Informazioni su WHY WHY Why? an Elephant, Bipolar. RAMPAGE after FOMO (In the dream). Dancing and Happi all the daytime.(In real life) Sito web ufficiale: https://www.madphant.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9ec02756a559700d8d9e79ece56809f7bcc5dc27 Acquista subito WHY!

Economia del token e analisi del prezzo di WHY (WHY) Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per WHY (WHY), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio. Capitalizzazione di mercato: $ 12.54M $ 12.54M $ 12.54M Fornitura totale: $ 420.00T $ 420.00T $ 420.00T Fornitura circolante: $ 420.00T $ 420.00T $ 420.00T FDV (Valutazione completamente diluita): $ 12.54M $ 12.54M $ 12.54M Massimo storico: $ 0.000000496 $ 0.000000496 $ 0.000000496 Minimo storico: $ 0.000000011542598487 $ 0.000000011542598487 $ 0.000000011542598487 Prezzo attuale: $ 0.00000002985 $ 0.00000002985 $ 0.00000002985 Scopri di più sul prezzo di WHY (WHY)

Economia del token di WHY (WHY): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso Comprendere l'economia del token di WHY (WHY) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine. Metriche chiave e come vengono calcolate: Fornitura totale: Numero massimo di token WHY che sono stati o saranno mai creati. Fornitura circolante: Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico. Fornitura massima: Il limite massimo di quanti token WHY possono esistere in totale. FDV (Valutazione completamente diluita): Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione. Tasso di inflazione: Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine. Perché queste metriche sono importanti per i trader? Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità. Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine. Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato. Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione. Ora che hai compreso l'economia del token di WHY, esplora il prezzo in tempo reale del token WHY!

Cronologia dei prezzi di WHY (WHY) L'analisi della cronologia dei prezzi di WHY aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica. Esplora subito la cronologia dei prezzi di WHY!

Previsione prezzi di WHY Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi WHY? La nostra pagina di previsione dei prezzi di WHY combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante. Guarda subito la previsione dei prezzi del token WHY!

