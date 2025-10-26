Il prezzo in tempo reale di Invesco QQQ oggi è 604.86 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi QQQON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di QQQON su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Invesco QQQ oggi è 604.86 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi QQQON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di QQQON su MEXC ora.

Logo Invesco QQQ

Valore Invesco QQQ (QQQON)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in QQQON:

$605.1
$605.1$605.1
-1.15%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Invesco QQQ (QQQON)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:54:54 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Invesco QQQ (QQQON) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 581.78
$ 581.78$ 581.78
Min sulle 24h
$ 625.7
$ 625.7$ 625.7
Max sulle 24h

$ 581.78
$ 581.78$ 581.78

$ 625.7
$ 625.7$ 625.7

$ 618.7295335690482
$ 618.7295335690482$ 618.7295335690482

$ 566.7159774974706
$ 566.7159774974706$ 566.7159774974706

-0.22%

-1.15%

+1.11%

+1.11%

Il prezzo in tempo reale di Invesco QQQ (QQQON) è $ 604.86. Nelle ultime 24 ore, QQQON ha oscillato tra un minimo di $ 581.78 e un massimo di $ 625.7, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di QQQON è $ 618.7295335690482, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 566.7159774974706.

In termini di performance a breve termine, QQQON è variato del -0.22% nell'ultima ora, del -1.15% nelle 24 ore e del +1.11% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Invesco QQQ (QQQON)

No.895

$ 18.31M
$ 18.31M$ 18.31M

$ 57.61K
$ 57.61K$ 57.61K

$ 18.31M
$ 18.31M$ 18.31M

30.27K
30.27K 30.27K

30,273.51242568
30,273.51242568 30,273.51242568

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Invesco QQQ è $ 18.31M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 57.61K. La fornitura circolante di QQQON è 30.27K, con una fornitura totale di 30273.51242568. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 18.31M.

Cronologia dei prezzi di Invesco QQQ (QQQON) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Invesco QQQ per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -7.0396-1.15%
30 giorni$ +12.73+2.14%
60 giorni$ +84.86+16.31%
90 giorni$ +84.86+16.31%
Variazione del prezzo di Invesco QQQ di oggi

Oggi, QQQON ha registrato una variazione di $ -7.0396 (-1.15%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Invesco QQQ in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +12.73 (+2.14%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Invesco QQQ in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, QQQON ha registrato una variazione di $ +84.86 (+16.31%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Invesco QQQ in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +84.86 (+16.31%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Invesco QQQ (QQQON)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Invesco QQQ.

Che cos'è Invesco QQQ (QQQON)

Ondo è un'azienda che opera nel settore della tecnologia blockchain. La sua missione è accelerare la transizione verso un'economia aperta attraverso la creazione di piattaforme, asset e infrastrutture che consentano l'integrazione dei mercati finanziari nella blockchain.

Invesco QQQ è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Invesco QQQ in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di QQQON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Invesco QQQ sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Invesco QQQ fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Invesco QQQ (USD)

Quanto varrà Invesco QQQ (QQQON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Invesco QQQ (QQQON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Invesco QQQ.

Controlla subito la previsione del prezzo di Invesco QQQ!

Economia del token di Invesco QQQ (QQQON)

Comprendere l'economia del token di Invesco QQQ (QQQON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token QQQON!

Come acquistare Invesco QQQ (QQQON)

Stai cercando come acquistare Invesco QQQ? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Invesco QQQ su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

QQQON in valute locali

1 Invesco QQQ (QQQON) in VND
15,916,890.9
1 Invesco QQQ (QQQON) in AUD
A$925.4358
1 Invesco QQQ (QQQON) in GBP
453.645
1 Invesco QQQ (QQQON) in EUR
520.1796
1 Invesco QQQ (QQQON) in USD
$604.86
1 Invesco QQQ (QQQON) in MYR
RM2,552.5092
1 Invesco QQQ (QQQON) in TRY
25,367.8284
1 Invesco QQQ (QQQON) in JPY
¥91,938.72
1 Invesco QQQ (QQQON) in ARS
ARS$901,428.9066
1 Invesco QQQ (QQQON) in RUB
48,152.9046
1 Invesco QQQ (QQQON) in INR
53,112.7566
1 Invesco QQQ (QQQON) in IDR
Rp10,080,995.9676
1 Invesco QQQ (QQQON) in PHP
35,535.525
1 Invesco QQQ (QQQON) in EGP
￡E.28,797.3846
1 Invesco QQQ (QQQON) in BRL
R$3,254.1468
1 Invesco QQQ (QQQON) in CAD
C$846.804
1 Invesco QQQ (QQQON) in BDT
73,913.892
1 Invesco QQQ (QQQON) in NGN
883,004.871
1 Invesco QQQ (QQQON) in COP
$2,344,413.1656
1 Invesco QQQ (QQQON) in ZAR
R.10,439.8836
1 Invesco QQQ (QQQON) in UAH
25,277.0994
1 Invesco QQQ (QQQON) in TZS
T.Sh.1,504,625.5416
1 Invesco QQQ (QQQON) in VES
Bs128,230.32
1 Invesco QQQ (QQQON) in CLP
$569,173.26
1 Invesco QQQ (QQQON) in PKR
Rs169,947.5142
1 Invesco QQQ (QQQON) in KZT
325,717.11
1 Invesco QQQ (QQQON) in THB
฿19,748.679
1 Invesco QQQ (QQQON) in TWD
NT$18,653.8824
1 Invesco QQQ (QQQON) in AED
د.إ2,219.8362
1 Invesco QQQ (QQQON) in CHF
Fr477.8394
1 Invesco QQQ (QQQON) in HKD
HK$4,693.7136
1 Invesco QQQ (QQQON) in AMD
֏231,655.3314
1 Invesco QQQ (QQQON) in MAD
.د.م5,576.8092
1 Invesco QQQ (QQQON) in MXN
$11,159.667
1 Invesco QQQ (QQQON) in SAR
ريال2,268.225
1 Invesco QQQ (QQQON) in ETB
Br91,339.9086
1 Invesco QQQ (QQQON) in KES
KSh78,141.8634
1 Invesco QQQ (QQQON) in JOD
د.أ428.84574
1 Invesco QQQ (QQQON) in PLN
2,207.739
1 Invesco QQQ (QQQON) in RON
лв2,643.2382
1 Invesco QQQ (QQQON) in SEK
kr5,685.684
1 Invesco QQQ (QQQON) in BGN
лв1,016.1648
1 Invesco QQQ (QQQON) in HUF
Ft202,900.287
1 Invesco QQQ (QQQON) in CZK
12,647.6226
1 Invesco QQQ (QQQON) in KWD
د.ك185.08716
1 Invesco QQQ (QQQON) in ILS
1,983.9408
1 Invesco QQQ (QQQON) in BOB
Bs4,173.534
1 Invesco QQQ (QQQON) in AZN
1,028.262
1 Invesco QQQ (QQQON) in TJS
SM5,582.8578
1 Invesco QQQ (QQQON) in GEL
1,639.1706
1 Invesco QQQ (QQQON) in AOA
Kz554,916.7098
1 Invesco QQQ (QQQON) in BHD
.د.ب227.42736
1 Invesco QQQ (QQQON) in BMD
$604.86
1 Invesco QQQ (QQQON) in DKK
kr3,883.2012
1 Invesco QQQ (QQQON) in HNL
L15,811.0404
1 Invesco QQQ (QQQON) in MUR
27,539.2758
1 Invesco QQQ (QQQON) in NAD
$10,439.8836
1 Invesco QQQ (QQQON) in NOK
kr6,054.6486
1 Invesco QQQ (QQQON) in NZD
$1,046.4078
1 Invesco QQQ (QQQON) in PAB
B/.604.86
1 Invesco QQQ (QQQON) in PGK
K2,546.4606
1 Invesco QQQ (QQQON) in QAR
ر.ق2,201.6904
1 Invesco QQQ (QQQON) in RSD
дин.61,054.5684
1 Invesco QQQ (QQQON) in UZS
soʻm7,376,340.2832
1 Invesco QQQ (QQQON) in ALL
L50,203.38
1 Invesco QQQ (QQQON) in ANG
ƒ1,082.6994
1 Invesco QQQ (QQQON) in AWG
ƒ1,082.6994
1 Invesco QQQ (QQQON) in BBD
$1,209.72
1 Invesco QQQ (QQQON) in BAM
KM1,016.1648
1 Invesco QQQ (QQQON) in BIF
Fr1,783,732.14
1 Invesco QQQ (QQQON) in BND
$780.2694
1 Invesco QQQ (QQQON) in BSD
$604.86
1 Invesco QQQ (QQQON) in JMD
$96,989.301
1 Invesco QQQ (QQQON) in KHR
2,438,946.735
1 Invesco QQQ (QQQON) in KMF
Fr256,460.64
1 Invesco QQQ (QQQON) in LAK
13,149,130.1718
1 Invesco QQQ (QQQON) in LKR
රු183,677.8362
1 Invesco QQQ (QQQON) in MDL
L10,276.5714
1 Invesco QQQ (QQQON) in MGA
Ar2,736,918.9168
1 Invesco QQQ (QQQON) in MOP
P4,838.88
1 Invesco QQQ (QQQON) in MVR
9,254.358
1 Invesco QQQ (QQQON) in MWK
MK1,050,103.4946
1 Invesco QQQ (QQQON) in MZN
MT38,650.554
1 Invesco QQQ (QQQON) in NPR
रु84,916.2954
1 Invesco QQQ (QQQON) in PYG
4,289,667.12
1 Invesco QQQ (QQQON) in RWF
Fr876,442.14
1 Invesco QQQ (QQQON) in SBD
$4,971.9492
1 Invesco QQQ (QQQON) in SCR
8,455.9428
1 Invesco QQQ (QQQON) in SRD
$24,006.8934
1 Invesco QQQ (QQQON) in SVC
$5,286.4764
1 Invesco QQQ (QQQON) in SZL
L10,458.0294
1 Invesco QQQ (QQQON) in TMT
m2,123.0586
1 Invesco QQQ (QQQON) in TND
د.ت1,772.84466
1 Invesco QQQ (QQQON) in TTD
$4,100.9508
1 Invesco QQQ (QQQON) in UGX
Sh2,107,332.24
1 Invesco QQQ (QQQON) in XAF
Fr341,141.04
1 Invesco QQQ (QQQON) in XCD
$1,633.122
1 Invesco QQQ (QQQON) in XOF
Fr341,141.04
1 Invesco QQQ (QQQON) in XPF
Fr61,695.72
1 Invesco QQQ (QQQON) in BWP
P8,631.3522
1 Invesco QQQ (QQQON) in BZD
$1,215.7686
1 Invesco QQQ (QQQON) in CVE
$57,606.8664
1 Invesco QQQ (QQQON) in DJF
Fr107,060.22
1 Invesco QQQ (QQQON) in DOP
$38,517.4848
1 Invesco QQQ (QQQON) in DZD
د.ج78,734.6262
1 Invesco QQQ (QQQON) in FJD
$1,373.0322
1 Invesco QQQ (QQQON) in GNF
Fr5,259,257.7
1 Invesco QQQ (QQQON) in GTQ
Q4,627.179
1 Invesco QQQ (QQQON) in GYD
$126,536.712
1 Invesco QQQ (QQQON) in ISK
kr74,397.78

Risorsa Invesco QQQ

Per una comprensione più approfondita di Invesco QQQ, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Invesco QQQ
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Invesco QQQ

Quanto vale oggi Invesco QQQ (QQQON)?
Il prezzo in tempo reale di QQQON in USD è 604.86 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da QQQON in USD?
Il prezzo attuale di QQQON in USD è $ 604.86. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Invesco QQQ?
La capitalizzazione di mercato per QQQON è $ 18.31M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di QQQON?
La fornitura circolante di QQQON è 30.27K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di QQQON?
QQQON ha raggiunto un prezzo ATH di 618.7295335690482 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di QQQON?
QQQON ha visto un prezzo ATL di 566.7159774974706 USD.
Qual è il volume di trading di QQQON?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per QQQON è $ 57.61K USD.
QQQON salirà quest'anno?
QQQON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di QQQON per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:54:54 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Invesco QQQ (QQQON)

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore QQQON in USD

Importo

QQQON
QQQON
USD
USD

1 QQQON = 604.86 USD

Fai trading di QQQON

QQQON/USDT
$605.1
$605.1$605.1
-1.15%

Unisciti a MEXC oggi stesso

-- di commissione spot maker, -- di commissione spot taker
-- di commissione futures maker, -- di commissione futures taker

