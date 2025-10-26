Il prezzo in tempo reale di Sogni AI oggi è 0.005043 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SOGNI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SOGNI su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Sogni AI oggi è 0.005043 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SOGNI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SOGNI su MEXC ora.

Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:14:29 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Sogni AI (SOGNI) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00494
$ 0.00494$ 0.00494
Min sulle 24h
$ 0.005109
$ 0.005109$ 0.005109
Max sulle 24h

$ 0.00494
$ 0.00494$ 0.00494

$ 0.005109
$ 0.005109$ 0.005109

--
----

--
----

-0.32%

+0.55%

-1.32%

-1.32%

Il prezzo in tempo reale di Sogni AI (SOGNI) è $ 0.005043. Nelle ultime 24 ore, SOGNI ha oscillato tra un minimo di $ 0.00494 e un massimo di $ 0.005109, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di SOGNI è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, SOGNI è variato del -0.32% nell'ultima ora, del +0.55% nelle 24 ore e del -1.32% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Sogni AI (SOGNI)

--
----

$ 60.04K
$ 60.04K$ 60.04K

$ 50.43M
$ 50.43M$ 50.43M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

L'attuale capitalizzazione di mercato di Sogni AI è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 60.04K. La fornitura circolante di SOGNI è --, con una fornitura totale di 10000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 50.43M.

Cronologia dei prezzi di Sogni AI (SOGNI) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Sogni AI per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00002758+0.55%
30 giorni$ +0.002003+65.88%
60 giorni$ +0.001334+35.96%
90 giorni$ +0.002169+75.46%
Variazione del prezzo di Sogni AI di oggi

Oggi, SOGNI ha registrato una variazione di $ +0.00002758 (+0.55%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Sogni AI in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.002003 (+65.88%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Sogni AI in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, SOGNI ha registrato una variazione di $ +0.001334 (+35.96%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Sogni AI in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.002169 (+75.46%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Sogni AI (SOGNI)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Sogni AI.

Che cos'è Sogni AI (SOGNI)

Sogni AI supports a decentralized creative network, inviting contributors (artists, curators, builders) to participate in its Generative Network using a DEPIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to host AI models and rendering power.

Sogni AI è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Sogni AI in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di SOGNI per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Sogni AI sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Sogni AI fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Sogni AI (USD)

Quanto varrà Sogni AI (SOGNI) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Sogni AI (SOGNI) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Sogni AI.

Controlla subito la previsione del prezzo di Sogni AI!

Economia del token di Sogni AI (SOGNI)

Comprendere l'economia del token di Sogni AI (SOGNI) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token SOGNI!

Come acquistare Sogni AI (SOGNI)

Stai cercando come acquistare Sogni AI? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Sogni AI su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

SOGNI in valute locali

1 Sogni AI (SOGNI) in VND
132.706545
1 Sogni AI (SOGNI) in AUD
A$0.00771579
1 Sogni AI (SOGNI) in GBP
0.00378225
1 Sogni AI (SOGNI) in EUR
0.00433698
1 Sogni AI (SOGNI) in USD
$0.005043
1 Sogni AI (SOGNI) in MYR
RM0.02128146
1 Sogni AI (SOGNI) in TRY
0.21150342
1 Sogni AI (SOGNI) in JPY
¥0.766536
1 Sogni AI (SOGNI) in ARS
ARS$7.51563333
1 Sogni AI (SOGNI) in RUB
0.40147323
1 Sogni AI (SOGNI) in INR
0.44282583
1 Sogni AI (SOGNI) in IDR
Rp84.04996638
1 Sogni AI (SOGNI) in PHP
0.29627625
1 Sogni AI (SOGNI) in EGP
￡E.0.24009723
1 Sogni AI (SOGNI) in BRL
R$0.02713134
1 Sogni AI (SOGNI) in CAD
C$0.0070602
1 Sogni AI (SOGNI) in BDT
0.6162546
1 Sogni AI (SOGNI) in NGN
7.36202355
1 Sogni AI (SOGNI) in COP
$19.54646628
1 Sogni AI (SOGNI) in ZAR
R.0.08704218
1 Sogni AI (SOGNI) in UAH
0.21074697
1 Sogni AI (SOGNI) in TZS
T.Sh.12.54476508
1 Sogni AI (SOGNI) in VES
Bs1.069116
1 Sogni AI (SOGNI) in CLP
$4.745463
1 Sogni AI (SOGNI) in PKR
Rs1.41693171
1 Sogni AI (SOGNI) in KZT
2.7156555
1 Sogni AI (SOGNI) in THB
฿0.16465395
1 Sogni AI (SOGNI) in TWD
NT$0.15552612
1 Sogni AI (SOGNI) in AED
د.إ0.01850781
1 Sogni AI (SOGNI) in CHF
Fr0.00398397
1 Sogni AI (SOGNI) in HKD
HK$0.03913368
1 Sogni AI (SOGNI) in AMD
֏1.93141857
1 Sogni AI (SOGNI) in MAD
.د.م0.04649646
1 Sogni AI (SOGNI) in MXN
$0.09304335
1 Sogni AI (SOGNI) in SAR
ريال0.01891125
1 Sogni AI (SOGNI) in ETB
Br0.76154343
1 Sogni AI (SOGNI) in KES
KSh0.65150517
1 Sogni AI (SOGNI) in JOD
د.أ0.003575487
1 Sogni AI (SOGNI) in PLN
0.01840695
1 Sogni AI (SOGNI) in RON
лв0.02203791
1 Sogni AI (SOGNI) in SEK
kr0.0474042
1 Sogni AI (SOGNI) in BGN
лв0.00847224
1 Sogni AI (SOGNI) in HUF
Ft1.69167435
1 Sogni AI (SOGNI) in CZK
0.10544913
1 Sogni AI (SOGNI) in KWD
د.ك0.001543158
1 Sogni AI (SOGNI) in ILS
0.01654104
1 Sogni AI (SOGNI) in BOB
Bs0.0347967
1 Sogni AI (SOGNI) in AZN
0.0085731
1 Sogni AI (SOGNI) in TJS
SM0.04654689
1 Sogni AI (SOGNI) in GEL
0.01366653
1 Sogni AI (SOGNI) in AOA
Kz4.62659949
1 Sogni AI (SOGNI) in BHD
.د.ب0.001896168
1 Sogni AI (SOGNI) in BMD
$0.005043
1 Sogni AI (SOGNI) in DKK
kr0.03237606
1 Sogni AI (SOGNI) in HNL
L0.13182402
1 Sogni AI (SOGNI) in MUR
0.22960779
1 Sogni AI (SOGNI) in NAD
$0.08704218
1 Sogni AI (SOGNI) in NOK
kr0.05048043
1 Sogni AI (SOGNI) in NZD
$0.00872439
1 Sogni AI (SOGNI) in PAB
B/.0.005043
1 Sogni AI (SOGNI) in PGK
K0.02123103
1 Sogni AI (SOGNI) in QAR
ر.ق0.01835652
1 Sogni AI (SOGNI) in RSD
дин.0.50904042
1 Sogni AI (SOGNI) in UZS
soʻm61.49999016
1 Sogni AI (SOGNI) in ALL
L0.418569
1 Sogni AI (SOGNI) in ANG
ƒ0.00902697
1 Sogni AI (SOGNI) in AWG
ƒ0.00902697
1 Sogni AI (SOGNI) in BBD
$0.010086
1 Sogni AI (SOGNI) in BAM
KM0.00847224
1 Sogni AI (SOGNI) in BIF
Fr14.871807
1 Sogni AI (SOGNI) in BND
$0.00650547
1 Sogni AI (SOGNI) in BSD
$0.005043
1 Sogni AI (SOGNI) in JMD
$0.80864505
1 Sogni AI (SOGNI) in KHR
20.33463675
1 Sogni AI (SOGNI) in KMF
Fr2.138232
1 Sogni AI (SOGNI) in LAK
109.63043259
1 Sogni AI (SOGNI) in LKR
රු1.53140781
1 Sogni AI (SOGNI) in MDL
L0.08568057
1 Sogni AI (SOGNI) in MGA
Ar22.81896984
1 Sogni AI (SOGNI) in MOP
P0.040344
1 Sogni AI (SOGNI) in MVR
0.0771579
1 Sogni AI (SOGNI) in MWK
MK8.75520273
1 Sogni AI (SOGNI) in MZN
MT0.3222477
1 Sogni AI (SOGNI) in NPR
रु0.70798677
1 Sogni AI (SOGNI) in PYG
35.764956
1 Sogni AI (SOGNI) in RWF
Fr7.307307
1 Sogni AI (SOGNI) in SBD
$0.04145346
1 Sogni AI (SOGNI) in SCR
0.07050114
1 Sogni AI (SOGNI) in SRD
$0.20015667
1 Sogni AI (SOGNI) in SVC
$0.04407582
1 Sogni AI (SOGNI) in SZL
L0.08719347
1 Sogni AI (SOGNI) in TMT
m0.01770093
1 Sogni AI (SOGNI) in TND
د.ت0.014781033
1 Sogni AI (SOGNI) in TTD
$0.03419154
1 Sogni AI (SOGNI) in UGX
Sh17.569812
1 Sogni AI (SOGNI) in XAF
Fr2.844252
1 Sogni AI (SOGNI) in XCD
$0.0136161
1 Sogni AI (SOGNI) in XOF
Fr2.844252
1 Sogni AI (SOGNI) in XPF
Fr0.514386
1 Sogni AI (SOGNI) in BWP
P0.07196361
1 Sogni AI (SOGNI) in BZD
$0.01013643
1 Sogni AI (SOGNI) in CVE
$0.48029532
1 Sogni AI (SOGNI) in DJF
Fr0.892611
1 Sogni AI (SOGNI) in DOP
$0.32113824
1 Sogni AI (SOGNI) in DZD
د.ج0.65644731
1 Sogni AI (SOGNI) in FJD
$0.01144761
1 Sogni AI (SOGNI) in GNF
Fr43.848885
1 Sogni AI (SOGNI) in GTQ
Q0.03857895
1 Sogni AI (SOGNI) in GYD
$1.0549956
1 Sogni AI (SOGNI) in ISK
kr0.620289

Risorsa Sogni AI

Per una comprensione più approfondita di Sogni AI, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Sogni AI
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Sogni AI

Quanto vale oggi Sogni AI (SOGNI)?
Il prezzo in tempo reale di SOGNI in USD è 0.005043 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da SOGNI in USD?
Il prezzo attuale di SOGNI in USD è $ 0.005043. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Sogni AI?
La capitalizzazione di mercato per SOGNI è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di SOGNI?
La fornitura circolante di SOGNI è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di SOGNI?
SOGNI ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di SOGNI?
SOGNI ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di SOGNI?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per SOGNI è $ 60.04K USD.
SOGNI salirà quest'anno?
SOGNI potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di SOGNI per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:14:29 (UTC+8)

