Il prezzo in tempo reale di Rizenet Token oggi è 0.01401 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi RIZE a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di RIZE su MEXC ora.

Logo Rizenet Token

Valore Rizenet Token (RIZE)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in RIZE:

$0.01401
$0.01401$0.01401
+1.81%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Rizenet Token (RIZE)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:56:41 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Rizenet Token (RIZE) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.01341
$ 0.01341$ 0.01341
Min sulle 24h
$ 0.01537
$ 0.01537$ 0.01537
Max sulle 24h

$ 0.01341
$ 0.01341$ 0.01341

$ 0.01537
$ 0.01537$ 0.01537

$ 0.10217127339481945
$ 0.10217127339481945$ 0.10217127339481945

$ 0.010133475714606262
$ 0.010133475714606262$ 0.010133475714606262

+0.07%

+1.81%

-0.99%

-0.99%

Il prezzo in tempo reale di Rizenet Token (RIZE) è $ 0.01401. Nelle ultime 24 ore, RIZE ha oscillato tra un minimo di $ 0.01341 e un massimo di $ 0.01537, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di RIZE è $ 0.10217127339481945, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.010133475714606262.

In termini di performance a breve termine, RIZE è variato del +0.07% nell'ultima ora, del +1.81% nelle 24 ore e del -0.99% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Rizenet Token (RIZE)

No.1029

$ 13.61M
$ 13.61M$ 13.61M

$ 32.63K
$ 32.63K$ 32.63K

$ 70.05M
$ 70.05M$ 70.05M

971.16M
971.16M 971.16M

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

4,998,530,980.911737
4,998,530,980.911737 4,998,530,980.911737

19.42%

BASE

L'attuale capitalizzazione di mercato di Rizenet Token è $ 13.61M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 32.63K. La fornitura circolante di RIZE è 971.16M, con una fornitura totale di 4998530980.911737. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 70.05M.

Cronologia dei prezzi di Rizenet Token (RIZE) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Rizenet Token per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0002491+1.81%
30 giorni$ -0.00014-0.99%
60 giorni$ -0.01004-41.75%
90 giorni$ -0.02099-59.98%
Variazione del prezzo di Rizenet Token di oggi

Oggi, RIZE ha registrato una variazione di $ +0.0002491 (+1.81%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Rizenet Token in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.00014 (-0.99%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Rizenet Token in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, RIZE ha registrato una variazione di $ -0.01004 (-41.75%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Rizenet Token in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.02099 (-59.98%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Rizenet Token (RIZE)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Rizenet Token.

Che cos'è Rizenet Token (RIZE)

T-RIZE è una piattaforma di livello istituzionale per la tokenizzazione di asset del mondo reale (RWA). Supporta l'accesso ad asset di alta qualità collegandosi a distributori regolamentati e incorpora un sistema di machine learning decentralizzato che preserva la privacy per assistere nella due diligence, nell'analisi dei rischi e nella valutazione.

Rizenet Token è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Rizenet Token in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di RIZE per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Rizenet Token sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Rizenet Token fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Rizenet Token (USD)

Quanto varrà Rizenet Token (RIZE) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Rizenet Token (RIZE) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Rizenet Token.

Controlla subito la previsione del prezzo di Rizenet Token!

Economia del token di Rizenet Token (RIZE)

Comprendere l'economia del token di Rizenet Token (RIZE) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token RIZE!

Come acquistare Rizenet Token (RIZE)

Stai cercando come acquistare Rizenet Token? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Rizenet Token su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

RIZE in valute locali

Risorsa Rizenet Token

Per una comprensione più approfondita di Rizenet Token, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Rizenet Token
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Rizenet Token

Quanto vale oggi Rizenet Token (RIZE)?
Il prezzo in tempo reale di RIZE in USD è 0.01401 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da RIZE in USD?
Il prezzo attuale di RIZE in USD è $ 0.01401. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Rizenet Token?
La capitalizzazione di mercato per RIZE è $ 13.61M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di RIZE?
La fornitura circolante di RIZE è 971.16M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di RIZE?
RIZE ha raggiunto un prezzo ATH di 0.10217127339481945 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di RIZE?
RIZE ha visto un prezzo ATL di 0.010133475714606262 USD.
Qual è il volume di trading di RIZE?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per RIZE è $ 32.63K USD.
RIZE salirà quest'anno?
RIZE potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di RIZE per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:56:41 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

