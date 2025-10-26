Il prezzo in tempo reale di SPDR S P 500 ETF oggi è 673.03 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SPYON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SPYON su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di SPDR S P 500 ETF oggi è 673.03 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SPYON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SPYON su MEXC ora.

Valore SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Grafico dei prezzi in tempo reale di SPDR S P 500 ETF (SPYON)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:59:52 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di SPDR S P 500 ETF (SPYON) (USD)

Il prezzo in tempo reale di SPDR S P 500 ETF (SPYON) è $ 673.03. Nelle ultime 24 ore, SPYON ha oscillato tra un minimo di $ 634.83 e un massimo di $ 712.92, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di SPYON è $ 679.5616783298511, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 640.4052156827559.

In termini di performance a breve termine, SPYON è variato del -0.08% nell'ultima ora, del -1.11% nelle 24 ore e del +0.22% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di SPDR S P 500 ETF (SPYON)

$ 24.71M
$ 24.71M$ 24.71M

$ 57.80K
$ 57.80K$ 57.80K

$ 24.71M
$ 24.71M$ 24.71M

36.71K
36.71K 36.71K

36,711.31553135
36,711.31553135 36,711.31553135

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di SPDR S P 500 ETF è $ 24.71M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 57.80K. La fornitura circolante di SPYON è 36.71K, con una fornitura totale di 36711.31553135. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 24.71M.

Cronologia dei prezzi di SPDR S P 500 ETF (SPYON) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di SPDR S P 500 ETF per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -7.5562-1.11%
30 giorni$ +14.63+2.22%
60 giorni$ +73.03+12.17%
90 giorni$ +73.03+12.17%
Variazione del prezzo di SPDR S P 500 ETF di oggi

Oggi, SPYON ha registrato una variazione di $ -7.5562 (-1.11%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di SPDR S P 500 ETF in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +14.63 (+2.22%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di SPDR S P 500 ETF in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, SPYON ha registrato una variazione di $ +73.03 (+12.17%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di SPDR S P 500 ETF in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +73.03 (+12.17%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di SPDR S P 500 ETF (SPYON)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di SPDR S P 500 ETF.

Che cos'è SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Ondo è un'azienda che opera nel settore della tecnologia blockchain. La sua missione è accelerare la transizione verso un'economia aperta attraverso la creazione di piattaforme, asset e infrastrutture che consentano l'integrazione dei mercati finanziari nella blockchain.

SPDR S P 500 ETF è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di SPDR S P 500 ETF in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di SPYON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su SPDR S P 500 ETF sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di SPDR S P 500 ETF fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di SPDR S P 500 ETF (USD)

Quanto varrà SPDR S P 500 ETF (SPYON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset SPDR S P 500 ETF (SPYON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per SPDR S P 500 ETF.

Controlla subito la previsione del prezzo di SPDR S P 500 ETF!

Economia del token di SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Comprendere l'economia del token di SPDR S P 500 ETF (SPYON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token SPYON!

Come acquistare SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Stai cercando come acquistare SPDR S P 500 ETF? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente SPDR S P 500 ETF su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

Risorsa SPDR S P 500 ETF

Per una comprensione più approfondita di SPDR S P 500 ETF, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale SPDR S P 500 ETF
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo SPDR S P 500 ETF

Quanto vale oggi SPDR S P 500 ETF (SPYON)?
Il prezzo in tempo reale di SPYON in USD è 673.03 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da SPYON in USD?
Il prezzo attuale di SPYON in USD è $ 673.03. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di SPDR S P 500 ETF?
La capitalizzazione di mercato per SPYON è $ 24.71M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di SPYON?
La fornitura circolante di SPYON è 36.71K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di SPYON?
SPYON ha raggiunto un prezzo ATH di 679.5616783298511 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di SPYON?
SPYON ha visto un prezzo ATL di 640.4052156827559 USD.
Qual è il volume di trading di SPYON?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per SPYON è $ 57.80K USD.
SPYON salirà quest'anno?
SPYON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di SPYON per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:59:52 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di SPDR S P 500 ETF (SPYON)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

