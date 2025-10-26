Il prezzo in tempo reale di Tradoor oggi è 2.6655 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi TRADOOR a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di TRADOOR su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Tradoor oggi è 2.6655 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi TRADOOR a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di TRADOOR su MEXC ora.

Maggiori informazioni su TRADOOR

Informazioni sul prezzo di TRADOOR

Whitepaper di TRADOOR

Sito web ufficiale di TRADOOR

Economia del token di TRADOOR

Previsioni del prezzo di TRADOOR

Cronologia di TRADOOR

Guida all'acquisto di TRADOOR

Convertitore di TRADOOR in valuta fiat

Spot TRADOOR

Futures USDT-M TRADOOR

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Tradoor

Valore Tradoor (TRADOOR)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in TRADOOR:

$2.6652
$2.6652$2.6652
+1.44%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Tradoor (TRADOOR)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:03:44 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Tradoor (TRADOOR) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 2.353
$ 2.353$ 2.353
Min sulle 24h
$ 3
$ 3$ 3
Max sulle 24h

$ 2.353
$ 2.353$ 2.353

$ 3
$ 3$ 3

--
----

--
----

-0.06%

+1.44%

+14.52%

+14.52%

Il prezzo in tempo reale di Tradoor (TRADOOR) è $ 2.6655. Nelle ultime 24 ore, TRADOOR ha oscillato tra un minimo di $ 2.353 e un massimo di $ 3, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di TRADOOR è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, TRADOOR è variato del -0.06% nell'ultima ora, del +1.44% nelle 24 ore e del +14.52% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Tradoor (TRADOOR)

--
----

$ 160.89K
$ 160.89K$ 160.89K

$ 159.93M
$ 159.93M$ 159.93M

--
----

60,000,000
60,000,000 60,000,000

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di Tradoor è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 160.89K. La fornitura circolante di TRADOOR è --, con una fornitura totale di 60000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 159.93M.

Cronologia dei prezzi di Tradoor (TRADOOR) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Tradoor per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.037834+1.44%
30 giorni$ +0.0799+3.09%
60 giorni$ +2.5655+2,565.50%
90 giorni$ +2.5655+2,565.50%
Variazione del prezzo di Tradoor di oggi

Oggi, TRADOOR ha registrato una variazione di $ +0.037834 (+1.44%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Tradoor in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.0799 (+3.09%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Tradoor in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, TRADOOR ha registrato una variazione di $ +2.5655 (+2,565.50%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Tradoor in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +2.5655 (+2,565.50%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Tradoor (TRADOOR)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Tradoor.

Che cos'è Tradoor (TRADOOR)

Tradoor rappresenta il modo più rapido e intuitivo per fare trading di opzioni e perpetui su web, dispositivi mobili e Telegram. Inizia con un investimento iniziale ridotto e approfitta di trading privati con un solo tap, senza costi nascosti.

Tradoor è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Tradoor in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di TRADOOR per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Tradoor sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Tradoor fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Tradoor (USD)

Quanto varrà Tradoor (TRADOOR) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Tradoor (TRADOOR) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Tradoor.

Controlla subito la previsione del prezzo di Tradoor!

Economia del token di Tradoor (TRADOOR)

Comprendere l'economia del token di Tradoor (TRADOOR) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token TRADOOR!

Come acquistare Tradoor (TRADOOR)

Stai cercando come acquistare Tradoor? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Tradoor su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

TRADOOR in valute locali

1 Tradoor (TRADOOR) in VND
70,142.6325
1 Tradoor (TRADOOR) in AUD
A$4.078215
1 Tradoor (TRADOOR) in GBP
1.999125
1 Tradoor (TRADOOR) in EUR
2.29233
1 Tradoor (TRADOOR) in USD
$2.6655
1 Tradoor (TRADOOR) in MYR
RM11.24841
1 Tradoor (TRADOOR) in TRY
111.79107
1 Tradoor (TRADOOR) in JPY
¥405.156
1 Tradoor (TRADOOR) in ARS
ARS$3,972.421305
1 Tradoor (TRADOOR) in RUB
212.200455
1 Tradoor (TRADOOR) in INR
234.057555
1 Tradoor (TRADOOR) in IDR
Rp44,424.98223
1 Tradoor (TRADOOR) in PHP
156.598125
1 Tradoor (TRADOOR) in EGP
￡E.126.904455
1 Tradoor (TRADOOR) in BRL
R$14.34039
1 Tradoor (TRADOOR) in CAD
C$3.7317
1 Tradoor (TRADOOR) in BDT
325.7241
1 Tradoor (TRADOOR) in NGN
3,891.230175
1 Tradoor (TRADOOR) in COP
$10,331.37138
1 Tradoor (TRADOOR) in ZAR
R.46.00653
1 Tradoor (TRADOOR) in UAH
111.391245
1 Tradoor (TRADOOR) in TZS
T.Sh.6,630.59118
1 Tradoor (TRADOOR) in VES
Bs565.086
1 Tradoor (TRADOOR) in CLP
$2,508.2355
1 Tradoor (TRADOOR) in PKR
Rs748.925535
1 Tradoor (TRADOOR) in KZT
1,435.37175
1 Tradoor (TRADOOR) in THB
฿87.028575
1 Tradoor (TRADOOR) in TWD
NT$82.20402
1 Tradoor (TRADOOR) in AED
د.إ9.782385
1 Tradoor (TRADOOR) in CHF
Fr2.105745
1 Tradoor (TRADOOR) in HKD
HK$20.68428
1 Tradoor (TRADOOR) in AMD
֏1,020.859845
1 Tradoor (TRADOOR) in MAD
.د.م24.57591
1 Tradoor (TRADOOR) in MXN
$49.178475
1 Tradoor (TRADOOR) in SAR
ريال9.995625
1 Tradoor (TRADOOR) in ETB
Br402.517155
1 Tradoor (TRADOOR) in KES
KSh344.355945
1 Tradoor (TRADOOR) in JOD
د.أ1.8898395
1 Tradoor (TRADOOR) in PLN
9.729075
1 Tradoor (TRADOOR) in RON
лв11.648235
1 Tradoor (TRADOOR) in SEK
kr25.0557
1 Tradoor (TRADOOR) in BGN
лв4.47804
1 Tradoor (TRADOOR) in HUF
Ft894.141975
1 Tradoor (TRADOOR) in CZK
55.735605
1 Tradoor (TRADOOR) in KWD
د.ك0.815643
1 Tradoor (TRADOOR) in ILS
8.74284
1 Tradoor (TRADOOR) in BOB
Bs18.39195
1 Tradoor (TRADOOR) in AZN
4.53135
1 Tradoor (TRADOOR) in TJS
SM24.602565
1 Tradoor (TRADOOR) in GEL
7.223505
1 Tradoor (TRADOOR) in AOA
Kz2,445.409665
1 Tradoor (TRADOOR) in BHD
.د.ب1.002228
1 Tradoor (TRADOOR) in BMD
$2.6655
1 Tradoor (TRADOOR) in DKK
kr17.11251
1 Tradoor (TRADOOR) in HNL
L69.67617
1 Tradoor (TRADOOR) in MUR
121.360215
1 Tradoor (TRADOOR) in NAD
$46.00653
1 Tradoor (TRADOOR) in NOK
kr26.681655
1 Tradoor (TRADOOR) in NZD
$4.611315
1 Tradoor (TRADOOR) in PAB
B/.2.6655
1 Tradoor (TRADOOR) in PGK
K11.221755
1 Tradoor (TRADOOR) in QAR
ر.ق9.70242
1 Tradoor (TRADOOR) in RSD
дин.269.05557
1 Tradoor (TRADOOR) in UZS
soʻm32,506.09236
1 Tradoor (TRADOOR) in ALL
L221.2365
1 Tradoor (TRADOOR) in ANG
ƒ4.771245
1 Tradoor (TRADOOR) in AWG
ƒ4.771245
1 Tradoor (TRADOOR) in BBD
$5.331
1 Tradoor (TRADOOR) in BAM
KM4.47804
1 Tradoor (TRADOOR) in BIF
Fr7,860.5595
1 Tradoor (TRADOOR) in BND
$3.438495
1 Tradoor (TRADOOR) in BSD
$2.6655
1 Tradoor (TRADOOR) in JMD
$427.412925
1 Tradoor (TRADOOR) in KHR
10,747.962375
1 Tradoor (TRADOOR) in KMF
Fr1,130.172
1 Tradoor (TRADOOR) in LAK
57,945.651015
1 Tradoor (TRADOOR) in LKR
රු809.432385
1 Tradoor (TRADOOR) in MDL
L45.286845
1 Tradoor (TRADOOR) in MGA
Ar12,061.06764
1 Tradoor (TRADOOR) in MOP
P21.324
1 Tradoor (TRADOOR) in MVR
40.78215
1 Tradoor (TRADOOR) in MWK
MK4,627.601205
1 Tradoor (TRADOOR) in MZN
MT170.32545
1 Tradoor (TRADOOR) in NPR
रु374.209545
1 Tradoor (TRADOOR) in PYG
18,903.726
1 Tradoor (TRADOOR) in RWF
Fr3,862.3095
1 Tradoor (TRADOOR) in SBD
$21.91041
1 Tradoor (TRADOOR) in SCR
37.26369
1 Tradoor (TRADOOR) in SRD
$105.793695
1 Tradoor (TRADOOR) in SVC
$23.29647
1 Tradoor (TRADOOR) in SZL
L46.086495
1 Tradoor (TRADOOR) in TMT
m9.355905
1 Tradoor (TRADOOR) in TND
د.ت7.8125805
1 Tradoor (TRADOOR) in TTD
$18.07209
1 Tradoor (TRADOOR) in UGX
Sh9,286.602
1 Tradoor (TRADOOR) in XAF
Fr1,503.342
1 Tradoor (TRADOOR) in XCD
$7.19685
1 Tradoor (TRADOOR) in XOF
Fr1,503.342
1 Tradoor (TRADOOR) in XPF
Fr271.881
1 Tradoor (TRADOOR) in BWP
P38.036685
1 Tradoor (TRADOOR) in BZD
$5.357655
1 Tradoor (TRADOOR) in CVE
$253.86222
1 Tradoor (TRADOOR) in DJF
Fr471.7935
1 Tradoor (TRADOOR) in DOP
$169.73904
1 Tradoor (TRADOOR) in DZD
د.ج346.968135
1 Tradoor (TRADOOR) in FJD
$6.050685
1 Tradoor (TRADOOR) in GNF
Fr23,176.5225
1 Tradoor (TRADOOR) in GTQ
Q20.391075
1 Tradoor (TRADOOR) in GYD
$557.6226
1 Tradoor (TRADOOR) in ISK
kr327.8565

Risorsa Tradoor

Per una comprensione più approfondita di Tradoor, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Tradoor
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Tradoor

Quanto vale oggi Tradoor (TRADOOR)?
Il prezzo in tempo reale di TRADOOR in USD è 2.6655 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da TRADOOR in USD?
Il prezzo attuale di TRADOOR in USD è $ 2.6655. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Tradoor?
La capitalizzazione di mercato per TRADOOR è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di TRADOOR?
La fornitura circolante di TRADOOR è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di TRADOOR?
TRADOOR ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di TRADOOR?
TRADOOR ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di TRADOOR?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per TRADOOR è $ 160.89K USD.
TRADOOR salirà quest'anno?
TRADOOR potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di TRADOOR per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:03:44 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Tradoor (TRADOOR)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore TRADOOR in USD

Importo

TRADOOR
TRADOOR
USD
USD

1 TRADOOR = 2.6655 USD

Fai trading di TRADOOR

TRADOOR/USDT
$2.6652
$2.6652$2.6652
+1.47%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,638.38
$111,638.38$111,638.38

+0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,958.30
$3,958.30$3,958.30

+0.65%

Logo Ping

Ping

PING

$0.06111
$0.06111$0.06111

-10.91%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.4796
$7.4796$7.4796

+1.88%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.50
$194.50$194.50

+1.36%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,638.38
$111,638.38$111,638.38

+0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,958.30
$3,958.30$3,958.30

+0.65%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6115
$2.6115$2.6115

+0.51%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.50
$194.50$194.50

+1.36%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19737
$0.19737$0.19737

+0.58%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000116
$0.000000000000116$0.000000000000116

+16.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.151016
$0.151016$0.151016

+20,035.46%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5313
$0.5313$0.5313

+2,025.20%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5313
$0.5313$0.5313

+2,025.20%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.051835
$0.051835$0.051835

+106.01%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00006750
$0.00006750$0.00006750

+77.63%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000714
$0.0000000000714$0.0000000000714

+54.88%

Logo Truvia

Truvia

TRUVIA

$0.00004745
$0.00004745$0.00004745

+49.82%