFI) in TND
د.ت0.3971505
1 WLFI (WLFI) in TTD
$0.91869
1 WLFI (WLFI) in UGX
Sh472.082
1 WLFI (WLFI) in XAF
Fr76.422
1 WLFI (WLFI) in XCD
$0.36585
1 WLFI (WLFI) in XOF
Fr76.422
1 WLFI (WLFI) in XPF
Fr13.821
1 WLFI (WLFI) in BWP
P1.933585
1 WLFI (WLFI) in BZD
$0.272355
1 WLFI (WLFI) in CVE
$12.90502
1 WLFI (WLFI) in DJF
Fr23.9835
1 WLFI (WLFI) in DOP
$8.62864
1 WLFI (WLFI) in DZD
د.ج17.638035
1 WLFI (WLFI) in FJD
$0.307585
1 WLFI (WLFI) in GNF
Fr1,178.1725
1 WLFI (WLFI) in GTQ
Q1.036575
1 WLFI (WLFI) in GYD
$28.3466
1 WLFI (WLFI) in ISK
kr16.6665

Risorsa WLFI

Per una comprensione più approfondita di WLFI, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale WLFI
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo WLFI

Quanto vale oggi WLFI (WLFI)?
Il prezzo in tempo reale di WLFI in USD è 0.1355 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da WLFI in USD?
Il prezzo attuale di WLFI in USD è $ 0.1355. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di WLFI?
La capitalizzazione di mercato per WLFI è $ 3.33B USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di WLFI?
La fornitura circolante di WLFI è 24.57B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di WLFI?
WLFI ha raggiunto un prezzo ATH di 0.4600440080440167 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di WLFI?
WLFI ha visto un prezzo ATL di 0.09151658544301643 USD.
Qual è il volume di trading di WLFI?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per WLFI è $ 6.42M USD.
WLFI salirà quest'anno?
WLFI potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di WLFI per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di WLFI (WLFI)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

