Maggiori informazioni su SOLAXY
Informazioni sul prezzo di SOLAXY
Whitepaper di SOLAXY
Sito web ufficiale di SOLAXY
Economia del token di SOLAXY
Previsioni del prezzo di SOLAXY
Cronologia di SOLAXY
Guida all'acquisto di SOLAXY
Convertitore di SOLAXY in valuta fiat
Spot SOLAXY
Pre-mercato
Guadagna
Airdrop+
Notizie
Blog
Learn
Economia del token di Solaxy (SOLAXY)
Economia del token e analisi del prezzo di Solaxy (SOLAXY)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Solaxy (SOLAXY), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su Solaxy SOLAXY
Solaxy is a high-performance Layer 2 rollup built on Solana, designed to scale throughput while keeping costs low. It runs Solana smart contracts off-chain in a zkVM and settles securely on Solana Layer 1. Developers can use existing SVM tooling without code changes for fast, seamless deployment.
Economia del token di Solaxy (SOLAXY): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Solaxy (SOLAXY) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token SOLAXY che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token SOLAXY possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di SOLAXY, esplora il prezzo in tempo reale del token SOLAXY!
Come acquistare SOLAXY
Vuoi aggiungere Solaxy (SOLAXY) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di SOLAXY, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di Solaxy (SOLAXY)
L'analisi della cronologia dei prezzi di SOLAXY aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di SOLAXY
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi SOLAXY? La nostra pagina di previsione dei prezzi di SOLAXY combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Perché dovresti scegliere MEXC?
MEXC è uno dei principali exchange di criptovalute al mondo, apprezzato da milioni di utenti in tutto il mondo. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC è la tua strada più semplice per le crypto.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
Acquista Solaxy (SOLAXY)
Importo
1 SOLAXY = 0.0003124 USD