Il prezzo in tempo reale di Refacta AI oggi è 0.02996 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi REFACTA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di REFACTA su MEXC ora.

Logo Refacta AI

Valore Refacta AI (REFACTA)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in REFACTA:

$0.02998
$0.02998$0.02998
+1.28%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Refacta AI (REFACTA)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:13:41 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Refacta AI (REFACTA) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.02462
$ 0.02462$ 0.02462
Min sulle 24h
$ 0.03535
$ 0.03535$ 0.03535
Max sulle 24h

$ 0.02462
$ 0.02462$ 0.02462

$ 0.03535
$ 0.03535$ 0.03535

--
----

--
----

+1.21%

+1.28%

+50.85%

+50.85%

Il prezzo in tempo reale di Refacta AI (REFACTA) è $ 0.02996. Nelle ultime 24 ore, REFACTA ha oscillato tra un minimo di $ 0.02462 e un massimo di $ 0.03535, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di REFACTA è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, REFACTA è variato del +1.21% nell'ultima ora, del +1.28% nelle 24 ore e del +50.85% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Refacta AI (REFACTA)

--
----

$ 161.34K
$ 161.34K$ 161.34K

$ 29.96M
$ 29.96M$ 29.96M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

L'attuale capitalizzazione di mercato di Refacta AI è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 161.34K. La fornitura circolante di REFACTA è --, con una fornitura totale di 1000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 29.96M.

Cronologia dei prezzi di Refacta AI (REFACTA) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Refacta AI per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0003789+1.28%
30 giorni$ +0.01105+58.43%
60 giorni$ +0.00773+34.77%
90 giorni$ +0.02496+499.20%
Variazione del prezzo di Refacta AI di oggi

Oggi, REFACTA ha registrato una variazione di $ +0.0003789 (+1.28%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Refacta AI in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.01105 (+58.43%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Refacta AI in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, REFACTA ha registrato una variazione di $ +0.00773 (+34.77%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Refacta AI in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.02496 (+499.20%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Refacta AI (REFACTA)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Refacta AI.

Che cos'è Refacta AI (REFACTA)

$REFACTA is the native utility token powering all functions in the Refacta ecosystem. Its design follows a sustainable utility-first model, aiming to support long-term development incentives, prevent early-stage volatility, and grow a strong contributor-driven community.

Refacta AI è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di REFACTA per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Refacta AI sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Refacta AI fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Refacta AI (USD)

Quanto varrà Refacta AI (REFACTA) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Refacta AI (REFACTA) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Refacta AI.

Controlla subito la previsione del prezzo di Refacta AI!

Economia del token di Refacta AI (REFACTA)

Comprendere l'economia del token di Refacta AI (REFACTA) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token REFACTA!

Come acquistare Refacta AI (REFACTA)

Stai cercando come acquistare Refacta AI? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Refacta AI su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

Risorsa Refacta AI

Per una comprensione più approfondita di Refacta AI, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Refacta AI
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Refacta AI

Quanto vale oggi Refacta AI (REFACTA)?
Il prezzo in tempo reale di REFACTA in USD è 0.02996 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da REFACTA in USD?
Il prezzo attuale di REFACTA in USD è $ 0.02996. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Refacta AI?
La capitalizzazione di mercato per REFACTA è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di REFACTA?
La fornitura circolante di REFACTA è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di REFACTA?
REFACTA ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di REFACTA?
REFACTA ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di REFACTA?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per REFACTA è $ 161.34K USD.
REFACTA salirà quest'anno?
REFACTA potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di REFACTA per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:13:41 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

