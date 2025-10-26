Il prezzo in tempo reale di THINK Token oggi è 0.00563 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi THINK a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di THINK su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di THINK Token oggi è 0.00563 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi THINK a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di THINK su MEXC ora.

Maggiori informazioni su THINK

Informazioni sul prezzo di THINK

Whitepaper di THINK

Sito web ufficiale di THINK

Economia del token di THINK

Previsioni del prezzo di THINK

Cronologia di THINK

Guida all'acquisto di THINK

Convertitore di THINK in valuta fiat

Spot THINK

Pre-mercato

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo THINK Token

Valore THINK Token (THINK)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in THINK:

$0.00563
$0.00563$0.00563
0.00%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di THINK Token (THINK)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:02:20 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di THINK Token (THINK) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00511
$ 0.00511$ 0.00511
Min sulle 24h
$ 0.00578
$ 0.00578$ 0.00578
Max sulle 24h

$ 0.00511
$ 0.00511$ 0.00511

$ 0.00578
$ 0.00578$ 0.00578

$ 0.09159672574773454
$ 0.09159672574773454$ 0.09159672574773454

$ 0.004525510452854356
$ 0.004525510452854356$ 0.004525510452854356

-0.18%

0.00%

+9.32%

+9.32%

Il prezzo in tempo reale di THINK Token (THINK) è $ 0.00563. Nelle ultime 24 ore, THINK ha oscillato tra un minimo di $ 0.00511 e un massimo di $ 0.00578, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di THINK è $ 0.09159672574773454, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.004525510452854356.

In termini di performance a breve termine, THINK è variato del -0.18% nell'ultima ora, del 0.00% nelle 24 ore e del +9.32% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di THINK Token (THINK)

No.3797

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 76.74K
$ 76.74K$ 76.74K

$ 5.63M
$ 5.63M$ 5.63M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di THINK Token è $ 0.00, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 76.74K. La fornitura circolante di THINK è 0.00, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 5.63M.

Cronologia dei prezzi di THINK Token (THINK) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di THINK Token per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 00.00%
30 giorni$ -0.00623-52.53%
60 giorni$ -0.01372-70.91%
90 giorni$ -0.00437-43.70%
Variazione del prezzo di THINK Token di oggi

Oggi, THINK ha registrato una variazione di $ 0 (0.00%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di THINK Token in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.00623 (-52.53%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di THINK Token in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, THINK ha registrato una variazione di $ -0.01372 (-70.91%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di THINK Token in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.00437 (-43.70%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di THINK Token (THINK)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di THINK Token.

Che cos'è THINK Token (THINK)

THINK Token è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di THINK Token in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di THINK per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su THINK Token sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di THINK Token fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di THINK Token (USD)

Quanto varrà THINK Token (THINK) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset THINK Token (THINK) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per THINK Token.

Controlla subito la previsione del prezzo di THINK Token!

Economia del token di THINK Token (THINK)

Comprendere l'economia del token di THINK Token (THINK) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token THINK!

Come acquistare THINK Token (THINK)

Stai cercando come acquistare THINK Token? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente THINK Token su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

THINK in valute locali

1 THINK Token (THINK) in VND
148.15345
1 THINK Token (THINK) in AUD
A$0.0086139
1 THINK Token (THINK) in GBP
0.0042225
1 THINK Token (THINK) in EUR
0.0048418
1 THINK Token (THINK) in USD
$0.00563
1 THINK Token (THINK) in MYR
RM0.0237586
1 THINK Token (THINK) in TRY
0.2361222
1 THINK Token (THINK) in JPY
¥0.85576
1 THINK Token (THINK) in ARS
ARS$8.3904453
1 THINK Token (THINK) in RUB
0.4482043
1 THINK Token (THINK) in INR
0.4943703
1 THINK Token (THINK) in IDR
Rp93.8332958
1 THINK Token (THINK) in PHP
0.3307625
1 THINK Token (THINK) in EGP
￡E.0.2680443
1 THINK Token (THINK) in BRL
R$0.0302894
1 THINK Token (THINK) in CAD
C$0.007882
1 THINK Token (THINK) in BDT
0.687986
1 THINK Token (THINK) in NGN
8.2189555
1 THINK Token (THINK) in COP
$21.8216548
1 THINK Token (THINK) in ZAR
R.0.0971738
1 THINK Token (THINK) in UAH
0.2352777
1 THINK Token (THINK) in TZS
T.Sh.14.0049628
1 THINK Token (THINK) in VES
Bs1.19356
1 THINK Token (THINK) in CLP
$5.29783
1 THINK Token (THINK) in PKR
Rs1.5818611
1 THINK Token (THINK) in KZT
3.031755
1 THINK Token (THINK) in THB
฿0.1838195
1 THINK Token (THINK) in TWD
NT$0.1736292
1 THINK Token (THINK) in AED
د.إ0.0206621
1 THINK Token (THINK) in CHF
Fr0.0044477
1 THINK Token (THINK) in HKD
HK$0.0436888
1 THINK Token (THINK) in AMD
֏2.1562337
1 THINK Token (THINK) in MAD
.د.م0.0519086
1 THINK Token (THINK) in MXN
$0.1038735
1 THINK Token (THINK) in SAR
ريال0.0211125
1 THINK Token (THINK) in ETB
Br0.8501863
1 THINK Token (THINK) in KES
KSh0.7273397
1 THINK Token (THINK) in JOD
د.أ0.00399167
1 THINK Token (THINK) in PLN
0.0205495
1 THINK Token (THINK) in RON
лв0.0246031
1 THINK Token (THINK) in SEK
kr0.052922
1 THINK Token (THINK) in BGN
лв0.0094584
1 THINK Token (THINK) in HUF
Ft1.8885835
1 THINK Token (THINK) in CZK
0.1177233
1 THINK Token (THINK) in KWD
د.ك0.00172278
1 THINK Token (THINK) in ILS
0.0184664
1 THINK Token (THINK) in BOB
Bs0.038847
1 THINK Token (THINK) in AZN
0.009571
1 THINK Token (THINK) in TJS
SM0.0519649
1 THINK Token (THINK) in GEL
0.0152573
1 THINK Token (THINK) in AOA
Kz5.1651309
1 THINK Token (THINK) in BHD
.د.ب0.00211688
1 THINK Token (THINK) in BMD
$0.00563
1 THINK Token (THINK) in DKK
kr0.0361446
1 THINK Token (THINK) in HNL
L0.1471682
1 THINK Token (THINK) in MUR
0.2563339
1 THINK Token (THINK) in NAD
$0.0971738
1 THINK Token (THINK) in NOK
kr0.0563563
1 THINK Token (THINK) in NZD
$0.0097399
1 THINK Token (THINK) in PAB
B/.0.00563
1 THINK Token (THINK) in PGK
K0.0237023
1 THINK Token (THINK) in QAR
ر.ق0.0204932
1 THINK Token (THINK) in RSD
дин.0.5682922
1 THINK Token (THINK) in UZS
soʻm68.6585256
1 THINK Token (THINK) in ALL
L0.46729
1 THINK Token (THINK) in ANG
ƒ0.0100777
1 THINK Token (THINK) in AWG
ƒ0.0100777
1 THINK Token (THINK) in BBD
$0.01126
1 THINK Token (THINK) in BAM
KM0.0094584
1 THINK Token (THINK) in BIF
Fr16.60287
1 THINK Token (THINK) in BND
$0.0072627
1 THINK Token (THINK) in BSD
$0.00563
1 THINK Token (THINK) in JMD
$0.9027705
1 THINK Token (THINK) in KHR
22.7015675
1 THINK Token (THINK) in KMF
Fr2.38712
1 THINK Token (THINK) in LAK
122.3913019
1 THINK Token (THINK) in LKR
රු1.7096621
1 THINK Token (THINK) in MDL
L0.0956537
1 THINK Token (THINK) in MGA
Ar25.4750744
1 THINK Token (THINK) in MOP
P0.04504
1 THINK Token (THINK) in MVR
0.086139
1 THINK Token (THINK) in MWK
MK9.7742993
1 THINK Token (THINK) in MZN
MT0.359757
1 THINK Token (THINK) in NPR
रु0.7903957
1 THINK Token (THINK) in PYG
39.92796
1 THINK Token (THINK) in RWF
Fr8.15787
1 THINK Token (THINK) in SBD
$0.0462786
1 THINK Token (THINK) in SCR
0.0787074
1 THINK Token (THINK) in SRD
$0.2234547
1 THINK Token (THINK) in SVC
$0.0492062
1 THINK Token (THINK) in SZL
L0.0973427
1 THINK Token (THINK) in TMT
m0.0197613
1 THINK Token (THINK) in TND
د.ت0.01650153
1 THINK Token (THINK) in TTD
$0.0381714
1 THINK Token (THINK) in UGX
Sh19.61492
1 THINK Token (THINK) in XAF
Fr3.17532
1 THINK Token (THINK) in XCD
$0.015201
1 THINK Token (THINK) in XOF
Fr3.17532
1 THINK Token (THINK) in XPF
Fr0.57426
1 THINK Token (THINK) in BWP
P0.0803401
1 THINK Token (THINK) in BZD
$0.0113163
1 THINK Token (THINK) in CVE
$0.5362012
1 THINK Token (THINK) in DJF
Fr0.99651
1 THINK Token (THINK) in DOP
$0.3585184
1 THINK Token (THINK) in DZD
د.ج0.7328571
1 THINK Token (THINK) in FJD
$0.0127801
1 THINK Token (THINK) in GNF
Fr48.95285
1 THINK Token (THINK) in GTQ
Q0.0430695
1 THINK Token (THINK) in GYD
$1.177796
1 THINK Token (THINK) in ISK
kr0.69249

Risorsa THINK Token

Per una comprensione più approfondita di THINK Token, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale THINK Token
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo THINK Token

Quanto vale oggi THINK Token (THINK)?
Il prezzo in tempo reale di THINK in USD è 0.00563 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da THINK in USD?
Il prezzo attuale di THINK in USD è $ 0.00563. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di THINK Token?
La capitalizzazione di mercato per THINK è $ 0.00 USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di THINK?
La fornitura circolante di THINK è 0.00 USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di THINK?
THINK ha raggiunto un prezzo ATH di 0.09159672574773454 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di THINK?
THINK ha visto un prezzo ATL di 0.004525510452854356 USD.
Qual è il volume di trading di THINK?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per THINK è $ 76.74K USD.
THINK salirà quest'anno?
THINK potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di THINK per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:02:20 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di THINK Token (THINK)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore THINK in USD

Importo

THINK
THINK
USD
USD

1 THINK = 0.00563 USD

Fai trading di THINK

THINK/USDT
$0.00563
$0.00563$0.00563
0.00%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,638.38
$111,638.38$111,638.38

+0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,958.45
$3,958.45$3,958.45

+0.65%

Logo Ping

Ping

PING

$0.06140
$0.06140$0.06140

-10.49%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.4789
$7.4789$7.4789

+1.87%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.51
$194.51$194.51

+1.36%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,638.38
$111,638.38$111,638.38

+0.22%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,958.45
$3,958.45$3,958.45

+0.65%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6106
$2.6106$2.6106

+0.48%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.51
$194.51$194.51

+1.36%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19740
$0.19740$0.19740

+0.59%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000116
$0.000000000000116$0.000000000000116

+16.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.153832
$0.153832$0.153832

+20,410.93%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5595
$0.5595$0.5595

+2,138.00%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.5595
$0.5595$0.5595

+2,138.00%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.052372
$0.052372$0.052372

+108.14%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00006750
$0.00006750$0.00006750

+77.63%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000174
$0.0000000000000000000174$0.0000000000000000000174

+58.18%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000712
$0.0000000000712$0.0000000000712

+54.44%