Il prezzo in tempo reale di iShares 20 Year ETF oggi è 93.89 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi TLTON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di TLTON su MEXC ora.

Logo iShares 20 Year ETF

Valore iShares 20 Year ETF (TLTON)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in TLTON:

$93.89
+1.88%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di iShares 20 Year ETF (TLTON)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:15:43 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di iShares 20 Year ETF (TLTON) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 92
Min sulle 24h
$ 94.04
Max sulle 24h

$ 92
$ 94.04
$ 93.8736367529691
$ 86.39533703543214
+1.65%

+1.88%

+1.62%

+1.62%

Il prezzo in tempo reale di iShares 20 Year ETF (TLTON) è $ 93.89. Nelle ultime 24 ore, TLTON ha oscillato tra un minimo di $ 92 e un massimo di $ 94.04, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di TLTON è $ 93.8736367529691, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 86.39533703543214.

In termini di performance a breve termine, TLTON è variato del +1.65% nell'ultima ora, del +1.88% nelle 24 ore e del +1.62% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di iShares 20 Year ETF (TLTON)

No.859

$ 21.20M
$ 56.30K
$ 21.20M
225.77K
225,766.90963724
ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di iShares 20 Year ETF è $ 21.20M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 56.30K. La fornitura circolante di TLTON è 225.77K, con una fornitura totale di 225766.90963724. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 21.20M.

Cronologia dei prezzi di iShares 20 Year ETF (TLTON) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di iShares 20 Year ETF per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +1.7326+1.88%
30 giorni$ +4.39+4.90%
60 giorni$ +33.89+56.48%
90 giorni$ +33.89+56.48%
Variazione del prezzo di iShares 20 Year ETF di oggi

Oggi, TLTON ha registrato una variazione di $ +1.7326 (+1.88%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di iShares 20 Year ETF in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +4.39 (+4.90%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di iShares 20 Year ETF in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, TLTON ha registrato una variazione di $ +33.89 (+56.48%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di iShares 20 Year ETF in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +33.89 (+56.48%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di iShares 20 Year ETF (TLTON)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di iShares 20 Year ETF.

Che cos'è iShares 20 Year ETF (TLTON)

Ondo è un'azienda che opera nel settore della tecnologia blockchain. La sua missione è accelerare la transizione verso un'economia aperta attraverso la creazione di piattaforme, asset e infrastrutture che consentano l'integrazione dei mercati finanziari nella blockchain.

iShares 20 Year ETF è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di iShares 20 Year ETF in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di TLTON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su iShares 20 Year ETF sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di iShares 20 Year ETF fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di iShares 20 Year ETF (USD)

Quanto varrà iShares 20 Year ETF (TLTON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset iShares 20 Year ETF (TLTON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per iShares 20 Year ETF.

Controlla subito la previsione del prezzo di iShares 20 Year ETF!

Economia del token di iShares 20 Year ETF (TLTON)

Comprendere l'economia del token di iShares 20 Year ETF (TLTON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token TLTON!

Come acquistare iShares 20 Year ETF (TLTON)

Stai cercando come acquistare iShares 20 Year ETF? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente iShares 20 Year ETF su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

TLTON in valute locali

1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in VND
2,470,715.35
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in AUD
A$143.6517
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in GBP
70.4175
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in EUR
80.7454
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in USD
$93.89
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in MYR
RM396.2158
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in TRY
3,937.7466
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in JPY
¥14,271.28
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in ARS
ARS$139,925.2059
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in RUB
7,474.5829
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in INR
8,244.4809
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in IDR
Rp1,564,832.7074
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in PHP
5,516.0375
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in EGP
￡E.4,470.1029
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in BRL
R$505.1282
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in CAD
C$131.446
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in BDT
11,473.358
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in NGN
137,065.3165
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in COP
$363,913.8844
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in ZAR
R.1,620.5414
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in UAH
3,923.6631
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in TZS
T.Sh.233,557.0084
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in VES
Bs19,904.68
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in CLP
$88,350.49
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in PKR
Rs26,380.2733
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in KZT
50,559.765
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in THB
฿3,065.5085
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in TWD
NT$2,895.5676
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in AED
د.إ344.5763
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in CHF
Fr74.1731
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in HKD
HK$728.5864
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in AMD
֏35,958.9311
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in MAD
.د.م865.6658
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in MXN
$1,732.2705
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in SAR
ريال352.0875
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in ETB
Br14,178.3289
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in KES
KSh12,129.6491
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in JOD
د.أ66.56801
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in PLN
342.6985
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in RON
лв410.2993
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in SEK
kr882.566
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in BGN
лв157.7352
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in HUF
Ft31,495.4005
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in CZK
1,963.2399
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in KWD
د.ك28.73034
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in ILS
307.9592
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in BOB
Bs647.841
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in AZN
159.613
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in TJS
SM866.6047
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in GEL
254.4419
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in AOA
Kz86,137.5027
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in BHD
.د.ب35.30264
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in BMD
$93.89
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in DKK
kr602.7738
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in HNL
L2,454.2846
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in MUR
4,274.8117
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in NAD
$1,620.5414
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in NOK
kr939.8389
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in NZD
$162.4297
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in PAB
B/.93.89
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in PGK
K395.2769
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in QAR
ر.ق341.7596
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in RSD
дин.9,477.2566
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in UZS
soʻm1,144,999.8168
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in ALL
L7,792.87
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in ANG
ƒ168.0631
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in AWG
ƒ168.0631
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in BBD
$187.78
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in BAM
KM157.7352
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in BIF
Fr276,881.61
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in BND
$121.1181
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in BSD
$93.89
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in JMD
$15,055.2615
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in KHR
378,587.9525
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in KMF
Fr39,809.36
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in LAK
2,041,086.9157
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in LKR
රු28,511.5763
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in MDL
L1,595.1911
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in MGA
Ar424,840.9832
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in MOP
P751.12
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in MVR
1,436.517
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in MWK
MK163,003.3679
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in MZN
MT5,999.571
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in NPR
रु13,181.2171
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in PYG
665,867.88
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in RWF
Fr136,046.61
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in SBD
$771.7758
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in SCR
1,312.5822
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in SRD
$3,726.4941
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in SVC
$820.5986
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in SZL
L1,623.3581
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in TMT
m329.5539
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in TND
د.ت275.19159
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in TTD
$636.5742
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in UGX
Sh327,112.76
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in XAF
Fr52,953.96
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in XCD
$253.503
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in XOF
Fr52,953.96
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in XPF
Fr9,576.78
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in BWP
P1,339.8103
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in BZD
$188.7189
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in CVE
$8,942.0836
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in DJF
Fr16,618.53
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in DOP
$5,978.9152
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in DZD
د.ج12,221.6613
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in FJD
$213.1303
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in GNF
Fr816,373.55
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in GTQ
Q718.2585
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in GYD
$19,641.788
1 iShares 20 Year ETF (TLTON) in ISK
kr11,548.47

Risorsa iShares 20 Year ETF

Per una comprensione più approfondita di iShares 20 Year ETF, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale iShares 20 Year ETF
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo iShares 20 Year ETF

Quanto vale oggi iShares 20 Year ETF (TLTON)?
Il prezzo in tempo reale di TLTON in USD è 93.89 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da TLTON in USD?
Il prezzo attuale di TLTON in USD è $ 93.89. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di iShares 20 Year ETF?
La capitalizzazione di mercato per TLTON è $ 21.20M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di TLTON?
La fornitura circolante di TLTON è 225.77K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di TLTON?
TLTON ha raggiunto un prezzo ATH di 93.8736367529691 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di TLTON?
TLTON ha visto un prezzo ATL di 86.39533703543214 USD.
Qual è il volume di trading di TLTON?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per TLTON è $ 56.30K USD.
TLTON salirà quest'anno?
TLTON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di TLTON per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di iShares 20 Year ETF (TLTON)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

