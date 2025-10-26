Il prezzo in tempo reale di PepsiCo oggi è 153.87 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi PEPON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di PEPON su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di PepsiCo oggi è 153.87 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi PEPON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di PEPON su MEXC ora.

Valore PepsiCo (PEPON)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in PEPON:

$153.87
+0.07%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di PepsiCo (PEPON)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:52:44 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di PepsiCo (PEPON) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 151.98
Min sulle 24h
$ 154.03
Max sulle 24h

$ 151.98
$ 154.03
$ 156.71583734346297
$ 139.61853462367836
+1.11%

+0.07%

-2.05%

-2.05%

Il prezzo in tempo reale di PepsiCo (PEPON) è $ 153.87. Nelle ultime 24 ore, PEPON ha oscillato tra un minimo di $ 151.98 e un massimo di $ 154.03, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di PEPON è $ 156.71583734346297, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 139.61853462367836.

In termini di performance a breve termine, PEPON è variato del +1.11% nell'ultima ora, del +0.07% nelle 24 ore e del -2.05% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di PepsiCo (PEPON)

No.1774

$ 2.36M
$ 53.99K
$ 2.36M
15.34K
15,342.01997298
ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di PepsiCo è $ 2.36M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 53.99K. La fornitura circolante di PEPON è 15.34K, con una fornitura totale di 15342.01997298. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 2.36M.

Cronologia dei prezzi di PepsiCo (PEPON) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di PepsiCo per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.1076+0.07%
30 giorni$ +12.89+9.14%
60 giorni$ +53.87+53.87%
90 giorni$ +53.87+53.87%
Variazione del prezzo di PepsiCo di oggi

Oggi, PEPON ha registrato una variazione di $ +0.1076 (+0.07%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di PepsiCo in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +12.89 (+9.14%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di PepsiCo in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, PEPON ha registrato una variazione di $ +53.87 (+53.87%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di PepsiCo in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +53.87 (+53.87%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di PepsiCo (PEPON)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di PepsiCo.

Che cos'è PepsiCo (PEPON)

Ondo è un'azienda che opera nel settore della tecnologia blockchain. La sua missione è accelerare la transizione verso un'economia aperta attraverso la creazione di piattaforme, asset e infrastrutture che consentano l'integrazione dei mercati finanziari nella blockchain.

PepsiCo è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di PepsiCo in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di PEPON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su PepsiCo sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di PepsiCo fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di PepsiCo (USD)

Quanto varrà PepsiCo (PEPON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset PepsiCo (PEPON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per PepsiCo.

Controlla subito la previsione del prezzo di PepsiCo!

Economia del token di PepsiCo (PEPON)

Comprendere l'economia del token di PepsiCo (PEPON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token PEPON!

Come acquistare PepsiCo (PEPON)

Stai cercando come acquistare PepsiCo? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente PepsiCo su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

PEPON in valute locali

1 PepsiCo (PEPON) in VND
4,049,089.05
1 PepsiCo (PEPON) in AUD
A$235.4211
1 PepsiCo (PEPON) in GBP
115.4025
1 PepsiCo (PEPON) in EUR
132.3282
1 PepsiCo (PEPON) in USD
$153.87
1 PepsiCo (PEPON) in MYR
RM649.3314
1 PepsiCo (PEPON) in TRY
6,453.3078
1 PepsiCo (PEPON) in JPY
¥23,388.24
1 PepsiCo (PEPON) in ARS
ARS$229,313.9997
1 PepsiCo (PEPON) in RUB
12,249.5907
1 PepsiCo (PEPON) in INR
13,511.3247
1 PepsiCo (PEPON) in IDR
Rp2,564,498.9742
1 PepsiCo (PEPON) in PHP
9,039.8625
1 PepsiCo (PEPON) in EGP
￡E.7,325.7507
1 PepsiCo (PEPON) in BRL
R$827.8206
1 PepsiCo (PEPON) in CAD
C$215.418
1 PepsiCo (PEPON) in BDT
18,802.914
1 PepsiCo (PEPON) in NGN
224,627.1195
1 PepsiCo (PEPON) in COP
$596,393.9652
1 PepsiCo (PEPON) in ZAR
R.2,655.7962
1 PepsiCo (PEPON) in UAH
6,430.2273
1 PepsiCo (PEPON) in TZS
T.Sh.382,760.8572
1 PepsiCo (PEPON) in VES
Bs32,620.44
1 PepsiCo (PEPON) in CLP
$144,791.67
1 PepsiCo (PEPON) in PKR
Rs43,232.8539
1 PepsiCo (PEPON) in KZT
82,858.995
1 PepsiCo (PEPON) in THB
฿5,023.8555
1 PepsiCo (PEPON) in TWD
NT$4,745.3508
1 PepsiCo (PEPON) in AED
د.إ564.7029
1 PepsiCo (PEPON) in CHF
Fr121.5573
1 PepsiCo (PEPON) in HKD
HK$1,194.0312
1 PepsiCo (PEPON) in AMD
֏58,930.6713
1 PepsiCo (PEPON) in MAD
.د.م1,418.6814
1 PepsiCo (PEPON) in MXN
$2,838.9015
1 PepsiCo (PEPON) in SAR
ريال577.0125
1 PepsiCo (PEPON) in ETB
Br23,235.9087
1 PepsiCo (PEPON) in KES
KSh19,878.4653
1 PepsiCo (PEPON) in JOD
د.أ109.09383
1 PepsiCo (PEPON) in PLN
561.6255
1 PepsiCo (PEPON) in RON
лв672.4119
1 PepsiCo (PEPON) in SEK
kr1,446.378
1 PepsiCo (PEPON) in BGN
лв258.5016
1 PepsiCo (PEPON) in HUF
Ft51,615.6915
1 PepsiCo (PEPON) in CZK
3,217.4217
1 PepsiCo (PEPON) in KWD
د.ك47.08422
1 PepsiCo (PEPON) in ILS
504.6936
1 PepsiCo (PEPON) in BOB
Bs1,061.703
1 PepsiCo (PEPON) in AZN
261.579
1 PepsiCo (PEPON) in TJS
SM1,420.2201
1 PepsiCo (PEPON) in GEL
416.9877
1 PepsiCo (PEPON) in AOA
Kz141,164.9541
1 PepsiCo (PEPON) in BHD
.د.ب57.85512
1 PepsiCo (PEPON) in BMD
$153.87
1 PepsiCo (PEPON) in DKK
kr987.8454
1 PepsiCo (PEPON) in HNL
L4,022.1618
1 PepsiCo (PEPON) in MUR
7,005.7011
1 PepsiCo (PEPON) in NAD
$2,655.7962
1 PepsiCo (PEPON) in NOK
kr1,540.2387
1 PepsiCo (PEPON) in NZD
$266.1951
1 PepsiCo (PEPON) in PAB
B/.153.87
1 PepsiCo (PEPON) in PGK
K647.7927
1 PepsiCo (PEPON) in QAR
ر.ق560.0868
1 PepsiCo (PEPON) in RSD
дин.15,531.6378
1 PepsiCo (PEPON) in UZS
soʻm1,876,463.1144
1 PepsiCo (PEPON) in ALL
L12,771.21
1 PepsiCo (PEPON) in ANG
ƒ275.4273
1 PepsiCo (PEPON) in AWG
ƒ275.4273
1 PepsiCo (PEPON) in BBD
$307.74
1 PepsiCo (PEPON) in BAM
KM258.5016
1 PepsiCo (PEPON) in BIF
Fr453,762.63
1 PepsiCo (PEPON) in BND
$198.4923
1 PepsiCo (PEPON) in BSD
$153.87
1 PepsiCo (PEPON) in JMD
$24,673.0545
1 PepsiCo (PEPON) in KHR
620,442.3075
1 PepsiCo (PEPON) in KMF
Fr65,240.88
1 PepsiCo (PEPON) in LAK
3,344,999.9331
1 PepsiCo (PEPON) in LKR
රු46,725.7029
1 PepsiCo (PEPON) in MDL
L2,614.2513
1 PepsiCo (PEPON) in MGA
Ar696,243.2856
1 PepsiCo (PEPON) in MOP
P1,230.96
1 PepsiCo (PEPON) in MVR
2,354.211
1 PepsiCo (PEPON) in MWK
MK267,135.2457
1 PepsiCo (PEPON) in MZN
MT9,832.293
1 PepsiCo (PEPON) in NPR
रु21,601.8093
1 PepsiCo (PEPON) in PYG
1,091,246.04
1 PepsiCo (PEPON) in RWF
Fr222,957.63
1 PepsiCo (PEPON) in SBD
$1,264.8114
1 PepsiCo (PEPON) in SCR
2,151.1026
1 PepsiCo (PEPON) in SRD
$6,107.1003
1 PepsiCo (PEPON) in SVC
$1,344.8238
1 PepsiCo (PEPON) in SZL
L2,660.4123
1 PepsiCo (PEPON) in TMT
m540.0837
1 PepsiCo (PEPON) in TND
د.ت450.99297
1 PepsiCo (PEPON) in TTD
$1,043.2386
1 PepsiCo (PEPON) in UGX
Sh536,083.08
1 PepsiCo (PEPON) in XAF
Fr86,782.68
1 PepsiCo (PEPON) in XCD
$415.449
1 PepsiCo (PEPON) in XOF
Fr86,782.68
1 PepsiCo (PEPON) in XPF
Fr15,694.74
1 PepsiCo (PEPON) in BWP
P2,195.7249
1 PepsiCo (PEPON) in BZD
$309.2787
1 PepsiCo (PEPON) in CVE
$14,654.5788
1 PepsiCo (PEPON) in DJF
Fr27,234.99
1 PepsiCo (PEPON) in DOP
$9,798.4416
1 PepsiCo (PEPON) in DZD
د.ج20,029.2579
1 PepsiCo (PEPON) in FJD
$349.2849
1 PepsiCo (PEPON) in GNF
Fr1,337,899.65
1 PepsiCo (PEPON) in GTQ
Q1,177.1055
1 PepsiCo (PEPON) in GYD
$32,189.604
1 PepsiCo (PEPON) in ISK
kr18,926.01

Risorsa PepsiCo

Per una comprensione più approfondita di PepsiCo, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale PepsiCo
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo PepsiCo

Quanto vale oggi PepsiCo (PEPON)?
Il prezzo in tempo reale di PEPON in USD è 153.87 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da PEPON in USD?
Il prezzo attuale di PEPON in USD è $ 153.87. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di PepsiCo?
La capitalizzazione di mercato per PEPON è $ 2.36M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di PEPON?
La fornitura circolante di PEPON è 15.34K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di PEPON?
PEPON ha raggiunto un prezzo ATH di 156.71583734346297 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di PEPON?
PEPON ha visto un prezzo ATL di 139.61853462367836 USD.
Qual è il volume di trading di PEPON?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per PEPON è $ 53.99K USD.
PEPON salirà quest'anno?
PEPON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di PEPON per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:52:44 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

Calcolatore PEPON in USD

Importo

PEPON
PEPON
USD
USD

1 PEPON = 153.87 USD

Fai trading di PEPON

PEPON/USDT
$153.87
+0.05%

