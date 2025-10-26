Il prezzo in tempo reale di Tesla xStock oggi è 434.32 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi TSLAX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di TSLAX su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Tesla xStock oggi è 434.32 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi TSLAX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di TSLAX su MEXC ora.

Valore Tesla xStock (TSLAX)

$434.32
0.00%1D
Grafico dei prezzi in tempo reale di Tesla xStock (TSLAX)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:16:40 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Tesla xStock (TSLAX) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
Min sulle 24h
Max sulle 24h

Il prezzo in tempo reale di Tesla xStock (TSLAX) è $ 434.32. Nelle ultime 24 ore, TSLAX ha oscillato tra un minimo di $ 431.6 e un massimo di $ 438.32, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di TSLAX è $ 474.6824248978316, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 290.2836164741007.

In termini di performance a breve termine, TSLAX è variato del -0.10% nell'ultima ora, del 0.00% nelle 24 ore e del -2.28% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Tesla xStock (TSLAX)

No.606

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di Tesla xStock è $ 40.39M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 56.94K. La fornitura circolante di TSLAX è 93.00K, con una fornitura totale di 92998.2003344. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 40.39M.

Cronologia dei prezzi di Tesla xStock (TSLAX) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Tesla xStock per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 00.00%
30 giorni$ +9.96+2.34%
60 giorni$ +83.33+23.74%
90 giorni$ +113.13+35.22%
Variazione del prezzo di Tesla xStock di oggi

Oggi, TSLAX ha registrato una variazione di $ 0 (0.00%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Tesla xStock in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +9.96 (+2.34%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Tesla xStock in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, TSLAX ha registrato una variazione di $ +83.33 (+23.74%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Tesla xStock in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +113.13 (+35.22%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Tesla xStock (TSLAX)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Tesla xStock.

Che cos'è Tesla xStock (TSLAX)

Tesla xStock (TSLAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. TSLAx tracks the price of Tesla, Inc. (the underlying). TSLAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Tesla, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tesla xStock è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Tesla xStock in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di TSLAX per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Tesla xStock sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Tesla xStock fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Tesla xStock (USD)

Quanto varrà Tesla xStock (TSLAX) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Tesla xStock (TSLAX) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Tesla xStock.

Controlla subito la previsione del prezzo di Tesla xStock!

Economia del token di Tesla xStock (TSLAX)

Comprendere l'economia del token di Tesla xStock (TSLAX) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token TSLAX!

Come acquistare Tesla xStock (TSLAX)

Stai cercando come acquistare Tesla xStock? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Tesla xStock su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

TSLAX in valute locali

Risorsa Tesla xStock

Per una comprensione più approfondita di Tesla xStock, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Tesla xStock
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Tesla xStock

Quanto vale oggi Tesla xStock (TSLAX)?
Il prezzo in tempo reale di TSLAX in USD è 434.32 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da TSLAX in USD?
Il prezzo attuale di TSLAX in USD è $ 434.32. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Tesla xStock?
La capitalizzazione di mercato per TSLAX è $ 40.39M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di TSLAX?
La fornitura circolante di TSLAX è 93.00K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di TSLAX?
TSLAX ha raggiunto un prezzo ATH di 474.6824248978316 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di TSLAX?
TSLAX ha visto un prezzo ATL di 290.2836164741007 USD.
Qual è il volume di trading di TSLAX?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per TSLAX è $ 56.94K USD.
TSLAX salirà quest'anno?
TSLAX potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di TSLAX per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:16:40 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

