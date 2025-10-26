Il prezzo in tempo reale di ROVR Network oggi è 0.01008 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ROVR a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ROVR su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di ROVR Network oggi è 0.01008 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ROVR a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ROVR su MEXC ora.

Logo ROVR Network

Valore ROVR Network (ROVR)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in ROVR:

$0.01008
$0.01008
0.00%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di ROVR Network (ROVR)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:56:48 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di ROVR Network (ROVR) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.01
$ 0.01
Min sulle 24h
$ 0.01018
$ 0.01018
Max sulle 24h

$ 0.01
$ 0.01

$ 0.01018
$ 0.01018

$ 0.021590040558154902
$ 0.021590040558154902

$ 0.008280267387340556
$ 0.008280267387340556

0.00%

0.00%

-2.52%

-2.52%

Il prezzo in tempo reale di ROVR Network (ROVR) è $ 0.01008. Nelle ultime 24 ore, ROVR ha oscillato tra un minimo di $ 0.01 e un massimo di $ 0.01018, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di ROVR è $ 0.021590040558154902, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.008280267387340556.

In termini di performance a breve termine, ROVR è variato del 0.00% nell'ultima ora, del 0.00% nelle 24 ore e del -2.52% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di ROVR Network (ROVR)

No.2058

$ 1.29M
$ 1.29M

$ 73.18K
$ 73.18K

$ 100.80M
$ 100.80M

127.75M
127.75M

9,999,998,876
9,999,998,876

9,999,998,876
9,999,998,876

1.27%

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di ROVR Network è $ 1.29M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 73.18K. La fornitura circolante di ROVR è 127.75M, con una fornitura totale di 9999998876. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 100.80M.

Cronologia dei prezzi di ROVR Network (ROVR) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di ROVR Network per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 00.00%
30 giorni$ -0.00263-20.70%
60 giorni$ +0.00508+101.60%
90 giorni$ +0.00508+101.60%
Variazione del prezzo di ROVR Network di oggi

Oggi, ROVR ha registrato una variazione di $ 0 (0.00%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di ROVR Network in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.00263 (-20.70%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di ROVR Network in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, ROVR ha registrato una variazione di $ +0.00508 (+101.60%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di ROVR Network in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.00508 (+101.60%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di ROVR Network (ROVR)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di ROVR Network.

Che cos'è ROVR Network (ROVR)

ROVR is constructing the data backbone for future Spatial AI and intelligent transportation systems. By collecting multi-sensor data — including LiDAR, cameras, IMU, RTK, and more. — and performing advanced sensor fusion, ROVR provides massive, high-quality AI training datasets that empower next-generation applications in autonomous driving, robotics, and Spatial AI. Anyone can contribute seamlessly through the ROVR mobile app, unlocking applications ranging from autonomous driving and smart infrastructure to real-time road intelligence — while earning rewards in a sustainable decentralized data economy.

ROVR Network è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di ROVR Network in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di ROVR per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su ROVR Network sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di ROVR Network fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di ROVR Network (USD)

Quanto varrà ROVR Network (ROVR) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset ROVR Network (ROVR) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per ROVR Network.

Controlla subito la previsione del prezzo di ROVR Network!

Economia del token di ROVR Network (ROVR)

Comprendere l'economia del token di ROVR Network (ROVR) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token ROVR!

Come acquistare ROVR Network (ROVR)

Stai cercando come acquistare ROVR Network? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente ROVR Network su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

ROVR in valute locali

1 ROVR Network (ROVR) in VND
265.2552
1 ROVR Network (ROVR) in AUD
A$0.0154224
1 ROVR Network (ROVR) in GBP
0.00756
1 ROVR Network (ROVR) in EUR
0.0086688
1 ROVR Network (ROVR) in USD
$0.01008
1 ROVR Network (ROVR) in MYR
RM0.0425376
1 ROVR Network (ROVR) in TRY
0.4227552
1 ROVR Network (ROVR) in JPY
¥1.53216
1 ROVR Network (ROVR) in ARS
ARS$15.0223248
1 ROVR Network (ROVR) in RUB
0.8024688
1 ROVR Network (ROVR) in INR
0.8851248
1 ROVR Network (ROVR) in IDR
Rp167.9999328
1 ROVR Network (ROVR) in PHP
0.5922
1 ROVR Network (ROVR) in EGP
￡E.0.4799088
1 ROVR Network (ROVR) in BRL
R$0.0542304
1 ROVR Network (ROVR) in CAD
C$0.014112
1 ROVR Network (ROVR) in BDT
1.231776
1 ROVR Network (ROVR) in NGN
14.715288
1 ROVR Network (ROVR) in COP
$39.0696768
1 ROVR Network (ROVR) in ZAR
R.0.1739808
1 ROVR Network (ROVR) in UAH
0.4212432
1 ROVR Network (ROVR) in TZS
T.Sh.25.0746048
1 ROVR Network (ROVR) in VES
Bs2.13696
1 ROVR Network (ROVR) in CLP
$9.48528
1 ROVR Network (ROVR) in PKR
Rs2.8321776
1 ROVR Network (ROVR) in KZT
5.42808
1 ROVR Network (ROVR) in THB
฿0.329112
1 ROVR Network (ROVR) in TWD
NT$0.3108672
1 ROVR Network (ROVR) in AED
د.إ0.0369936
1 ROVR Network (ROVR) in CHF
Fr0.0079632
1 ROVR Network (ROVR) in HKD
HK$0.0782208
1 ROVR Network (ROVR) in AMD
֏3.8605392
1 ROVR Network (ROVR) in MAD
.د.م0.0929376
1 ROVR Network (ROVR) in MXN
$0.185976
1 ROVR Network (ROVR) in SAR
ريال0.0378
1 ROVR Network (ROVR) in ETB
Br1.5221808
1 ROVR Network (ROVR) in KES
KSh1.3022352
1 ROVR Network (ROVR) in JOD
د.أ0.00714672
1 ROVR Network (ROVR) in PLN
0.036792
1 ROVR Network (ROVR) in RON
лв0.0440496
1 ROVR Network (ROVR) in SEK
kr0.094752
1 ROVR Network (ROVR) in BGN
лв0.0169344
1 ROVR Network (ROVR) in HUF
Ft3.381336
1 ROVR Network (ROVR) in CZK
0.2107728
1 ROVR Network (ROVR) in KWD
د.ك0.00308448
1 ROVR Network (ROVR) in ILS
0.0330624
1 ROVR Network (ROVR) in BOB
Bs0.069552
1 ROVR Network (ROVR) in AZN
0.017136
1 ROVR Network (ROVR) in TJS
SM0.0930384
1 ROVR Network (ROVR) in GEL
0.0273168
1 ROVR Network (ROVR) in AOA
Kz9.2476944
1 ROVR Network (ROVR) in BHD
.د.ب0.00379008
1 ROVR Network (ROVR) in BMD
$0.01008
1 ROVR Network (ROVR) in DKK
kr0.0647136
1 ROVR Network (ROVR) in HNL
L0.2634912
1 ROVR Network (ROVR) in MUR
0.4589424
1 ROVR Network (ROVR) in NAD
$0.1739808
1 ROVR Network (ROVR) in NOK
kr0.1009008
1 ROVR Network (ROVR) in NZD
$0.0174384
1 ROVR Network (ROVR) in PAB
B/.0.01008
1 ROVR Network (ROVR) in PGK
K0.0424368
1 ROVR Network (ROVR) in QAR
ر.ق0.0366912
1 ROVR Network (ROVR) in RSD
дин.1.0174752
1 ROVR Network (ROVR) in UZS
soʻm122.9268096
1 ROVR Network (ROVR) in ALL
L0.83664
1 ROVR Network (ROVR) in ANG
ƒ0.0180432
1 ROVR Network (ROVR) in AWG
ƒ0.0180432
1 ROVR Network (ROVR) in BBD
$0.02016
1 ROVR Network (ROVR) in BAM
KM0.0169344
1 ROVR Network (ROVR) in BIF
Fr29.72592
1 ROVR Network (ROVR) in BND
$0.0130032
1 ROVR Network (ROVR) in BSD
$0.01008
1 ROVR Network (ROVR) in JMD
$1.616328
1 ROVR Network (ROVR) in KHR
40.64508
1 ROVR Network (ROVR) in KMF
Fr4.27392
1 ROVR Network (ROVR) in LAK
219.1304304
1 ROVR Network (ROVR) in LKR
රු3.0609936
1 ROVR Network (ROVR) in MDL
L0.1712592
1 ROVR Network (ROVR) in MGA
Ar45.6107904
1 ROVR Network (ROVR) in MOP
P0.08064
1 ROVR Network (ROVR) in MVR
0.154224
1 ROVR Network (ROVR) in MWK
MK17.4999888
1 ROVR Network (ROVR) in MZN
MT0.644112
1 ROVR Network (ROVR) in NPR
रु1.4151312
1 ROVR Network (ROVR) in PYG
71.48736
1 ROVR Network (ROVR) in RWF
Fr14.60592
1 ROVR Network (ROVR) in SBD
$0.0828576
1 ROVR Network (ROVR) in SCR
0.1409184
1 ROVR Network (ROVR) in SRD
$0.4000752
1 ROVR Network (ROVR) in SVC
$0.0880992
1 ROVR Network (ROVR) in SZL
L0.1742832
1 ROVR Network (ROVR) in TMT
m0.0353808
1 ROVR Network (ROVR) in TND
د.ت0.02954448
1 ROVR Network (ROVR) in TTD
$0.0683424
1 ROVR Network (ROVR) in UGX
Sh35.11872
1 ROVR Network (ROVR) in XAF
Fr5.68512
1 ROVR Network (ROVR) in XCD
$0.027216
1 ROVR Network (ROVR) in XOF
Fr5.68512
1 ROVR Network (ROVR) in XPF
Fr1.02816
1 ROVR Network (ROVR) in BWP
P0.1438416
1 ROVR Network (ROVR) in BZD
$0.0202608
1 ROVR Network (ROVR) in CVE
$0.9600192
1 ROVR Network (ROVR) in DJF
Fr1.78416
1 ROVR Network (ROVR) in DOP
$0.6418944
1 ROVR Network (ROVR) in DZD
د.ج1.3121136
1 ROVR Network (ROVR) in FJD
$0.0228816
1 ROVR Network (ROVR) in GNF
Fr87.6456
1 ROVR Network (ROVR) in GTQ
Q0.077112
1 ROVR Network (ROVR) in GYD
$2.108736
1 ROVR Network (ROVR) in ISK
kr1.23984

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo ROVR Network

Quanto vale oggi ROVR Network (ROVR)?
Il prezzo in tempo reale di ROVR in USD è 0.01008 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da ROVR in USD?
Il prezzo attuale di ROVR in USD è $ 0.01008. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di ROVR Network?
La capitalizzazione di mercato per ROVR è $ 1.29M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di ROVR?
La fornitura circolante di ROVR è 127.75M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di ROVR?
ROVR ha raggiunto un prezzo ATH di 0.021590040558154902 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di ROVR?
ROVR ha visto un prezzo ATL di 0.008280267387340556 USD.
Qual è il volume di trading di ROVR?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per ROVR è $ 73.18K USD.
ROVR salirà quest'anno?
ROVR potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di ROVR per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:56:48 (UTC+8)

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore ROVR in USD

Importo

ROVR
ROVR
USD
USD

1 ROVR = 0.01008 USD

Fai trading di ROVR

ROVR/USDT
$0.01008
$0.01008
0.00%

$111,623.45

$3,957.02

$0.06001

$7.5383

$194.46

$111,623.45

$3,957.02

$2.6092

$194.46

$0.19740

$0.00000

$0.00000

$0.000000000000113

$0.150516

$0.5699

$0.5699

$0.00006530

$0.051258

$0.0000000000000000000177

$0.0000000000706

