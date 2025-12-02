Maggiori informazioni su RZTO
Economia del token di RizzNet Token (RZTO)
Economia del token e analisi del prezzo di RizzNet Token (RZTO)
Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per RizzNet Token (RZTO), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.
Informazioni su RizzNet Token RZTO
In un mondo in cui la connettività è essenziale, ma costosa e con incentivi limitati per gli utenti, RZTO sta ridefinendo il significato di “rimanere connessi”. RZTO non è solo una rete, ma un movimento. Un movimento che restituisce il potere agli utenti, consentendo loro di guadagnare mentre rimangono connessi.
Economia del token di RizzNet Token (RZTO): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di RizzNet Token (RZTO) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token RZTO che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token RZTO possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di RZTO, esplora il prezzo in tempo reale del token RZTO!
Come acquistare RZTO
Vuoi aggiungere RizzNet Token (RZTO) al tuo portafoglio? MEXC supporta diversi metodi di acquisto di RZTO, tra cui carte di credito, bonifici bancari e trading peer-to-peer. Che tu sia un principiante o un professionista, MEXC rende l'acquisto di criptovalute facile e sicuro.
Cronologia dei prezzi di RizzNet Token (RZTO)
L'analisi della cronologia dei prezzi di RZTO aiuta gli utenti a comprendere i movimenti passati del mercato, i livelli chiave di supporto/resistenza e i modelli di volatilità. Sia che si tratti di tracciare i massimi storici o di identificare le tendenze, i dati storici sono una parte fondamentale della previsione dei prezzi e dell'analisi tecnica.
Previsione prezzi di RZTO
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi RZTO? La nostra pagina di previsione dei prezzi di RZTO combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy
