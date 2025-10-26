Che cos'è XYZ.Trades (TRADER)

AgentXYZ is redefining the trading experience with the first AI-native terminal for retail and pro traders. Featuring 28 specialized agents delivering real-time insights across technical analysis, on-chain data, social sentiment, and market fundamentals.

Economia del token di XYZ.Trades (TRADER)

Comprendere l'economia del token di XYZ.Trades (TRADER) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token TRADER!

Risorsa XYZ.Trades

Per una comprensione più approfondita di XYZ.Trades, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo XYZ.Trades Quanto vale oggi XYZ.Trades (TRADER)? Il prezzo in tempo reale di TRADER in USD è 0.0000091 USD , aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato. Qual è il prezzo attuale da TRADER in USD? $ 0.0000091 . Consulta Il prezzo attuale di TRADER in USD è. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token. Qual è la capitalizzazione di mercato di XYZ.Trades? La capitalizzazione di mercato per TRADER è -- USD . Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token. Qual è la fornitura circolante di TRADER? La fornitura circolante di TRADER è -- USD . Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di TRADER? TRADER ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD . Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di TRADER? TRADER ha visto un prezzo ATL di -- USD . Qual è il volume di trading di TRADER? Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per TRADER è $ 4.90K USD . TRADER salirà quest'anno? TRADER potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di TRADER per un'analisi più approfondita.

Aggiornamenti importanti del settore di XYZ.Trades (TRADER)

Orario (UTC+8) Tipo Informazioni 10-25 15:47:08 Aggiornamenti del settore Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana 10-25 13:34:16 Aggiornamenti del settore Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana 10-25 06:10:28 Aggiornamenti del settore Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno 10-24 21:49:00 Aggiornamenti del settore Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione 10-23 22:32:48 Aggiornamenti del settore L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura" 10-23 15:34:02 Aggiornamenti del settore I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

