Prezzi in tempo reale di 1 USD in RDDTON:

$214
$214$214
-0.76%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Reddit (RDDTON)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:55:23 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Reddit (RDDTON) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 213.01
$ 213.01$ 213.01
Min sulle 24h
$ 215.91
$ 215.91$ 215.91
Max sulle 24h

$ 213.01
$ 213.01$ 213.01

$ 215.91
$ 215.91$ 215.91

$ 282.4541904298624
$ 282.4541904298624$ 282.4541904298624

$ 187.01273448374423
$ 187.01273448374423$ 187.01273448374423

-0.88%

-0.76%

+9.58%

+9.58%

Il prezzo in tempo reale di Reddit (RDDTON) è $ 213.97. Nelle ultime 24 ore, RDDTON ha oscillato tra un minimo di $ 213.01 e un massimo di $ 215.91, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di RDDTON è $ 282.4541904298624, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 187.01273448374423.

In termini di performance a breve termine, RDDTON è variato del -0.88% nell'ultima ora, del -0.76% nelle 24 ore e del +9.58% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Reddit (RDDTON)

No.2496

$ 556.45K
$ 556.45K$ 556.45K

$ 54.02K
$ 54.02K$ 54.02K

$ 556.45K
$ 556.45K$ 556.45K

2.60K
2.60K 2.60K

2,600.58035972
2,600.58035972 2,600.58035972

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Reddit è $ 556.45K, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 54.02K. La fornitura circolante di RDDTON è 2.60K, con una fornitura totale di 2600.58035972. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 556.45K.

Cronologia dei prezzi di Reddit (RDDTON) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Reddit per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -1.6389-0.76%
30 giorni$ -19.51-8.36%
60 giorni$ +13.97+6.98%
90 giorni$ +13.97+6.98%
Variazione del prezzo di Reddit di oggi

Oggi, RDDTON ha registrato una variazione di $ -1.6389 (-0.76%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Reddit in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -19.51 (-8.36%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Reddit in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, RDDTON ha registrato una variazione di $ +13.97 (+6.98%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Reddit in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +13.97 (+6.98%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Reddit (RDDTON)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Reddit.

Che cos'è Reddit (RDDTON)

Ondo è un'azienda che opera nel settore della tecnologia blockchain. La sua missione è accelerare la transizione verso un'economia aperta attraverso la creazione di piattaforme, asset e infrastrutture che consentano l'integrazione dei mercati finanziari nella blockchain.

Reddit è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Reddit in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di RDDTON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Reddit sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Reddit fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Reddit (USD)

Quanto varrà Reddit (RDDTON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Reddit (RDDTON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Reddit.

Controlla subito la previsione del prezzo di Reddit!

Economia del token di Reddit (RDDTON)

Comprendere l'economia del token di Reddit (RDDTON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token RDDTON!

Come acquistare Reddit (RDDTON)

Stai cercando come acquistare Reddit? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Reddit su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

Risorsa Reddit

Per una comprensione più approfondita di Reddit, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Reddit
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Reddit

Quanto vale oggi Reddit (RDDTON)?
Il prezzo in tempo reale di RDDTON in USD è 213.97 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da RDDTON in USD?
Il prezzo attuale di RDDTON in USD è $ 213.97. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Reddit?
La capitalizzazione di mercato per RDDTON è $ 556.45K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di RDDTON?
La fornitura circolante di RDDTON è 2.60K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di RDDTON?
RDDTON ha raggiunto un prezzo ATH di 282.4541904298624 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di RDDTON?
RDDTON ha visto un prezzo ATL di 187.01273448374423 USD.
Qual è il volume di trading di RDDTON?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per RDDTON è $ 54.02K USD.
RDDTON salirà quest'anno?
RDDTON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di RDDTON per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:55:23 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

