Il prezzo in tempo reale di Pandu Pandas oggi è 0.00008772 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi PANDU a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di PANDU su MEXC ora.

Logo Pandu Pandas

Valore Pandu Pandas (PANDU)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in PANDU:

$0.00008772
$0.00008772
+0.41%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Pandu Pandas (PANDU)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:12:36 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Pandu Pandas (PANDU) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.000085
$ 0.000085
Min sulle 24h
$ 0.00009908
$ 0.00009908
Max sulle 24h

$ 0.000085
$ 0.000085

$ 0.00009908
$ 0.00009908

$ 0.0002790700975526
$ 0.0002790700975526

$ 0.00000048806902605
$ 0.00000048806902605

-1.43%

+0.41%

-23.12%

-23.12%

Il prezzo in tempo reale di Pandu Pandas (PANDU) è $ 0.00008772. Nelle ultime 24 ore, PANDU ha oscillato tra un minimo di $ 0.000085 e un massimo di $ 0.00009908, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di PANDU è $ 0.0002790700975526, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00000048806902605.

In termini di performance a breve termine, PANDU è variato del -1.43% nell'ultima ora, del +0.41% nelle 24 ore e del -23.12% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Pandu Pandas (PANDU)

No.1192

$ 8.45M
$ 8.45M

$ 137.16K
$ 137.16K

$ 8.77M
$ 8.77M

96.37B
96.37B

99,999,377,352
99,999,377,352

99,999,377,352
99,999,377,352

96.37%

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di Pandu Pandas è $ 8.45M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 137.16K. La fornitura circolante di PANDU è 96.37B, con una fornitura totale di 99999377352. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 8.77M.

Cronologia dei prezzi di Pandu Pandas (PANDU) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Pandu Pandas per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.0000003582+0.41%
30 giorni$ +0.00004252+94.07%
60 giorni$ +0.00006772+338.60%
90 giorni$ +0.00006772+338.60%
Variazione del prezzo di Pandu Pandas di oggi

Oggi, PANDU ha registrato una variazione di $ +0.0000003582 (+0.41%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Pandu Pandas in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.00004252 (+94.07%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Pandu Pandas in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, PANDU ha registrato una variazione di $ +0.00006772 (+338.60%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Pandu Pandas in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +0.00006772 (+338.60%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Pandu Pandas (PANDU)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Pandu Pandas.

Che cos'è Pandu Pandas (PANDU)

Dalla foresta, sono qui per diffondere amore attraverso la blockchain Solana. Vuoi essere mio amico?

Pandu Pandas è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Pandu Pandas in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di PANDU per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Pandu Pandas sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Pandu Pandas fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Pandu Pandas (USD)

Quanto varrà Pandu Pandas (PANDU) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Pandu Pandas (PANDU) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Pandu Pandas.

Controlla subito la previsione del prezzo di Pandu Pandas!

Economia del token di Pandu Pandas (PANDU)

Comprendere l'economia del token di Pandu Pandas (PANDU) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token PANDU!

Come acquistare Pandu Pandas (PANDU)

Stai cercando come acquistare Pandu Pandas? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Pandu Pandas su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

PANDU in valute locali

Risorsa Pandu Pandas

Per una comprensione più approfondita di Pandu Pandas, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Pandu Pandas
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Pandu Pandas

Quanto vale oggi Pandu Pandas (PANDU)?
Il prezzo in tempo reale di PANDU in USD è 0.00008772 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da PANDU in USD?
Il prezzo attuale di PANDU in USD è $ 0.00008772. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Pandu Pandas?
La capitalizzazione di mercato per PANDU è $ 8.45M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di PANDU?
La fornitura circolante di PANDU è 96.37B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di PANDU?
PANDU ha raggiunto un prezzo ATH di 0.0002790700975526 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di PANDU?
PANDU ha visto un prezzo ATL di 0.00000048806902605 USD.
Qual è il volume di trading di PANDU?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per PANDU è $ 137.16K USD.
PANDU salirà quest'anno?
PANDU potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di PANDU per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:12:36 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

$0.00008772
$111,605.48

$3,952.54

$0.05781

$7.3572

$194.04

