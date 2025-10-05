Il prezzo in tempo reale di Timeworx.io oggi è 0.004085 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi TIX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di TIX su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Timeworx.io oggi è 0.004085 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi TIX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di TIX su MEXC ora.

Valore Timeworx.io (TIX)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in TIX:

$0.004085
+0.93%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Timeworx.io (TIX)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-05 10:12:53 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Timeworx.io (TIX) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00403
Min sulle 24h
$ 0.004113
Max sulle 24h

$ 0.00403
$ 0.004113
--
--
-0.03%

+0.93%

-0.81%

-0.81%

Il prezzo in tempo reale di Timeworx.io (TIX) è $ 0.004085. Nelle ultime 24 ore, TIX ha oscillato tra un minimo di $ 0.00403 e un massimo di $ 0.004113, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di TIX è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, TIX è variato del -0.03% nell'ultima ora, del +0.93% nelle 24 ore e del -0.81% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Timeworx.io (TIX)

--
$ 23.96K
$ 2.04M
--
500,000,000
BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di Timeworx.io è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 23.96K. La fornitura circolante di TIX è --, con una fornitura totale di 500000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 2.04M.

Cronologia dei prezzi di Timeworx.io (TIX) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Timeworx.io per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00003764+0.93%
30 giorni$ -0.000378-8.47%
60 giorni$ +0.000026+0.64%
90 giorni$ -0.003889-48.78%
Variazione del prezzo di Timeworx.io di oggi

Oggi, TIX ha registrato una variazione di $ +0.00003764 (+0.93%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Timeworx.io in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.000378 (-8.47%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Timeworx.io in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, TIX ha registrato una variazione di $ +0.000026 (+0.64%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Timeworx.io in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.003889 (-48.78%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Timeworx.io (TIX)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Timeworx.io.

Che cos'è Timeworx.io (TIX)

Timeworx.io is the Data Processing Layer for Nextgen AI, focused on a mission to revolutionize data processing by combining decentralization, AI, and human intelligence to deliver scalable, efficient and transparent solutions.

Timeworx.io è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Timeworx.io in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di TIX per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Timeworx.io sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Timeworx.io fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Timeworx.io (USD)

Quanto varrà Timeworx.io (TIX) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Timeworx.io (TIX) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Timeworx.io.

Controlla subito la previsione del prezzo di Timeworx.io!

Economia del token di Timeworx.io (TIX)

Comprendere l'economia del token di Timeworx.io (TIX) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token TIX!

Come acquistare Timeworx.io (TIX)

Stai cercando come acquistare Timeworx.io? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Timeworx.io su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

TIX in valute locali

1 Timeworx.io (TIX) in VND
107.496775
1 Timeworx.io (TIX) in AUD
A$0.00616835
1 Timeworx.io (TIX) in GBP
0.0030229
1 Timeworx.io (TIX) in EUR
0.00347225
1 Timeworx.io (TIX) in USD
$0.004085
1 Timeworx.io (TIX) in MYR
RM0.017157
1 Timeworx.io (TIX) in TRY
0.17014025
1 Timeworx.io (TIX) in JPY
¥0.600495
1 Timeworx.io (TIX) in ARS
ARS$5.8190825
1 Timeworx.io (TIX) in RUB
0.33582785
1 Timeworx.io (TIX) in INR
0.36246205
1 Timeworx.io (TIX) in IDR
Rp68.0833061
1 Timeworx.io (TIX) in KRW
5.75351825
1 Timeworx.io (TIX) in PHP
0.2365215
1 Timeworx.io (TIX) in EGP
￡E.0.19497705
1 Timeworx.io (TIX) in BRL
R$0.02177305
1 Timeworx.io (TIX) in CAD
C$0.00567815
1 Timeworx.io (TIX) in BDT
0.49694025
1 Timeworx.io (TIX) in NGN
5.9809302
1 Timeworx.io (TIX) in COP
$15.89493925
1 Timeworx.io (TIX) in ZAR
R.0.0703437
1 Timeworx.io (TIX) in UAH
0.1684654
1 Timeworx.io (TIX) in TZS
T.Sh.10.036845
1 Timeworx.io (TIX) in VES
Bs0.74347
1 Timeworx.io (TIX) in CLP
$3.942025
1 Timeworx.io (TIX) in PKR
Rs1.14906965
1 Timeworx.io (TIX) in KZT
2.2358839
1 Timeworx.io (TIX) in THB
฿0.1321089
1 Timeworx.io (TIX) in TWD
NT$0.12414315
1 Timeworx.io (TIX) in AED
د.إ0.01499195
1 Timeworx.io (TIX) in CHF
Fr0.00322715
1 Timeworx.io (TIX) in HKD
HK$0.0317813
1 Timeworx.io (TIX) in AMD
֏1.5651269
1 Timeworx.io (TIX) in MAD
.د.م0.03713265
1 Timeworx.io (TIX) in MXN
$0.07512315
1 Timeworx.io (TIX) in SAR
ريال0.0152779
1 Timeworx.io (TIX) in ETB
Br0.59269265
1 Timeworx.io (TIX) in KES
KSh0.5275369
1 Timeworx.io (TIX) in JOD
د.أ0.002896265
1 Timeworx.io (TIX) in PLN
0.0147877
1 Timeworx.io (TIX) in RON
лв0.01768805
1 Timeworx.io (TIX) in SEK
kr0.03827645
1 Timeworx.io (TIX) in BGN
лв0.0067811
1 Timeworx.io (TIX) in HUF
Ft1.3508278
1 Timeworx.io (TIX) in CZK
0.0843961
1 Timeworx.io (TIX) in KWD
د.ك0.001245925
1 Timeworx.io (TIX) in ILS
0.0134805
1 Timeworx.io (TIX) in BOB
Bs0.0281865
1 Timeworx.io (TIX) in AZN
0.0069445
1 Timeworx.io (TIX) in TJS
SM0.03803135
1 Timeworx.io (TIX) in GEL
0.0111112
1 Timeworx.io (TIX) in AOA
Kz3.74427015
1 Timeworx.io (TIX) in BHD
.د.ب0.00153596
1 Timeworx.io (TIX) in BMD
$0.004085
1 Timeworx.io (TIX) in DKK
kr0.0259806
1 Timeworx.io (TIX) in HNL
L0.10682275
1 Timeworx.io (TIX) in MUR
0.18509135
1 Timeworx.io (TIX) in NAD
$0.07038455
1 Timeworx.io (TIX) in NOK
kr0.04064575
1 Timeworx.io (TIX) in NZD
$0.00698535
1 Timeworx.io (TIX) in PAB
B/.0.004085
1 Timeworx.io (TIX) in PGK
K0.01736125
1 Timeworx.io (TIX) in QAR
ر.ق0.0148694
1 Timeworx.io (TIX) in RSD
дин.0.40756045
1 Timeworx.io (TIX) in UZS
soʻm49.21685615
1 Timeworx.io (TIX) in ALL
L0.33656315
1 Timeworx.io (TIX) in ANG
ƒ0.00731215
1 Timeworx.io (TIX) in AWG
ƒ0.007353
1 Timeworx.io (TIX) in BBD
$0.00817
1 Timeworx.io (TIX) in BAM
KM0.0067811
1 Timeworx.io (TIX) in BIF
Fr12.013985
1 Timeworx.io (TIX) in BND
$0.0052288
1 Timeworx.io (TIX) in BSD
$0.004085
1 Timeworx.io (TIX) in JMD
$0.6558876
1 Timeworx.io (TIX) in KHR
16.4056051
1 Timeworx.io (TIX) in KMF
Fr1.711615
1 Timeworx.io (TIX) in LAK
88.80434605
1 Timeworx.io (TIX) in LKR
Rs1.2352223
1 Timeworx.io (TIX) in MDL
L0.0683829
1 Timeworx.io (TIX) in MGA
Ar18.2365838
1 Timeworx.io (TIX) in MOP
P0.03272085
1 Timeworx.io (TIX) in MVR
0.0625005
1 Timeworx.io (TIX) in MWK
MK7.09200935
1 Timeworx.io (TIX) in MZN
MT0.2610315
1 Timeworx.io (TIX) in NPR
Rs0.580887
1 Timeworx.io (TIX) in PYG
28.76657
1 Timeworx.io (TIX) in RWF
Fr5.910995
1 Timeworx.io (TIX) in SBD
$0.0336604
1 Timeworx.io (TIX) in SCR
0.0597227
1 Timeworx.io (TIX) in SRD
$0.1556385
1 Timeworx.io (TIX) in SVC
$0.0357029
1 Timeworx.io (TIX) in SZL
L0.0703437
1 Timeworx.io (TIX) in TMT
m0.0142975
1 Timeworx.io (TIX) in TND
د.ت0.01189552
1 Timeworx.io (TIX) in TTD
$0.02765545
1 Timeworx.io (TIX) in UGX
Sh14.1341
1 Timeworx.io (TIX) in XAF
Fr2.27943
1 Timeworx.io (TIX) in XCD
$0.0110295
1 Timeworx.io (TIX) in XOF
Fr2.27943
1 Timeworx.io (TIX) in XPF
Fr0.412585
1 Timeworx.io (TIX) in BWP
P0.0542488
1 Timeworx.io (TIX) in BZD
$0.00821085
1 Timeworx.io (TIX) in CVE
$0.38362235
1 Timeworx.io (TIX) in DJF
Fr0.72713
1 Timeworx.io (TIX) in DOP
$0.255721
1 Timeworx.io (TIX) in DZD
د.ج0.5289258
1 Timeworx.io (TIX) in FJD
$0.00919125
1 Timeworx.io (TIX) in GNF
Fr35.519075
1 Timeworx.io (TIX) in GTQ
Q0.0312911
1 Timeworx.io (TIX) in GYD
$0.85421435
1 Timeworx.io (TIX) in ISK
kr0.4902

Risorsa Timeworx.io

Per una comprensione più approfondita di Timeworx.io, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Timeworx.io
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Timeworx.io

Quanto vale oggi Timeworx.io (TIX)?
Il prezzo in tempo reale di TIX in USD è 0.004085 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da TIX in USD?
Il prezzo attuale di TIX in USD è $ 0.004085. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Timeworx.io?
La capitalizzazione di mercato per TIX è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di TIX?
La fornitura circolante di TIX è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di TIX?
TIX ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di TIX?
TIX ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di TIX?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per TIX è $ 23.96K USD.
TIX salirà quest'anno?
TIX potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di TIX per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-05 10:12:53 (UTC+8)

Notizie principali

Rendimento Margine Futures MEXC: opportunità e sfide per guadagnare un reddito doppio dal trading

October 3, 2025

Trading più intelligente, zero commissioni: come gli ordini assistiti dall’AI di MEXC stanno cambiando le regole del gioco

October 3, 2025

GameFi 2.0: Perché l’Economia dei Token Deciderà il Futuro del Gaming Blockchain

October 3, 2025
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

