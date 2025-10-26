Il prezzo in tempo reale di SP500 xStock oggi è 679.59 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SPYX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SPYX su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di SP500 xStock oggi è 679.59 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SPYX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SPYX su MEXC ora.

Logo SP500 xStock

Valore SP500 xStock (SPYX)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in SPYX:

$679.59
$679.59$679.59
+0.08%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di SP500 xStock (SPYX)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:00:00 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di SP500 xStock (SPYX) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 671.11
$ 671.11$ 671.11
Min sulle 24h
$ 687.39
$ 687.39$ 687.39
Max sulle 24h

$ 671.11
$ 671.11$ 671.11

$ 687.39
$ 687.39$ 687.39

$ 679.1891630881652
$ 679.1891630881652$ 679.1891630881652

$ 594.884270877716
$ 594.884270877716$ 594.884270877716

+0.01%

+0.08%

+3.65%

+3.65%

Il prezzo in tempo reale di SP500 xStock (SPYX) è $ 679.59. Nelle ultime 24 ore, SPYX ha oscillato tra un minimo di $ 671.11 e un massimo di $ 687.39, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di SPYX è $ 679.1891630881652, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 594.884270877716.

In termini di performance a breve termine, SPYX è variato del +0.01% nell'ultima ora, del +0.08% nelle 24 ore e del +3.65% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di SP500 xStock (SPYX)

No.1052

$ 13.01M
$ 13.01M$ 13.01M

$ 59.22K
$ 59.22K$ 59.22K

$ 13.01M
$ 13.01M$ 13.01M

19.15K
19.15K 19.15K

--
----

19,149.1523798
19,149.1523798 19,149.1523798

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di SP500 xStock è $ 13.01M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 59.22K. La fornitura circolante di SPYX è 19.15K, con una fornitura totale di 19149.1523798. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 13.01M.

Cronologia dei prezzi di SP500 xStock (SPYX) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di SP500 xStock per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.5432+0.08%
30 giorni$ +25.34+3.87%
60 giorni$ +18.73+2.83%
90 giorni$ +49.88+7.92%
Variazione del prezzo di SP500 xStock di oggi

Oggi, SPYX ha registrato una variazione di $ +0.5432 (+0.08%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di SP500 xStock in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +25.34 (+3.87%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di SP500 xStock in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, SPYX ha registrato una variazione di $ +18.73 (+2.83%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di SP500 xStock in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +49.88 (+7.92%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di SP500 xStock (SPYX)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di SP500 xStock.

Che cos'è SP500 xStock (SPYX)

SP500 xStock (SPYx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. SPYx tracks the price of SPDR S&P 500 ETF Trust (the underlying). SPYx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the ETF price of SPDR S&P 500 ETF Trust, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

SP500 xStock è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di SP500 xStock in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di SPYX per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su SP500 xStock sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di SP500 xStock fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di SP500 xStock (USD)

Quanto varrà SP500 xStock (SPYX) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset SP500 xStock (SPYX) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per SP500 xStock.

Controlla subito la previsione del prezzo di SP500 xStock!

Economia del token di SP500 xStock (SPYX)

Comprendere l'economia del token di SP500 xStock (SPYX) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token SPYX!

Come acquistare SP500 xStock (SPYX)

Stai cercando come acquistare SP500 xStock? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente SP500 xStock su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

SPYX in valute locali

1 SP500 xStock (SPYX) in VND
17,883,410.85
1 SP500 xStock (SPYX) in AUD
A$1,039.7727
1 SP500 xStock (SPYX) in GBP
509.6925
1 SP500 xStock (SPYX) in EUR
584.4474
1 SP500 xStock (SPYX) in USD
$679.59
1 SP500 xStock (SPYX) in MYR
RM2,867.8698
1 SP500 xStock (SPYX) in TRY
28,502.0046
1 SP500 xStock (SPYX) in JPY
¥103,297.68
1 SP500 xStock (SPYX) in ARS
ARS$1,012,799.7729
1 SP500 xStock (SPYX) in RUB
54,102.1599
1 SP500 xStock (SPYX) in INR
59,674.7979
1 SP500 xStock (SPYX) in IDR
Rp11,326,495.4694
1 SP500 xStock (SPYX) in PHP
39,925.9125
1 SP500 xStock (SPYX) in EGP
￡E.32,355.2799
1 SP500 xStock (SPYX) in BRL
R$3,656.1942
1 SP500 xStock (SPYX) in CAD
C$951.426
1 SP500 xStock (SPYX) in BDT
83,045.898
1 SP500 xStock (SPYX) in NGN
992,099.4615
1 SP500 xStock (SPYX) in COP
$2,634,063.6564
1 SP500 xStock (SPYX) in ZAR
R.11,729.7234
1 SP500 xStock (SPYX) in UAH
28,400.0661
1 SP500 xStock (SPYX) in TZS
T.Sh.1,690,520.9004
1 SP500 xStock (SPYX) in VES
Bs144,073.08
1 SP500 xStock (SPYX) in CLP
$639,494.19
1 SP500 xStock (SPYX) in PKR
Rs190,944.4023
1 SP500 xStock (SPYX) in KZT
365,959.215
1 SP500 xStock (SPYX) in THB
฿22,188.6135
1 SP500 xStock (SPYX) in TWD
NT$20,958.5556
1 SP500 xStock (SPYX) in AED
د.إ2,494.0953
1 SP500 xStock (SPYX) in CHF
Fr536.8761
1 SP500 xStock (SPYX) in HKD
HK$5,273.6184
1 SP500 xStock (SPYX) in AMD
֏260,276.1741
1 SP500 xStock (SPYX) in MAD
.د.م6,265.8198
1 SP500 xStock (SPYX) in MXN
$12,538.4355
1 SP500 xStock (SPYX) in SAR
ريال2,548.4625
1 SP500 xStock (SPYX) in ETB
Br102,624.8859
1 SP500 xStock (SPYX) in KES
KSh87,796.2321
1 SP500 xStock (SPYX) in JOD
د.أ481.82931
1 SP500 xStock (SPYX) in PLN
2,480.5035
1 SP500 xStock (SPYX) in RON
лв2,969.8083
1 SP500 xStock (SPYX) in SEK
kr6,388.146
1 SP500 xStock (SPYX) in BGN
лв1,141.7112
1 SP500 xStock (SPYX) in HUF
Ft227,968.4655
1 SP500 xStock (SPYX) in CZK
14,210.2269
1 SP500 xStock (SPYX) in KWD
د.ك207.95454
1 SP500 xStock (SPYX) in ILS
2,229.0552
1 SP500 xStock (SPYX) in BOB
Bs4,689.171
1 SP500 xStock (SPYX) in AZN
1,155.303
1 SP500 xStock (SPYX) in TJS
SM6,272.6157
1 SP500 xStock (SPYX) in GEL
1,841.6889
1 SP500 xStock (SPYX) in AOA
Kz623,476.2537
1 SP500 xStock (SPYX) in BHD
.د.ب255.52584
1 SP500 xStock (SPYX) in BMD
$679.59
1 SP500 xStock (SPYX) in DKK
kr4,362.9678
1 SP500 xStock (SPYX) in HNL
L17,764.4826
1 SP500 xStock (SPYX) in MUR
30,941.7327
1 SP500 xStock (SPYX) in NAD
$11,729.7234
1 SP500 xStock (SPYX) in NOK
kr6,802.6959
1 SP500 xStock (SPYX) in NZD
$1,175.6907
1 SP500 xStock (SPYX) in PAB
B/.679.59
1 SP500 xStock (SPYX) in PGK
K2,861.0739
1 SP500 xStock (SPYX) in QAR
ر.ق2,473.7076
1 SP500 xStock (SPYX) in RSD
дин.68,597.8146
1 SP500 xStock (SPYX) in UZS
soʻm8,287,681.6008
1 SP500 xStock (SPYX) in ALL
L56,405.97
1 SP500 xStock (SPYX) in ANG
ƒ1,216.4661
1 SP500 xStock (SPYX) in AWG
ƒ1,216.4661
1 SP500 xStock (SPYX) in BBD
$1,359.18
1 SP500 xStock (SPYX) in BAM
KM1,141.7112
1 SP500 xStock (SPYX) in BIF
Fr2,004,110.91
1 SP500 xStock (SPYX) in BND
$876.6711
1 SP500 xStock (SPYX) in BSD
$679.59
1 SP500 xStock (SPYX) in JMD
$108,972.2565
1 SP500 xStock (SPYX) in KHR
2,740,276.7775
1 SP500 xStock (SPYX) in KMF
Fr288,146.16
1 SP500 xStock (SPYX) in LAK
14,773,695.3567
1 SP500 xStock (SPYX) in LKR
රු206,371.0953
1 SP500 xStock (SPYX) in MDL
L11,546.2341
1 SP500 xStock (SPYX) in MGA
Ar3,075,063.1992
1 SP500 xStock (SPYX) in MOP
P5,436.72
1 SP500 xStock (SPYX) in MVR
10,397.727
1 SP500 xStock (SPYX) in MWK
MK1,179,842.9949
1 SP500 xStock (SPYX) in MZN
MT43,425.801
1 SP500 xStock (SPYX) in NPR
रु95,407.6401
1 SP500 xStock (SPYX) in PYG
4,819,652.28
1 SP500 xStock (SPYX) in RWF
Fr984,725.91
1 SP500 xStock (SPYX) in SBD
$5,586.2298
1 SP500 xStock (SPYX) in SCR
9,500.6682
1 SP500 xStock (SPYX) in SRD
$26,972.9271
1 SP500 xStock (SPYX) in SVC
$5,939.6166
1 SP500 xStock (SPYX) in SZL
L11,750.1111
1 SP500 xStock (SPYX) in TMT
m2,385.3609
1 SP500 xStock (SPYX) in TND
د.ت1,991.87829
1 SP500 xStock (SPYX) in TTD
$4,607.6202
1 SP500 xStock (SPYX) in UGX
Sh2,367,691.56
1 SP500 xStock (SPYX) in XAF
Fr383,288.76
1 SP500 xStock (SPYX) in XCD
$1,834.893
1 SP500 xStock (SPYX) in XOF
Fr383,288.76
1 SP500 xStock (SPYX) in XPF
Fr69,318.18
1 SP500 xStock (SPYX) in BWP
P9,697.7493
1 SP500 xStock (SPYX) in BZD
$1,365.9759
1 SP500 xStock (SPYX) in CVE
$64,724.1516
1 SP500 xStock (SPYX) in DJF
Fr120,287.43
1 SP500 xStock (SPYX) in DOP
$43,276.2912
1 SP500 xStock (SPYX) in DZD
د.ج88,462.2303
1 SP500 xStock (SPYX) in FJD
$1,542.6693
1 SP500 xStock (SPYX) in GNF
Fr5,909,035.05
1 SP500 xStock (SPYX) in GTQ
Q5,198.8635
1 SP500 xStock (SPYX) in GYD
$142,170.228
1 SP500 xStock (SPYX) in ISK
kr83,589.57

Risorsa SP500 xStock

Per una comprensione più approfondita di SP500 xStock, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale SP500 xStock
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo SP500 xStock

Quanto vale oggi SP500 xStock (SPYX)?
Il prezzo in tempo reale di SPYX in USD è 679.59 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da SPYX in USD?
Il prezzo attuale di SPYX in USD è $ 679.59. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di SP500 xStock?
La capitalizzazione di mercato per SPYX è $ 13.01M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di SPYX?
La fornitura circolante di SPYX è 19.15K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di SPYX?
SPYX ha raggiunto un prezzo ATH di 679.1891630881652 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di SPYX?
SPYX ha visto un prezzo ATL di 594.884270877716 USD.
Qual è il volume di trading di SPYX?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per SPYX è $ 59.22K USD.
SPYX salirà quest'anno?
SPYX potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di SPYX per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 04:00:00 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore SPYX in USD

Importo

SPYX
SPYX
USD
USD

1 SPYX = 679.59 USD

Fai trading di SPYX

SPYX/USDT
$679.59
$679.59$679.59
+0.13%

