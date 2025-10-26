Il prezzo in tempo reale di Quack AI oggi è 0.025017 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi Q a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di Q su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Quack AI oggi è 0.025017 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi Q a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di Q su MEXC ora.

Valore Quack AI (Q)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in Q:

$0.025022
$0.025022$0.025022
-0.64%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Quack AI (Q)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:13:11 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Quack AI (Q) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.024587
$ 0.024587$ 0.024587
Min sulle 24h
$ 0.035251
$ 0.035251$ 0.035251
Max sulle 24h

$ 0.024587
$ 0.024587$ 0.024587

$ 0.035251
$ 0.035251$ 0.035251

--
----

--
----

-0.06%

-0.64%

+3.47%

+3.47%

Il prezzo in tempo reale di Quack AI (Q) è $ 0.025017. Nelle ultime 24 ore, Q ha oscillato tra un minimo di $ 0.024587 e un massimo di $ 0.035251, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di Q è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, Q è variato del -0.06% nell'ultima ora, del -0.64% nelle 24 ore e del +3.47% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Quack AI (Q)

--
----

$ 221.64K
$ 221.64K$ 221.64K

$ 250.17M
$ 250.17M$ 250.17M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

L'attuale capitalizzazione di mercato di Quack AI è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 221.64K. La fornitura circolante di Q è --, con una fornitura totale di 10000000000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 250.17M.

Cronologia dei prezzi di Quack AI (Q) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Quack AI per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.00016117-0.64%
30 giorni$ +0.000389+1.57%
60 giorni$ +0.023017+1,150.85%
90 giorni$ +0.023017+1,150.85%
Variazione del prezzo di Quack AI di oggi

Oggi, Q ha registrato una variazione di $ -0.00016117 (-0.64%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Quack AI in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.000389 (+1.57%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Quack AI in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, Q ha registrato una variazione di $ +0.023017 (+1,150.85%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Quack AI in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.023017 (+1,150.85%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Quack AI (Q)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Quack AI.

Che cos'è Quack AI (Q)

Quack AI – Il livello di governance IA per Web3. Quack AI è un'infrastruttura di governance modulare e plug-and-play che automatizza la creazione di proposte, la valutazione dei rischi, la votazione e l'esecuzione su più catene, fornendo una governance IA nativa su larga scala.

Quack AI è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Quack AI in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di Q per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Quack AI sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Quack AI fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Quack AI (USD)

Quanto varrà Quack AI (Q) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Quack AI (Q) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Quack AI.

Controlla subito la previsione del prezzo di Quack AI!

Economia del token di Quack AI (Q)

Comprendere l'economia del token di Quack AI (Q) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token Q!

Come acquistare Quack AI (Q)

Stai cercando come acquistare Quack AI? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Quack AI su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

Q in valute locali

1 Quack AI (Q) in VND
658.322355
1 Quack AI (Q) in AUD
A$0.03827601
1 Quack AI (Q) in GBP
0.01876275
1 Quack AI (Q) in EUR
0.02151462
1 Quack AI (Q) in USD
$0.025017
1 Quack AI (Q) in MYR
RM0.10557174
1 Quack AI (Q) in TRY
1.04921298
1 Quack AI (Q) in JPY
¥3.802584
1 Quack AI (Q) in ARS
ARS$37.28308527
1 Quack AI (Q) in RUB
1.99160337
1 Quack AI (Q) in INR
2.19674277
1 Quack AI (Q) in IDR
Rp416.94983322
1 Quack AI (Q) in PHP
1.46974875
1 Quack AI (Q) in EGP
￡E.1.19105937
1 Quack AI (Q) in BRL
R$0.13459146
1 Quack AI (Q) in CAD
C$0.0350238
1 Quack AI (Q) in BDT
3.0570774
1 Quack AI (Q) in NGN
36.52106745
1 Quack AI (Q) in COP
$96.96489132
1 Quack AI (Q) in ZAR
R.0.43179342
1 Quack AI (Q) in UAH
1.04546043
1 Quack AI (Q) in TZS
T.Sh.62.23128852
1 Quack AI (Q) in VES
Bs5.303604
1 Quack AI (Q) in CLP
$23.540997
1 Quack AI (Q) in PKR
Rs7.02902649
1 Quack AI (Q) in KZT
13.4716545
1 Quack AI (Q) in THB
฿0.81680505
1 Quack AI (Q) in TWD
NT$0.77152428
1 Quack AI (Q) in AED
د.إ0.09181239
1 Quack AI (Q) in CHF
Fr0.01976343
1 Quack AI (Q) in HKD
HK$0.19413192
1 Quack AI (Q) in AMD
֏9.58126083
1 Quack AI (Q) in MAD
.د.م0.23065674
1 Quack AI (Q) in MXN
$0.46156365
1 Quack AI (Q) in SAR
ريال0.09381375
1 Quack AI (Q) in ETB
Br3.77781717
1 Quack AI (Q) in KES
KSh3.23194623
1 Quack AI (Q) in JOD
د.أ0.017737053
1 Quack AI (Q) in PLN
0.09131205
1 Quack AI (Q) in RON
лв0.10932429
1 Quack AI (Q) in SEK
kr0.2351598
1 Quack AI (Q) in BGN
лв0.04202856
1 Quack AI (Q) in HUF
Ft8.39195265
1 Quack AI (Q) in CZK
0.52310547
1 Quack AI (Q) in KWD
د.ك0.007655202
1 Quack AI (Q) in ILS
0.08205576
1 Quack AI (Q) in BOB
Bs0.1726173
1 Quack AI (Q) in AZN
0.0425289
1 Quack AI (Q) in TJS
SM0.23090691
1 Quack AI (Q) in GEL
0.06779607
1 Quack AI (Q) in AOA
Kz22.95134631
1 Quack AI (Q) in BHD
.د.ب0.009406392
1 Quack AI (Q) in BMD
$0.025017
1 Quack AI (Q) in DKK
kr0.16060914
1 Quack AI (Q) in HNL
L0.65394438
1 Quack AI (Q) in MUR
1.13902401
1 Quack AI (Q) in NAD
$0.43179342
1 Quack AI (Q) in NOK
kr0.25042017
1 Quack AI (Q) in NZD
$0.04327941
1 Quack AI (Q) in PAB
B/.0.025017
1 Quack AI (Q) in PGK
K0.10532157
1 Quack AI (Q) in QAR
ر.ق0.09106188
1 Quack AI (Q) in RSD
дин.2.52521598
1 Quack AI (Q) in UZS
soʻm305.08531704
1 Quack AI (Q) in ALL
L2.076411
1 Quack AI (Q) in ANG
ƒ0.04478043
1 Quack AI (Q) in AWG
ƒ0.04478043
1 Quack AI (Q) in BBD
$0.050034
1 Quack AI (Q) in BAM
KM0.04202856
1 Quack AI (Q) in BIF
Fr73.775133
1 Quack AI (Q) in BND
$0.03227193
1 Quack AI (Q) in BSD
$0.025017
1 Quack AI (Q) in JMD
$4.01147595
1 Quack AI (Q) in KHR
100.87479825
1 Quack AI (Q) in KMF
Fr10.607208
1 Quack AI (Q) in LAK
543.84781521
1 Quack AI (Q) in LKR
රු7.59691239
1 Quack AI (Q) in MDL
L0.42503883
1 Quack AI (Q) in MGA
Ar113.19892296
1 Quack AI (Q) in MOP
P0.200136
1 Quack AI (Q) in MVR
0.3827601
1 Quack AI (Q) in MWK
MK43.43226387
1 Quack AI (Q) in MZN
MT1.5985863
1 Quack AI (Q) in NPR
रु3.51213663
1 Quack AI (Q) in PYG
177.420564
1 Quack AI (Q) in RWF
Fr36.249633
1 Quack AI (Q) in SBD
$0.20563974
1 Quack AI (Q) in SCR
0.34973766
1 Quack AI (Q) in SRD
$0.99292473
1 Quack AI (Q) in SVC
$0.21864858
1 Quack AI (Q) in SZL
L0.43254393
1 Quack AI (Q) in TMT
m0.08780967
1 Quack AI (Q) in TND
د.ت0.073324827
1 Quack AI (Q) in TTD
$0.16961526
1 Quack AI (Q) in UGX
Sh87.159228
1 Quack AI (Q) in XAF
Fr14.109588
1 Quack AI (Q) in XCD
$0.0675459
1 Quack AI (Q) in XOF
Fr14.109588
1 Quack AI (Q) in XPF
Fr2.551734
1 Quack AI (Q) in BWP
P0.35699259
1 Quack AI (Q) in BZD
$0.05028417
1 Quack AI (Q) in CVE
$2.38261908
1 Quack AI (Q) in DJF
Fr4.428009
1 Quack AI (Q) in DOP
$1.59308256
1 Quack AI (Q) in DZD
د.ج3.25646289
1 Quack AI (Q) in FJD
$0.05678859
1 Quack AI (Q) in GNF
Fr217.522815
1 Quack AI (Q) in GTQ
Q0.19138005
1 Quack AI (Q) in GYD
$5.2335564
1 Quack AI (Q) in ISK
kr3.077091

Risorsa Quack AI

Per una comprensione più approfondita di Quack AI, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale Quack AI
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Quack AI

Quanto vale oggi Quack AI (Q)?
Il prezzo in tempo reale di Q in USD è 0.025017 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da Q in USD?
Il prezzo attuale di Q in USD è $ 0.025017. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Quack AI?
La capitalizzazione di mercato per Q è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di Q?
La fornitura circolante di Q è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di Q?
Q ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di Q?
Q ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di Q?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per Q è $ 221.64K USD.
Q salirà quest'anno?
Q potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di Q per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:13:11 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

