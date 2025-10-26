Il prezzo in tempo reale di TCOM Global oggi è 0.03522 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi TCOM a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di TCOM su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di TCOM Global oggi è 0.03522 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi TCOM a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di TCOM su MEXC ora.

Logo TCOM Global

Valore TCOM Global (TCOM)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in TCOM:

$0.03523
-0.08%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di TCOM Global (TCOM)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:02:13 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di TCOM Global (TCOM) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.03195
Min sulle 24h
$ 0.03644
Max sulle 24h

$ 0.03195
$ 0.03644
--
--
+0.19%

-0.08%

+33.15%

+33.15%

Il prezzo in tempo reale di TCOM Global (TCOM) è $ 0.03522. Nelle ultime 24 ore, TCOM ha oscillato tra un minimo di $ 0.03195 e un massimo di $ 0.03644, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di TCOM è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, TCOM è variato del +0.19% nell'ultima ora, del -0.08% nelle 24 ore e del +33.15% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di TCOM Global (TCOM)

--
$ 43.13K
$ 35.22M
--
1,000,000,000
BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di TCOM Global è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 43.13K. La fornitura circolante di TCOM è --, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 35.22M.

Cronologia dei prezzi di TCOM Global (TCOM) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di TCOM Global per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.0000282-0.08%
30 giorni$ +0.01369+63.58%
60 giorni$ +0.01798+104.29%
90 giorni$ +0.01522+76.10%
Variazione del prezzo di TCOM Global di oggi

Oggi, TCOM ha registrato una variazione di $ -0.0000282 (-0.08%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di TCOM Global in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.01369 (+63.58%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di TCOM Global in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, TCOM ha registrato una variazione di $ +0.01798 (+104.29%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di TCOM Global in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.01522 (+76.10%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di TCOM Global (TCOM)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di TCOM Global.

Che cos'è TCOM Global (TCOM)

TCOM is the world's first decentralized IP governance protocol, starting with 65 classic IPs from Japan's "God of Manga" Osamu Tezuka, to redefine the creation, licensing, and value distribution of intellectual properties.

TCOM Global è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di TCOM Global in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di TCOM per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su TCOM Global sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di TCOM Global fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di TCOM Global (USD)

Quanto varrà TCOM Global (TCOM) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset TCOM Global (TCOM) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per TCOM Global.

Controlla subito la previsione del prezzo di TCOM Global!

Economia del token di TCOM Global (TCOM)

Comprendere l'economia del token di TCOM Global (TCOM) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token TCOM!

Come acquistare TCOM Global (TCOM)

Stai cercando come acquistare TCOM Global? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente TCOM Global su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

TCOM in valute locali

Risorsa TCOM Global

Per una comprensione più approfondita di TCOM Global, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale TCOM Global
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo TCOM Global

Quanto vale oggi TCOM Global (TCOM)?
Il prezzo in tempo reale di TCOM in USD è 0.03522 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da TCOM in USD?
Il prezzo attuale di TCOM in USD è $ 0.03522. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di TCOM Global?
La capitalizzazione di mercato per TCOM è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di TCOM?
La fornitura circolante di TCOM è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di TCOM?
TCOM ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di TCOM?
TCOM ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di TCOM?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per TCOM è $ 43.13K USD.
TCOM salirà quest'anno?
TCOM potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di TCOM per un'analisi più approfondita.
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore TCOM in USD

Importo

TCOM
TCOM
USD
USD

1 TCOM = 0.03522 USD

Fai trading di TCOM

TCOM/USDT
$0.03523
-0.05%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

