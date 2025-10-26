Il prezzo in tempo reale di Illusion of Life oggi è 0.002856 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SPARK a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SPARK su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Illusion of Life oggi è 0.002856 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SPARK a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SPARK su MEXC ora.

Valore Illusion of Life (SPARK)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in SPARK: $0.002856

+7.04%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Illusion of Life (SPARK)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:59:31 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Illusion of Life (SPARK) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
Min sulle 24h
Max sulle 24h

+9.93%

+7.04%

-29.99%

-29.99%

Il prezzo in tempo reale di Illusion of Life (SPARK) è $ 0.002856. Nelle ultime 24 ore, SPARK ha oscillato tra un minimo di $ 0.002508 e un massimo di $ 0.003, evidenziando una volatilità di mercato attiva.

In termini di performance a breve termine, SPARK è variato del +9.93% nell'ultima ora, del +7.04% nelle 24 ore e del -29.99% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Illusion of Life (SPARK)

$ 61.84K
$ 61.84K$ 61.84K

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di Illusion of Life è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 61.84K. La fornitura circolante di SPARK è --, con una fornitura totale di --. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è --.

Cronologia dei prezzi di Illusion of Life (SPARK) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Illusion of Life per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00018784+7.04%
30 giorni$ -0.0082-74.17%
60 giorni$ -0.016452-85.21%
90 giorni$ -0.002144-42.88%
Variazione del prezzo di Illusion of Life di oggi

Oggi, SPARK ha registrato una variazione di $ +0.00018784 (+7.04%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Illusion of Life in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.0082 (-74.17%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Illusion of Life in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, SPARK ha registrato una variazione di $ -0.016452 (-85.21%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Illusion of Life in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.002144 (-42.88%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Illusion of Life (SPARK)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Illusion of Life.

Che cos'è Illusion of Life (SPARK)

SPARK è un progetto sperimentale avviato da IllusionOfLife, incentrato sul tema “empowerment dell'IA + crescita guidata dalla community”, con l'obiettivo di creare il primo organismo virtuale imprenditoriale ed esplorare i confini della narrazione basata sull'IA.

Illusion of Life è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Illusion of Life in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di SPARK per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Illusion of Life sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Illusion of Life fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Illusion of Life (USD)

Quanto varrà Illusion of Life (SPARK) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Illusion of Life (SPARK) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Illusion of Life.

Controlla subito la previsione del prezzo di Illusion of Life!

Economia del token di Illusion of Life (SPARK)

Comprendere l'economia del token di Illusion of Life (SPARK) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token SPARK!

Come acquistare Illusion of Life (SPARK)

Stai cercando come acquistare Illusion of Life? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Illusion of Life su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

SPARK in valute locali

1 Illusion of Life (SPARK) in VND
75.15564
1 Illusion of Life (SPARK) in AUD
A$0.00436968
1 Illusion of Life (SPARK) in GBP
0.002142
1 Illusion of Life (SPARK) in EUR
0.00245616
1 Illusion of Life (SPARK) in USD
$0.002856
1 Illusion of Life (SPARK) in MYR
RM0.01205232
1 Illusion of Life (SPARK) in TRY
0.11978064
1 Illusion of Life (SPARK) in JPY
¥0.434112
1 Illusion of Life (SPARK) in ARS
ARS$4.25632536
1 Illusion of Life (SPARK) in RUB
0.22736616
1 Illusion of Life (SPARK) in INR
0.25078536
1 Illusion of Life (SPARK) in IDR
Rp47.59998096
1 Illusion of Life (SPARK) in PHP
0.16779
1 Illusion of Life (SPARK) in EGP
￡E.0.13597416
1 Illusion of Life (SPARK) in BRL
R$0.01536528
1 Illusion of Life (SPARK) in CAD
C$0.0039984
1 Illusion of Life (SPARK) in BDT
0.3490032
1 Illusion of Life (SPARK) in NGN
4.1693316
1 Illusion of Life (SPARK) in COP
$11.06974176
1 Illusion of Life (SPARK) in ZAR
R.0.04929456
1 Illusion of Life (SPARK) in UAH
0.11935224
1 Illusion of Life (SPARK) in TZS
T.Sh.7.10447136
1 Illusion of Life (SPARK) in VES
Bs0.605472
1 Illusion of Life (SPARK) in CLP
$2.687496
1 Illusion of Life (SPARK) in PKR
Rs0.80245032
1 Illusion of Life (SPARK) in KZT
1.537956
1 Illusion of Life (SPARK) in THB
฿0.0932484
1 Illusion of Life (SPARK) in TWD
NT$0.08807904
1 Illusion of Life (SPARK) in AED
د.إ0.01048152
1 Illusion of Life (SPARK) in CHF
Fr0.00225624
1 Illusion of Life (SPARK) in HKD
HK$0.02216256
1 Illusion of Life (SPARK) in AMD
֏1.09381944
1 Illusion of Life (SPARK) in MAD
.د.م0.02633232
1 Illusion of Life (SPARK) in MXN
$0.0526932
1 Illusion of Life (SPARK) in SAR
ريال0.01071
1 Illusion of Life (SPARK) in ETB
Br0.43128456
1 Illusion of Life (SPARK) in KES
KSh0.36896664
1 Illusion of Life (SPARK) in JOD
د.أ0.002024904
1 Illusion of Life (SPARK) in PLN
0.0104244
1 Illusion of Life (SPARK) in RON
лв0.01248072
1 Illusion of Life (SPARK) in SEK
kr0.0268464
1 Illusion of Life (SPARK) in BGN
лв0.00479808
1 Illusion of Life (SPARK) in HUF
Ft0.9580452
1 Illusion of Life (SPARK) in CZK
0.05971896
1 Illusion of Life (SPARK) in KWD
د.ك0.000873936
1 Illusion of Life (SPARK) in ILS
0.00936768
1 Illusion of Life (SPARK) in BOB
Bs0.0197064
1 Illusion of Life (SPARK) in AZN
0.0048552
1 Illusion of Life (SPARK) in TJS
SM0.02636088
1 Illusion of Life (SPARK) in GEL
0.00773976
1 Illusion of Life (SPARK) in AOA
Kz2.62018008
1 Illusion of Life (SPARK) in BHD
.د.ب0.001073856
1 Illusion of Life (SPARK) in BMD
$0.002856
1 Illusion of Life (SPARK) in DKK
kr0.01833552
1 Illusion of Life (SPARK) in HNL
L0.07465584
1 Illusion of Life (SPARK) in MUR
0.13003368
1 Illusion of Life (SPARK) in NAD
$0.04929456
1 Illusion of Life (SPARK) in NOK
kr0.02858856
1 Illusion of Life (SPARK) in NZD
$0.00494088
1 Illusion of Life (SPARK) in PAB
B/.0.002856
1 Illusion of Life (SPARK) in PGK
K0.01202376
1 Illusion of Life (SPARK) in QAR
ر.ق0.01039584
1 Illusion of Life (SPARK) in RSD
дин.0.28828464
1 Illusion of Life (SPARK) in UZS
soʻm34.82926272
1 Illusion of Life (SPARK) in ALL
L0.237048
1 Illusion of Life (SPARK) in ANG
ƒ0.00511224
1 Illusion of Life (SPARK) in AWG
ƒ0.00511224
1 Illusion of Life (SPARK) in BBD
$0.005712
1 Illusion of Life (SPARK) in BAM
KM0.00479808
1 Illusion of Life (SPARK) in BIF
Fr8.422344
1 Illusion of Life (SPARK) in BND
$0.00368424
1 Illusion of Life (SPARK) in BSD
$0.002856
1 Illusion of Life (SPARK) in JMD
$0.4579596
1 Illusion of Life (SPARK) in KHR
11.516106
1 Illusion of Life (SPARK) in KMF
Fr1.210944
1 Illusion of Life (SPARK) in LAK
62.08695528
1 Illusion of Life (SPARK) in LKR
රු0.86728152
1 Illusion of Life (SPARK) in MDL
L0.04852344
1 Illusion of Life (SPARK) in MGA
Ar12.92305728
1 Illusion of Life (SPARK) in MOP
P0.022848
1 Illusion of Life (SPARK) in MVR
0.0436968
1 Illusion of Life (SPARK) in MWK
MK4.95833016
1 Illusion of Life (SPARK) in MZN
MT0.1824984
1 Illusion of Life (SPARK) in NPR
रु0.40095384
1 Illusion of Life (SPARK) in PYG
20.254752
1 Illusion of Life (SPARK) in RWF
Fr4.138344
1 Illusion of Life (SPARK) in SBD
$0.02347632
1 Illusion of Life (SPARK) in SCR
0.03992688
1 Illusion of Life (SPARK) in SRD
$0.11335464
1 Illusion of Life (SPARK) in SVC
$0.02496144
1 Illusion of Life (SPARK) in SZL
L0.04938024
1 Illusion of Life (SPARK) in TMT
m0.01002456
1 Illusion of Life (SPARK) in TND
د.ت0.008370936
1 Illusion of Life (SPARK) in TTD
$0.01936368
1 Illusion of Life (SPARK) in UGX
Sh9.950304
1 Illusion of Life (SPARK) in XAF
Fr1.610784
1 Illusion of Life (SPARK) in XCD
$0.0077112
1 Illusion of Life (SPARK) in XOF
Fr1.610784
1 Illusion of Life (SPARK) in XPF
Fr0.291312
1 Illusion of Life (SPARK) in BWP
P0.04075512
1 Illusion of Life (SPARK) in BZD
$0.00574056
1 Illusion of Life (SPARK) in CVE
$0.27200544
1 Illusion of Life (SPARK) in DJF
Fr0.505512
1 Illusion of Life (SPARK) in DOP
$0.18187008
1 Illusion of Life (SPARK) in DZD
د.ج0.37176552
1 Illusion of Life (SPARK) in FJD
$0.00648312
1 Illusion of Life (SPARK) in GNF
Fr24.83292
1 Illusion of Life (SPARK) in GTQ
Q0.0218484
1 Illusion of Life (SPARK) in GYD
$0.5974752
1 Illusion of Life (SPARK) in ISK
kr0.351288

Per una comprensione più approfondita di Illusion of Life, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Illusion of Life

Quanto vale oggi Illusion of Life (SPARK)?
Il prezzo in tempo reale di SPARK in USD è 0.002856 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da SPARK in USD?
Il prezzo attuale di SPARK in USD è $ 0.002856. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Illusion of Life?
La capitalizzazione di mercato per SPARK è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di SPARK?
La fornitura circolante di SPARK è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di SPARK?
SPARK ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di SPARK?
SPARK ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di SPARK?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per SPARK è $ 61.84K USD.
SPARK salirà quest'anno?
SPARK potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di SPARK per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:59:31 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Illusion of Life (SPARK)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

