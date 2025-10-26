Il prezzo in tempo reale di Uber oggi è 94.78 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi UBERON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di UBERON su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Uber oggi è 94.78 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi UBERON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di UBERON su MEXC ora.

Logo Uber

Valore Uber (UBERON)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in UBERON:

$94.78
$94.78$94.78
-0.20%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Uber (UBERON)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:16:47 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Uber (UBERON) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 93.92
$ 93.92$ 93.92
Min sulle 24h
$ 95.29
$ 95.29$ 95.29
Max sulle 24h

$ 93.92
$ 93.92$ 93.92

$ 95.29
$ 95.29$ 95.29

$ 104.598200752745
$ 104.598200752745$ 104.598200752745

$ 89.84041087964881
$ 89.84041087964881$ 89.84041087964881

-0.54%

-0.20%

+2.55%

+2.55%

Il prezzo in tempo reale di Uber (UBERON) è $ 94.78. Nelle ultime 24 ore, UBERON ha oscillato tra un minimo di $ 93.92 e un massimo di $ 95.29, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di UBERON è $ 104.598200752745, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 89.84041087964881.

In termini di performance a breve termine, UBERON è variato del -0.54% nell'ultima ora, del -0.20% nelle 24 ore e del +2.55% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Uber (UBERON)

No.2231

$ 939.57K
$ 939.57K$ 939.57K

$ 54.33K
$ 54.33K$ 54.33K

$ 939.57K
$ 939.57K$ 939.57K

9.91K
9.91K 9.91K

9,913.21471202
9,913.21471202 9,913.21471202

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Uber è $ 939.57K, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 54.33K. La fornitura circolante di UBERON è 9.91K, con una fornitura totale di 9913.21471202. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 939.57K.

Cronologia dei prezzi di Uber (UBERON) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Uber per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.1899-0.20%
30 giorni$ -2.74-2.81%
60 giorni$ +34.78+57.96%
90 giorni$ +34.78+57.96%
Variazione del prezzo di Uber di oggi

Oggi, UBERON ha registrato una variazione di $ -0.1899 (-0.20%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Uber in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -2.74 (-2.81%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Uber in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, UBERON ha registrato una variazione di $ +34.78 (+57.96%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Uber in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +34.78 (+57.96%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Uber (UBERON)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Uber.

Che cos'è Uber (UBERON)

Ondo è un'azienda che opera nel settore della tecnologia blockchain. La sua missione è accelerare la transizione verso un'economia aperta attraverso la creazione di piattaforme, asset e infrastrutture che consentano l'integrazione dei mercati finanziari nella blockchain.

Uber è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Uber in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di UBERON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Uber sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Uber fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Uber (USD)

Quanto varrà Uber (UBERON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Uber (UBERON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Uber.

Controlla subito la previsione del prezzo di Uber!

Economia del token di Uber (UBERON)

Comprendere l'economia del token di Uber (UBERON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token UBERON!

Come acquistare Uber (UBERON)

Stai cercando come acquistare Uber? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Uber su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

UBERON in valute locali

1 Uber (UBERON) in VND
2,494,135.7
1 Uber (UBERON) in AUD
A$145.0134
1 Uber (UBERON) in GBP
71.085
1 Uber (UBERON) in EUR
81.5108
1 Uber (UBERON) in USD
$94.78
1 Uber (UBERON) in MYR
RM399.9716
1 Uber (UBERON) in TRY
3,975.0732
1 Uber (UBERON) in JPY
¥14,406.56
1 Uber (UBERON) in ARS
ARS$141,251.5818
1 Uber (UBERON) in RUB
7,545.4358
1 Uber (UBERON) in INR
8,322.6318
1 Uber (UBERON) in IDR
Rp1,579,666.0348
1 Uber (UBERON) in PHP
5,568.325
1 Uber (UBERON) in EGP
￡E.4,512.4758
1 Uber (UBERON) in BRL
R$509.9164
1 Uber (UBERON) in CAD
C$132.692
1 Uber (UBERON) in BDT
11,582.116
1 Uber (UBERON) in NGN
138,364.583
1 Uber (UBERON) in COP
$367,363.4888
1 Uber (UBERON) in ZAR
R.1,635.9028
1 Uber (UBERON) in UAH
3,960.8562
1 Uber (UBERON) in TZS
T.Sh.235,770.9368
1 Uber (UBERON) in VES
Bs20,093.36
1 Uber (UBERON) in CLP
$89,187.98
1 Uber (UBERON) in PKR
Rs26,630.3366
1 Uber (UBERON) in KZT
51,039.03
1 Uber (UBERON) in THB
฿3,094.567
1 Uber (UBERON) in TWD
NT$2,923.0152
1 Uber (UBERON) in AED
د.إ347.8426
1 Uber (UBERON) in CHF
Fr74.8762
1 Uber (UBERON) in HKD
HK$735.4928
1 Uber (UBERON) in AMD
֏36,299.7922
1 Uber (UBERON) in MAD
.د.م873.8716
1 Uber (UBERON) in MXN
$1,748.691
1 Uber (UBERON) in SAR
ريال355.425
1 Uber (UBERON) in ETB
Br14,312.7278
1 Uber (UBERON) in KES
KSh12,244.6282
1 Uber (UBERON) in JOD
د.أ67.19902
1 Uber (UBERON) in PLN
345.947
1 Uber (UBERON) in RON
лв414.1886
1 Uber (UBERON) in SEK
kr890.932
1 Uber (UBERON) in BGN
лв159.2304
1 Uber (UBERON) in HUF
Ft31,793.951
1 Uber (UBERON) in CZK
1,981.8498
1 Uber (UBERON) in KWD
د.ك29.00268
1 Uber (UBERON) in ILS
310.8784
1 Uber (UBERON) in BOB
Bs653.982
1 Uber (UBERON) in AZN
161.126
1 Uber (UBERON) in TJS
SM874.8194
1 Uber (UBERON) in GEL
256.8538
1 Uber (UBERON) in AOA
Kz86,954.0154
1 Uber (UBERON) in BHD
.د.ب35.63728
1 Uber (UBERON) in BMD
$94.78
1 Uber (UBERON) in DKK
kr608.4876
1 Uber (UBERON) in HNL
L2,477.5492
1 Uber (UBERON) in MUR
4,315.3334
1 Uber (UBERON) in NAD
$1,635.9028
1 Uber (UBERON) in NOK
kr948.7478
1 Uber (UBERON) in NZD
$163.9694
1 Uber (UBERON) in PAB
B/.94.78
1 Uber (UBERON) in PGK
K399.0238
1 Uber (UBERON) in QAR
ر.ق344.9992
1 Uber (UBERON) in RSD
дин.9,567.0932
1 Uber (UBERON) in UZS
soʻm1,155,853.4736
1 Uber (UBERON) in ALL
L7,866.74
1 Uber (UBERON) in ANG
ƒ169.6562
1 Uber (UBERON) in AWG
ƒ169.6562
1 Uber (UBERON) in BBD
$189.56
1 Uber (UBERON) in BAM
KM159.2304
1 Uber (UBERON) in BIF
Fr279,506.22
1 Uber (UBERON) in BND
$122.2662
1 Uber (UBERON) in BSD
$94.78
1 Uber (UBERON) in JMD
$15,197.973
1 Uber (UBERON) in KHR
382,176.655
1 Uber (UBERON) in KMF
Fr40,186.72
1 Uber (UBERON) in LAK
2,060,434.7414
1 Uber (UBERON) in LKR
රු28,781.8426
1 Uber (UBERON) in MDL
L1,610.3122
1 Uber (UBERON) in MGA
Ar428,868.1264
1 Uber (UBERON) in MOP
P758.24
1 Uber (UBERON) in MVR
1,450.134
1 Uber (UBERON) in MWK
MK164,548.5058
1 Uber (UBERON) in MZN
MT6,056.442
1 Uber (UBERON) in NPR
रु13,306.1642
1 Uber (UBERON) in PYG
672,179.76
1 Uber (UBERON) in RWF
Fr137,336.22
1 Uber (UBERON) in SBD
$779.0916
1 Uber (UBERON) in SCR
1,325.0244
1 Uber (UBERON) in SRD
$3,761.8182
1 Uber (UBERON) in SVC
$828.3772
1 Uber (UBERON) in SZL
L1,638.7462
1 Uber (UBERON) in TMT
m332.6778
1 Uber (UBERON) in TND
د.ت277.80018
1 Uber (UBERON) in TTD
$642.6084
1 Uber (UBERON) in UGX
Sh330,213.52
1 Uber (UBERON) in XAF
Fr53,455.92
1 Uber (UBERON) in XCD
$255.906
1 Uber (UBERON) in XOF
Fr53,455.92
1 Uber (UBERON) in XPF
Fr9,667.56
1 Uber (UBERON) in BWP
P1,352.5106
1 Uber (UBERON) in BZD
$190.5078
1 Uber (UBERON) in CVE
$9,026.8472
1 Uber (UBERON) in DJF
Fr16,776.06
1 Uber (UBERON) in DOP
$6,035.5904
1 Uber (UBERON) in DZD
د.ج12,337.5126
1 Uber (UBERON) in FJD
$215.1506
1 Uber (UBERON) in GNF
Fr824,112.1
1 Uber (UBERON) in GTQ
Q725.067
1 Uber (UBERON) in GYD
$19,827.976
1 Uber (UBERON) in ISK
kr11,657.94

Risorsa Uber

Per una comprensione più approfondita di Uber, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Uber
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Uber

Quanto vale oggi Uber (UBERON)?
Il prezzo in tempo reale di UBERON in USD è 94.78 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da UBERON in USD?
Il prezzo attuale di UBERON in USD è $ 94.78. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Uber?
La capitalizzazione di mercato per UBERON è $ 939.57K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di UBERON?
La fornitura circolante di UBERON è 9.91K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di UBERON?
UBERON ha raggiunto un prezzo ATH di 104.598200752745 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di UBERON?
UBERON ha visto un prezzo ATL di 89.84041087964881 USD.
Qual è il volume di trading di UBERON?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per UBERON è $ 54.33K USD.
UBERON salirà quest'anno?
UBERON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di UBERON per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:16:47 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Uber (UBERON)

10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

