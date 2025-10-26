Il prezzo in tempo reale di TXC oggi è 5.294 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi TXC a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di TXC su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di TXC oggi è 5.294 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi TXC a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di TXC su MEXC ora.

Valore TXC (TXC)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in TXC:

$5.294
$5.294$5.294
-1.12%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di TXC (TXC)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:04:39 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di TXC (TXC) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 5.29
$ 5.29$ 5.29
Min sulle 24h
$ 5.5
$ 5.5$ 5.5
Max sulle 24h

$ 5.29
$ 5.29$ 5.29

$ 5.5
$ 5.5$ 5.5

--
----

--
----

+0.07%

-1.11%

+36.23%

+36.23%

Il prezzo in tempo reale di TXC (TXC) è $ 5.294. Nelle ultime 24 ore, TXC ha oscillato tra un minimo di $ 5.29 e un massimo di $ 5.5, evidenziando una volatilità di mercato attiva.

In termini di performance a breve termine, TXC è variato del +0.07% nell'ultima ora, del -1.11% nelle 24 ore e del +36.23% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di TXC (TXC)

--
----

$ 52.26K
$ 52.26K$ 52.26K

$ 1.87B
$ 1.87B$ 1.87B

--
----

353,396,296
353,396,296 353,396,296

TEXITCOIN

L'attuale capitalizzazione di mercato di TXC è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 52.26K. La fornitura circolante di TXC è --, con una fornitura totale di 353396296. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 1.87B.

Cronologia dei prezzi di TXC (TXC) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di TXC per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.05996-1.11%
30 giorni$ +3.294+164.70%
60 giorni$ +3.294+164.70%
90 giorni$ +3.294+164.70%
Variazione del prezzo di TXC di oggi

Oggi, TXC ha registrato una variazione di $ -0.05996 (-1.11%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di TXC in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +3.294 (+164.70%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di TXC in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, TXC ha registrato una variazione di $ +3.294 (+164.70%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di TXC in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +3.294 (+164.70%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di TXC (TXC)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di TXC.

Che cos'è TXC (TXC)

For Texas by Texans, TEXITcoin is a fast, Layer 1 digital currency mined exclusively in Texas, designed for generations of honest trade.

TXC è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di TXC in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di TXC per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su TXC sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di TXC fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di TXC (USD)

Quanto varrà TXC (TXC) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset TXC (TXC) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per TXC.

Controlla subito la previsione del prezzo di TXC!

Economia del token di TXC (TXC)

Comprendere l'economia del token di TXC (TXC) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token TXC!

Come acquistare TXC (TXC)

Stai cercando come acquistare TXC? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente TXC su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

TXC in valute locali

1 TXC (TXC) in VND
139,311.61
1 TXC (TXC) in AUD
A$8.09982
1 TXC (TXC) in GBP
3.9705
1 TXC (TXC) in EUR
4.55284
1 TXC (TXC) in USD
$5.294
1 TXC (TXC) in MYR
RM22.34068
1 TXC (TXC) in TRY
222.03036
1 TXC (TXC) in JPY
¥804.688
1 TXC (TXC) in ARS
ARS$7,889.70114
1 TXC (TXC) in RUB
421.45534
1 TXC (TXC) in INR
464.86614
1 TXC (TXC) in IDR
Rp88,233.29804
1 TXC (TXC) in PHP
311.0225
1 TXC (TXC) in EGP
￡E.252.04734
1 TXC (TXC) in BRL
R$28.48172
1 TXC (TXC) in CAD
C$7.4116
1 TXC (TXC) in BDT
646.9268
1 TXC (TXC) in NGN
7,728.4459
1 TXC (TXC) in COP
$20,519.33224
1 TXC (TXC) in ZAR
R.91.37444
1 TXC (TXC) in UAH
221.23626
1 TXC (TXC) in TZS
T.Sh.13,169.14264
1 TXC (TXC) in VES
Bs1,122.328
1 TXC (TXC) in CLP
$4,981.654
1 TXC (TXC) in PKR
Rs1,487.45518
1 TXC (TXC) in KZT
2,850.819
1 TXC (TXC) in THB
฿172.8491
1 TXC (TXC) in TWD
NT$163.26696
1 TXC (TXC) in AED
د.إ19.42898
1 TXC (TXC) in CHF
Fr4.18226
1 TXC (TXC) in HKD
HK$41.08144
1 TXC (TXC) in AMD
֏2,027.54906
1 TXC (TXC) in MAD
.د.م48.81068
1 TXC (TXC) in MXN
$97.6743
1 TXC (TXC) in SAR
ريال19.8525
1 TXC (TXC) in ETB
Br799.44694
1 TXC (TXC) in KES
KSh683.93186
1 TXC (TXC) in JOD
د.أ3.753446
1 TXC (TXC) in PLN
19.3231
1 TXC (TXC) in RON
лв23.13478
1 TXC (TXC) in SEK
kr49.7636
1 TXC (TXC) in BGN
лв8.89392
1 TXC (TXC) in HUF
Ft1,775.8723
1 TXC (TXC) in CZK
110.69754
1 TXC (TXC) in KWD
د.ك1.619964
1 TXC (TXC) in ILS
17.36432
1 TXC (TXC) in BOB
Bs36.5286
1 TXC (TXC) in AZN
8.9998
1 TXC (TXC) in TJS
SM48.86362
1 TXC (TXC) in GEL
14.34674
1 TXC (TXC) in AOA
Kz4,856.87442
1 TXC (TXC) in BHD
.د.ب1.990544
1 TXC (TXC) in BMD
$5.294
1 TXC (TXC) in DKK
kr33.98748
1 TXC (TXC) in HNL
L138.38516
1 TXC (TXC) in MUR
241.03582
1 TXC (TXC) in NAD
$91.37444
1 TXC (TXC) in NOK
kr52.99294
1 TXC (TXC) in NZD
$9.15862
1 TXC (TXC) in PAB
B/.5.294
1 TXC (TXC) in PGK
K22.28774
1 TXC (TXC) in QAR
ر.ق19.27016
1 TXC (TXC) in RSD
дин.534.37636
1 TXC (TXC) in UZS
soʻm64,560.96528
1 TXC (TXC) in ALL
L439.402
1 TXC (TXC) in ANG
ƒ9.47626
1 TXC (TXC) in AWG
ƒ9.47626
1 TXC (TXC) in BBD
$10.588
1 TXC (TXC) in BAM
KM8.89392
1 TXC (TXC) in BIF
Fr15,612.006
1 TXC (TXC) in BND
$6.82926
1 TXC (TXC) in BSD
$5.294
1 TXC (TXC) in JMD
$848.8929
1 TXC (TXC) in KHR
21,346.7315
1 TXC (TXC) in KMF
Fr2,244.656
1 TXC (TXC) in LAK
115,086.95422
1 TXC (TXC) in LKR
රු1,607.62898
1 TXC (TXC) in MDL
L89.94506
1 TXC (TXC) in MGA
Ar23,954.71472
1 TXC (TXC) in MOP
P42.352
1 TXC (TXC) in MVR
80.9982
1 TXC (TXC) in MWK
MK9,190.96634
1 TXC (TXC) in MZN
MT338.2866
1 TXC (TXC) in NPR
रु743.22466
1 TXC (TXC) in PYG
37,545.048
1 TXC (TXC) in RWF
Fr7,671.006
1 TXC (TXC) in SBD
$43.51668
1 TXC (TXC) in SCR
74.01012
1 TXC (TXC) in SRD
$210.11886
1 TXC (TXC) in SVC
$46.26956
1 TXC (TXC) in SZL
L91.53326
1 TXC (TXC) in TMT
m18.58194
1 TXC (TXC) in TND
د.ت15.516714
1 TXC (TXC) in TTD
$35.89332
1 TXC (TXC) in UGX
Sh18,444.296
1 TXC (TXC) in XAF
Fr2,985.816
1 TXC (TXC) in XCD
$14.2938
1 TXC (TXC) in XOF
Fr2,985.816
1 TXC (TXC) in XPF
Fr539.988
1 TXC (TXC) in BWP
P75.54538
1 TXC (TXC) in BZD
$10.64094
1 TXC (TXC) in CVE
$504.20056
1 TXC (TXC) in DJF
Fr937.038
1 TXC (TXC) in DOP
$337.12192
1 TXC (TXC) in DZD
د.ج689.11998
1 TXC (TXC) in FJD
$12.01738
1 TXC (TXC) in GNF
Fr46,031.33
1 TXC (TXC) in GTQ
Q40.4991
1 TXC (TXC) in GYD
$1,107.5048
1 TXC (TXC) in ISK
kr651.162

Risorsa TXC

Per una comprensione più approfondita di TXC, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale TXC
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo TXC

Quanto vale oggi TXC (TXC)?
Il prezzo in tempo reale di TXC in USD è 5.294 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da TXC in USD?
Il prezzo attuale di TXC in USD è $ 5.294. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di TXC?
La capitalizzazione di mercato per TXC è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di TXC?
La fornitura circolante di TXC è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di TXC?
TXC ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di TXC?
TXC ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di TXC?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per TXC è $ 52.26K USD.
TXC salirà quest'anno?
TXC potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di TXC per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:04:39 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore TXC in USD

Importo

TXC
TXC
USD
USD

1 TXC = 5.294 USD

Fai trading di TXC

TXC/USDT
$5.294
$5.294$5.294
-1.11%

