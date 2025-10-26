Il prezzo in tempo reale di PHT Stablecoin oggi è 0.01696 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi PHT a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di PHT su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di PHT Stablecoin oggi è 0.01696 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi PHT a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di PHT su MEXC ora.

Prezzi in tempo reale di 1 USD in PHT:

$0.01696
$0.01696$0.01696
0.00%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di PHT Stablecoin (PHT)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:52:53 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di PHT Stablecoin (PHT) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.01693
$ 0.01693$ 0.01693
Min sulle 24h
$ 0.01718
$ 0.01718$ 0.01718
Max sulle 24h

$ 0.01693
$ 0.01693$ 0.01693

$ 0.01718
$ 0.01718$ 0.01718

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-1.74%

-1.74%

Il prezzo in tempo reale di PHT Stablecoin (PHT) è $ 0.01696. Nelle ultime 24 ore, PHT ha oscillato tra un minimo di $ 0.01693 e un massimo di $ 0.01718, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di PHT è --, mentre il suo prezzo più basso di sempre è --.

In termini di performance a breve termine, PHT è variato del 0.00% nell'ultima ora, del 0.00% nelle 24 ore e del -1.74% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di PHT Stablecoin (PHT)

--
----

$ 7.77K
$ 7.77K$ 7.77K

$ 4.88M
$ 4.88M$ 4.88M

--
----

287,850,000
287,850,000 287,850,000

MATIC

L'attuale capitalizzazione di mercato di PHT Stablecoin è --, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 7.77K. La fornitura circolante di PHT è --, con una fornitura totale di 287850000. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 4.88M.

Cronologia dei prezzi di PHT Stablecoin (PHT) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di PHT Stablecoin per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 00.00%
30 giorni$ -0.00032-1.86%
60 giorni$ -0.00065-3.70%
90 giorni$ -0.00004-0.24%
Variazione del prezzo di PHT Stablecoin di oggi

Oggi, PHT ha registrato una variazione di $ 0 (0.00%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di PHT Stablecoin in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -0.00032 (-1.86%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di PHT Stablecoin in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, PHT ha registrato una variazione di $ -0.00065 (-3.70%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di PHT Stablecoin in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.00004 (-0.24%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di PHT Stablecoin (PHT)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di PHT Stablecoin.

Che cos'è PHT Stablecoin (PHT)

PHT è una stablecoin multi-chain, sovracollateralizzata e ancorata al peso filippino. È progettata per facilitare rimesse rapide e a basso costo, pagamenti on-chain e regolamenti programmabili nelle Filippine e nel Sud-est asiatico.

PHT Stablecoin è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di PHT Stablecoin in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di PHT per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su PHT Stablecoin sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di PHT Stablecoin fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di PHT Stablecoin (USD)

Quanto varrà PHT Stablecoin (PHT) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset PHT Stablecoin (PHT) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per PHT Stablecoin.

Controlla subito la previsione del prezzo di PHT Stablecoin!

Economia del token di PHT Stablecoin (PHT)

Comprendere l'economia del token di PHT Stablecoin (PHT) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token PHT!

Come acquistare PHT Stablecoin (PHT)

Stai cercando come acquistare PHT Stablecoin? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente PHT Stablecoin su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

PHT in valute locali

Risorsa PHT Stablecoin

Per una comprensione più approfondita di PHT Stablecoin, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Whitepaper
Sito ufficiale PHT Stablecoin
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo PHT Stablecoin

Quanto vale oggi PHT Stablecoin (PHT)?
Il prezzo in tempo reale di PHT in USD è 0.01696 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da PHT in USD?
Il prezzo attuale di PHT in USD è $ 0.01696. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di PHT Stablecoin?
La capitalizzazione di mercato per PHT è -- USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di PHT?
La fornitura circolante di PHT è -- USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di PHT?
PHT ha raggiunto un prezzo ATH di -- USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di PHT?
PHT ha visto un prezzo ATL di -- USD.
Qual è il volume di trading di PHT?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per PHT è $ 7.77K USD.
PHT salirà quest'anno?
PHT potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di PHT per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:52:53 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

