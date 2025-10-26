Il prezzo in tempo reale di Shopify oggi è 172.5 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SHOPON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SHOPON su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Shopify oggi è 172.5 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SHOPON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SHOPON su MEXC ora.

Logo Shopify

Valore Shopify (SHOPON)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in SHOPON:

$172.5
$172.5$172.5
-1.19%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Shopify (SHOPON)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:14:17 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Shopify (SHOPON) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 172.22
$ 172.22$ 172.22
Min sulle 24h
$ 174.87
$ 174.87$ 174.87
Max sulle 24h

$ 172.22
$ 172.22$ 172.22

$ 174.87
$ 174.87$ 174.87

$ 174.86187989022005
$ 174.86187989022005$ 174.86187989022005

$ 138.6031384583193
$ 138.6031384583193$ 138.6031384583193

-1.34%

-1.19%

+10.16%

+10.16%

Il prezzo in tempo reale di Shopify (SHOPON) è $ 172.5. Nelle ultime 24 ore, SHOPON ha oscillato tra un minimo di $ 172.22 e un massimo di $ 174.87, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di SHOPON è $ 174.86187989022005, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 138.6031384583193.

In termini di performance a breve termine, SHOPON è variato del -1.34% nell'ultima ora, del -1.19% nelle 24 ore e del +10.16% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Shopify (SHOPON)

No.2433

$ 609.72K
$ 609.72K$ 609.72K

$ 53.28K
$ 53.28K$ 53.28K

$ 609.72K
$ 609.72K$ 609.72K

3.53K
3.53K 3.53K

3,534.59276035
3,534.59276035 3,534.59276035

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Shopify è $ 609.72K, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 53.28K. La fornitura circolante di SHOPON è 3.53K, con una fornitura totale di 3534.59276035. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 609.72K.

Cronologia dei prezzi di Shopify (SHOPON) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Shopify per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -2.0775-1.19%
30 giorni$ +29.21+20.38%
60 giorni$ +72.5+72.50%
90 giorni$ +72.5+72.50%
Variazione del prezzo di Shopify di oggi

Oggi, SHOPON ha registrato una variazione di $ -2.0775 (-1.19%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Shopify in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +29.21 (+20.38%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Shopify in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, SHOPON ha registrato una variazione di $ +72.5 (+72.50%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Shopify in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +72.5 (+72.50%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Shopify (SHOPON)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Shopify.

Che cos'è Shopify (SHOPON)

Ondo è un'azienda che opera nel settore della tecnologia blockchain. La sua missione è accelerare la transizione verso un'economia aperta attraverso la creazione di piattaforme, asset e infrastrutture che consentano l'integrazione dei mercati finanziari nella blockchain.

Shopify è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Shopify in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di SHOPON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Shopify sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Shopify fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Shopify (USD)

Quanto varrà Shopify (SHOPON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Shopify (SHOPON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Shopify.

Controlla subito la previsione del prezzo di Shopify!

Economia del token di Shopify (SHOPON)

Comprendere l'economia del token di Shopify (SHOPON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token SHOPON!

Come acquistare Shopify (SHOPON)

Stai cercando come acquistare Shopify? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Shopify su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

SHOPON in valute locali

1 Shopify (SHOPON) in VND
4,539,337.5
1 Shopify (SHOPON) in AUD
A$263.925
1 Shopify (SHOPON) in GBP
129.375
1 Shopify (SHOPON) in EUR
148.35
1 Shopify (SHOPON) in USD
$172.5
1 Shopify (SHOPON) in MYR
RM727.95
1 Shopify (SHOPON) in TRY
7,234.65
1 Shopify (SHOPON) in JPY
¥26,220
1 Shopify (SHOPON) in ARS
ARS$257,078.475
1 Shopify (SHOPON) in RUB
13,732.725
1 Shopify (SHOPON) in INR
15,147.225
1 Shopify (SHOPON) in IDR
Rp2,874,998.85
1 Shopify (SHOPON) in PHP
10,134.375
1 Shopify (SHOPON) in EGP
￡E.8,212.725
1 Shopify (SHOPON) in BRL
R$928.05
1 Shopify (SHOPON) in CAD
C$241.5
1 Shopify (SHOPON) in BDT
21,079.5
1 Shopify (SHOPON) in NGN
251,824.125
1 Shopify (SHOPON) in COP
$668,603.1
1 Shopify (SHOPON) in ZAR
R.2,977.35
1 Shopify (SHOPON) in UAH
7,208.775
1 Shopify (SHOPON) in TZS
T.Sh.429,104.1
1 Shopify (SHOPON) in VES
Bs36,570
1 Shopify (SHOPON) in CLP
$162,322.5
1 Shopify (SHOPON) in PKR
Rs48,467.325
1 Shopify (SHOPON) in KZT
92,891.25
1 Shopify (SHOPON) in THB
฿5,632.125
1 Shopify (SHOPON) in TWD
NT$5,319.9
1 Shopify (SHOPON) in AED
د.إ633.075
1 Shopify (SHOPON) in CHF
Fr136.275
1 Shopify (SHOPON) in HKD
HK$1,338.6
1 Shopify (SHOPON) in AMD
֏66,065.775
1 Shopify (SHOPON) in MAD
.د.م1,590.45
1 Shopify (SHOPON) in MXN
$3,182.625
1 Shopify (SHOPON) in SAR
ريال646.875
1 Shopify (SHOPON) in ETB
Br26,049.225
1 Shopify (SHOPON) in KES
KSh22,285.275
1 Shopify (SHOPON) in JOD
د.أ122.3025
1 Shopify (SHOPON) in PLN
629.625
1 Shopify (SHOPON) in RON
лв753.825
1 Shopify (SHOPON) in SEK
kr1,621.5
1 Shopify (SHOPON) in BGN
лв289.8
1 Shopify (SHOPON) in HUF
Ft57,865.125
1 Shopify (SHOPON) in CZK
3,606.975
1 Shopify (SHOPON) in KWD
د.ك52.785
1 Shopify (SHOPON) in ILS
565.8
1 Shopify (SHOPON) in BOB
Bs1,190.25
1 Shopify (SHOPON) in AZN
293.25
1 Shopify (SHOPON) in TJS
SM1,592.175
1 Shopify (SHOPON) in GEL
467.475
1 Shopify (SHOPON) in AOA
Kz158,256.675
1 Shopify (SHOPON) in BHD
.د.ب64.86
1 Shopify (SHOPON) in BMD
$172.5
1 Shopify (SHOPON) in DKK
kr1,107.45
1 Shopify (SHOPON) in HNL
L4,509.15
1 Shopify (SHOPON) in MUR
7,853.925
1 Shopify (SHOPON) in NAD
$2,977.35
1 Shopify (SHOPON) in NOK
kr1,726.725
1 Shopify (SHOPON) in NZD
$298.425
1 Shopify (SHOPON) in PAB
B/.172.5
1 Shopify (SHOPON) in PGK
K726.225
1 Shopify (SHOPON) in QAR
ر.ق627.9
1 Shopify (SHOPON) in RSD
дин.17,412.15
1 Shopify (SHOPON) in UZS
soʻm2,103,658.2
1 Shopify (SHOPON) in ALL
L14,317.5
1 Shopify (SHOPON) in ANG
ƒ308.775
1 Shopify (SHOPON) in AWG
ƒ308.775
1 Shopify (SHOPON) in BBD
$345
1 Shopify (SHOPON) in BAM
KM289.8
1 Shopify (SHOPON) in BIF
Fr508,702.5
1 Shopify (SHOPON) in BND
$222.525
1 Shopify (SHOPON) in BSD
$172.5
1 Shopify (SHOPON) in JMD
$27,660.375
1 Shopify (SHOPON) in KHR
695,563.125
1 Shopify (SHOPON) in KMF
Fr73,140
1 Shopify (SHOPON) in LAK
3,749,999.925
1 Shopify (SHOPON) in LKR
රු52,383.075
1 Shopify (SHOPON) in MDL
L2,930.775
1 Shopify (SHOPON) in MGA
Ar780,541.8
1 Shopify (SHOPON) in MOP
P1,380
1 Shopify (SHOPON) in MVR
2,639.25
1 Shopify (SHOPON) in MWK
MK299,478.975
1 Shopify (SHOPON) in MZN
MT11,022.75
1 Shopify (SHOPON) in NPR
रु24,217.275
1 Shopify (SHOPON) in PYG
1,223,370
1 Shopify (SHOPON) in RWF
Fr249,952.5
1 Shopify (SHOPON) in SBD
$1,417.95
1 Shopify (SHOPON) in SCR
2,411.55
1 Shopify (SHOPON) in SRD
$6,846.525
1 Shopify (SHOPON) in SVC
$1,507.65
1 Shopify (SHOPON) in SZL
L2,982.525
1 Shopify (SHOPON) in TMT
m605.475
1 Shopify (SHOPON) in TND
د.ت505.5975
1 Shopify (SHOPON) in TTD
$1,169.55
1 Shopify (SHOPON) in UGX
Sh600,990
1 Shopify (SHOPON) in XAF
Fr97,290
1 Shopify (SHOPON) in XCD
$465.75
1 Shopify (SHOPON) in XOF
Fr97,290
1 Shopify (SHOPON) in XPF
Fr17,595
1 Shopify (SHOPON) in BWP
P2,461.575
1 Shopify (SHOPON) in BZD
$346.725
1 Shopify (SHOPON) in CVE
$16,428.9
1 Shopify (SHOPON) in DJF
Fr30,532.5
1 Shopify (SHOPON) in DOP
$10,984.8
1 Shopify (SHOPON) in DZD
د.ج22,454.325
1 Shopify (SHOPON) in FJD
$391.575
1 Shopify (SHOPON) in GNF
Fr1,499,887.5
1 Shopify (SHOPON) in GTQ
Q1,319.625
1 Shopify (SHOPON) in GYD
$36,087
1 Shopify (SHOPON) in ISK
kr21,217.5

Risorsa Shopify

Per una comprensione più approfondita di Shopify, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Shopify
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Shopify

Quanto vale oggi Shopify (SHOPON)?
Il prezzo in tempo reale di SHOPON in USD è 172.5 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da SHOPON in USD?
Il prezzo attuale di SHOPON in USD è $ 172.5. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Shopify?
La capitalizzazione di mercato per SHOPON è $ 609.72K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di SHOPON?
La fornitura circolante di SHOPON è 3.53K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di SHOPON?
SHOPON ha raggiunto un prezzo ATH di 174.86187989022005 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di SHOPON?
SHOPON ha visto un prezzo ATL di 138.6031384583193 USD.
Qual è il volume di trading di SHOPON?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per SHOPON è $ 53.28K USD.
SHOPON salirà quest'anno?
SHOPON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di SHOPON per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:14:17 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

