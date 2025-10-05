Il prezzo in tempo reale di TICS oggi è 0.02723 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi TICS a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di TICS su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di TICS oggi è 0.02723 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi TICS a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di TICS su MEXC ora.

Valore TICS (TICS)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in TICS:

$0.02723
$0.02723
-3.33%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di TICS (TICS)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-05 10:23:12 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di TICS (TICS) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.027
$ 0.027
Min sulle 24h
$ 0.02997
$ 0.02997
Max sulle 24h

$ 0.027
$ 0.027

$ 0.02997
$ 0.02997

$ 2.5719853250516347
$ 2.5719853250516347

$ 0.030720054210987374
$ 0.030720054210987374

-1.91%

-3.33%

-9.93%

-9.93%

Il prezzo in tempo reale di TICS (TICS) è $ 0.02723. Nelle ultime 24 ore, TICS ha oscillato tra un minimo di $ 0.027 e un massimo di $ 0.02997, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di TICS è $ 2.5719853250516347, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.030720054210987374.

In termini di performance a breve termine, TICS è variato del -1.91% nell'ultima ora, del -3.33% nelle 24 ore e del -9.93% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di TICS (TICS)

No.3921

$ 2.24M
$ 2.24M

$ 129.49K
$ 129.49K

$ 37.08M
$ 37.08M

82.26M
82.26M

1,361,867,964
1,361,867,964

1,361,867,964
1,361,867,964

6.03%

QUBETICS

L'attuale capitalizzazione di mercato di TICS è $ 2.24M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 129.49K. La fornitura circolante di TICS è 82.26M, con una fornitura totale di 1361867964. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 37.08M.

Cronologia dei prezzi di TICS (TICS) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di TICS per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.000938-3.33%
30 giorni$ -0.01017-27.20%
60 giorni$ -0.03417-55.66%
90 giorni$ -1.68167-98.41%
Variazione del prezzo di TICS di oggi

Oggi, TICS ha registrato una variazione di $ -0.000938 (-3.33%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di TICS in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.01017 (-27.20%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di TICS in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, TICS ha registrato una variazione di $ -0.03417 (-55.66%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di TICS in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -1.68167 (-98.41%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di TICS (TICS)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di TICS.

Che cos'è TICS (TICS)

Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets.

TICS è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di TICS in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di TICS per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su TICS sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di TICS fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di TICS (USD)

Quanto varrà TICS (TICS) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset TICS (TICS) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per TICS.

Controlla subito la previsione del prezzo di TICS!

Economia del token di TICS (TICS)

Comprendere l'economia del token di TICS (TICS) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token TICS!

Come acquistare TICS (TICS)

Stai cercando come acquistare TICS? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente TICS su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

TICS in valute locali

1 TICS (TICS) in VND
716.55745
1 TICS (TICS) in AUD
A$0.0411173
1 TICS (TICS) in GBP
0.0201502
1 TICS (TICS) in EUR
0.0231455
1 TICS (TICS) in USD
$0.02723
1 TICS (TICS) in MYR
RM0.114366
1 TICS (TICS) in TRY
1.1341295
1 TICS (TICS) in JPY
¥4.00281
1 TICS (TICS) in ARS
ARS$38.789135
1 TICS (TICS) in RUB
2.2385783
1 TICS (TICS) in INR
2.4161179
1 TICS (TICS) in IDR
Rp453.8331518
1 TICS (TICS) in KRW
38.3520935
1 TICS (TICS) in PHP
1.576617
1 TICS (TICS) in EGP
￡E.1.2996879
1 TICS (TICS) in BRL
R$0.1451359
1 TICS (TICS) in CAD
C$0.0378497
1 TICS (TICS) in BDT
3.3125295
1 TICS (TICS) in NGN
39.8679876
1 TICS (TICS) in COP
$105.9532915
1 TICS (TICS) in ZAR
R.0.4689006
1 TICS (TICS) in UAH
1.1229652
1 TICS (TICS) in TZS
T.Sh.66.90411
1 TICS (TICS) in VES
Bs4.95586
1 TICS (TICS) in CLP
$26.27695
1 TICS (TICS) in PKR
Rs7.6595267
1 TICS (TICS) in KZT
14.9040682
1 TICS (TICS) in THB
฿0.8806182
1 TICS (TICS) in TWD
NT$0.8275197
1 TICS (TICS) in AED
د.إ0.0999341
1 TICS (TICS) in CHF
Fr0.0215117
1 TICS (TICS) in HKD
HK$0.2118494
1 TICS (TICS) in AMD
֏10.4329022
1 TICS (TICS) in MAD
.د.م0.2475207
1 TICS (TICS) in MXN
$0.5007597
1 TICS (TICS) in SAR
ريال0.1018402
1 TICS (TICS) in ETB
Br3.9508007
1 TICS (TICS) in KES
KSh3.5164822
1 TICS (TICS) in JOD
د.أ0.01930607
1 TICS (TICS) in PLN
0.0985726
1 TICS (TICS) in RON
лв0.1179059
1 TICS (TICS) in SEK
kr0.2551451
1 TICS (TICS) in BGN
лв0.0452018
1 TICS (TICS) in HUF
Ft9.0044164
1 TICS (TICS) in CZK
0.5625718
1 TICS (TICS) in KWD
د.ك0.00830515
1 TICS (TICS) in ILS
0.089859
1 TICS (TICS) in BOB
Bs0.187887
1 TICS (TICS) in AZN
0.046291
1 TICS (TICS) in TJS
SM0.2535113
1 TICS (TICS) in GEL
0.0740656
1 TICS (TICS) in AOA
Kz24.9587457
1 TICS (TICS) in BHD
.د.ب0.01023848
1 TICS (TICS) in BMD
$0.02723
1 TICS (TICS) in DKK
kr0.1731828
1 TICS (TICS) in HNL
L0.7120645
1 TICS (TICS) in MUR
1.2337913
1 TICS (TICS) in NAD
$0.4691729
1 TICS (TICS) in NOK
kr0.2709385
1 TICS (TICS) in NZD
$0.0465633
1 TICS (TICS) in PAB
B/.0.02723
1 TICS (TICS) in PGK
K0.1157275
1 TICS (TICS) in QAR
ر.ق0.0991172
1 TICS (TICS) in RSD
дин.2.7167371
1 TICS (TICS) in UZS
soʻm328.0722137
1 TICS (TICS) in ALL
L2.2434797
1 TICS (TICS) in ANG
ƒ0.0487417
1 TICS (TICS) in AWG
ƒ0.049014
1 TICS (TICS) in BBD
$0.05446
1 TICS (TICS) in BAM
KM0.0452018
1 TICS (TICS) in BIF
Fr80.08343
1 TICS (TICS) in BND
$0.0348544
1 TICS (TICS) in BSD
$0.02723
1 TICS (TICS) in JMD
$4.3720488
1 TICS (TICS) in KHR
109.3573138
1 TICS (TICS) in KMF
Fr11.40937
1 TICS (TICS) in LAK
591.9565099
1 TICS (TICS) in LKR
Rs8.2338074
1 TICS (TICS) in MDL
L0.4558302
1 TICS (TICS) in MGA
Ar121.5623444
1 TICS (TICS) in MOP
P0.2181123
1 TICS (TICS) in MVR
0.416619
1 TICS (TICS) in MWK
MK47.2742753
1 TICS (TICS) in MZN
MT1.739997
1 TICS (TICS) in NPR
Rs3.872106
1 TICS (TICS) in PYG
191.75366
1 TICS (TICS) in RWF
Fr39.40181
1 TICS (TICS) in SBD
$0.2243752
1 TICS (TICS) in SCR
0.3981026
1 TICS (TICS) in SRD
$1.037463
1 TICS (TICS) in SVC
$0.2379902
1 TICS (TICS) in SZL
L0.4689006
1 TICS (TICS) in TMT
m0.095305
1 TICS (TICS) in TND
د.ت0.07929376
1 TICS (TICS) in TTD
$0.1843471
1 TICS (TICS) in UGX
Sh94.2158
1 TICS (TICS) in XAF
Fr15.19434
1 TICS (TICS) in XCD
$0.073521
1 TICS (TICS) in XOF
Fr15.19434
1 TICS (TICS) in XPF
Fr2.75023
1 TICS (TICS) in BWP
P0.3616144
1 TICS (TICS) in BZD
$0.0547323
1 TICS (TICS) in CVE
$2.5571693
1 TICS (TICS) in DJF
Fr4.84694
1 TICS (TICS) in DOP
$1.704598
1 TICS (TICS) in DZD
د.ج3.5257404
1 TICS (TICS) in FJD
$0.0612675
1 TICS (TICS) in GNF
Fr236.76485
1 TICS (TICS) in GTQ
Q0.2085818
1 TICS (TICS) in GYD
$5.6940653
1 TICS (TICS) in ISK
kr3.2676

Per una comprensione più approfondita di TICS, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale TICS
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo TICS

Quanto vale oggi TICS (TICS)?
Il prezzo in tempo reale di TICS in USD è 0.02723 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da TICS in USD?
Il prezzo attuale di TICS in USD è $ 0.02723. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di TICS?
La capitalizzazione di mercato per TICS è $ 2.24M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di TICS?
La fornitura circolante di TICS è 82.26M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di TICS?
TICS ha raggiunto un prezzo ATH di 2.5719853250516347 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di TICS?
TICS ha visto un prezzo ATL di 0.030720054210987374 USD.
Qual è il volume di trading di TICS?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per TICS è $ 129.49K USD.
TICS salirà quest'anno?
TICS potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di TICS per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-05 10:23:12 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di TICS (TICS)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-04 13:39:16Dati on-chain
Gli ETF Spot di Ethereum negli Stati Uniti Registrano un Afflusso Netto di $233,5 Milioni Ieri
10-04 11:26:38Aggiornamenti del settore
L'Emissione di USDC Supera i 75 Miliardi, la Quota di Mercato Raggiunge il 24,9%
10-03 10:20:00Aggiornamenti del settore
La Capitalizzazione Totale del Mercato Crypto Ritorna Sopra i $4,2 Trilioni, con un Aumento di 24 ore del 2,3%
10-03 05:17:00Aggiornamenti del settore
Bitcoin Supera il Mark price di $120.000 per la Prima Volta da Metà Agosto
10-01 14:11:00Aggiornamenti del settore
Ieri, gli ETF spot sulla Blockchain Ethereum negli Stati Uniti hanno registrato afflussi netti di 127,5 milioni di dollari, mentre gli ETF spot su Bitcoin hanno registrato afflussi netti di 430 milioni di dollari
09-30 18:14:00Aggiornamenti del settore
I tassi di finanziamento attuali delle crypto principali su CEX e DEX indicano che il mercato è neutrale con una leggera tendenza ribassista

Notizie principali

Rendimento Margine Futures MEXC: opportunità e sfide per guadagnare un reddito doppio dal trading

October 3, 2025

Trading più intelligente, zero commissioni: come gli ordini assistiti dall’AI di MEXC stanno cambiando le regole del gioco

October 3, 2025

GameFi 2.0: Perché l’Economia dei Token Deciderà il Futuro del Gaming Blockchain

October 3, 2025
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

TICS
TICS
USD
USD

1 TICS = 0.02723 USD

TICS/USDT
$0.02723
$0.02723
-3.33%

