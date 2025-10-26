Il prezzo in tempo reale di Oracle oggi è 283.51 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ORCLON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ORCLON su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Oracle oggi è 283.51 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi ORCLON a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di ORCLON su MEXC ora.

Logo Oracle

Valore Oracle (ORCLON)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in ORCLON:

$283.51
$283.51
+0.59%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Oracle (ORCLON)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:12:21 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Oracle (ORCLON) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 271.07
$ 271.07
Min sulle 24h
$ 305.15
$ 305.15
Max sulle 24h

$ 271.07
$ 271.07

$ 305.15
$ 305.15

$ 344.869728008825
$ 344.869728008825

$ 223.2148184410282
$ 223.2148184410282

+0.32%

+0.59%

-1.61%

-1.61%

Il prezzo in tempo reale di Oracle (ORCLON) è $ 283.51. Nelle ultime 24 ore, ORCLON ha oscillato tra un minimo di $ 271.07 e un massimo di $ 305.15, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di ORCLON è $ 344.869728008825, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 223.2148184410282.

In termini di performance a breve termine, ORCLON è variato del +0.32% nell'ultima ora, del +0.59% nelle 24 ore e del -1.61% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Oracle (ORCLON)

No.2321

$ 755.60K
$ 755.60K

$ 131.94K
$ 131.94K

$ 755.60K
$ 755.60K

2.67K
2.67K

2,665.16137299
2,665.16137299

ETH

L'attuale capitalizzazione di mercato di Oracle è $ 755.60K, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 131.94K. La fornitura circolante di ORCLON è 2.67K, con una fornitura totale di 2665.16137299. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 755.60K.

Cronologia dei prezzi di Oracle (ORCLON) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di Oracle per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +1.6629+0.59%
30 giorni$ -8.45-2.90%
60 giorni$ +33.51+13.40%
90 giorni$ +33.51+13.40%
Variazione del prezzo di Oracle di oggi

Oggi, ORCLON ha registrato una variazione di $ +1.6629 (+0.59%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di Oracle in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ -8.45 (-2.90%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di Oracle in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, ORCLON ha registrato una variazione di $ +33.51 (+13.40%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di Oracle in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ +33.51 (+13.40%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di Oracle (ORCLON)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di Oracle.

Che cos'è Oracle (ORCLON)

Ondo è un'azienda che opera nel settore della tecnologia blockchain. La sua missione è accelerare la transizione verso un'economia aperta attraverso la creazione di piattaforme, asset e infrastrutture che consentano l'integrazione dei mercati finanziari nella blockchain.

Oracle è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di Oracle in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di ORCLON per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su Oracle sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di Oracle fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di Oracle (USD)

Quanto varrà Oracle (ORCLON) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Oracle (ORCLON) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Oracle.

Controlla subito la previsione del prezzo di Oracle!

Economia del token di Oracle (ORCLON)

Comprendere l'economia del token di Oracle (ORCLON) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token ORCLON!

Come acquistare Oracle (ORCLON)

Stai cercando come acquistare Oracle? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente Oracle su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

ORCLON in valute locali

1 Oracle (ORCLON) in VND
7,460,565.65
1 Oracle (ORCLON) in AUD
A$433.7703
1 Oracle (ORCLON) in GBP
212.6325
1 Oracle (ORCLON) in EUR
243.8186
1 Oracle (ORCLON) in USD
$283.51
1 Oracle (ORCLON) in MYR
RM1,196.4122
1 Oracle (ORCLON) in TRY
11,890.4094
1 Oracle (ORCLON) in JPY
¥43,093.52
1 Oracle (ORCLON) in ARS
ARS$422,517.7881
1 Oracle (ORCLON) in RUB
22,570.2311
1 Oracle (ORCLON) in INR
24,895.0131
1 Oracle (ORCLON) in IDR
Rp4,725,164.7766
1 Oracle (ORCLON) in PHP
16,656.2125
1 Oracle (ORCLON) in EGP
￡E.13,497.9111
1 Oracle (ORCLON) in BRL
R$1,525.2838
1 Oracle (ORCLON) in CAD
C$396.914
1 Oracle (ORCLON) in BDT
34,644.922
1 Oracle (ORCLON) in NGN
413,882.0735
1 Oracle (ORCLON) in COP
$1,098,873.4196
1 Oracle (ORCLON) in ZAR
R.4,893.3826
1 Oracle (ORCLON) in UAH
11,847.8829
1 Oracle (ORCLON) in TZS
T.Sh.705,248.1356
1 Oracle (ORCLON) in VES
Bs60,104.12
1 Oracle (ORCLON) in CLP
$266,782.91
1 Oracle (ORCLON) in PKR
Rs79,657.8047
1 Oracle (ORCLON) in KZT
152,670.135
1 Oracle (ORCLON) in THB
฿9,256.6015
1 Oracle (ORCLON) in TWD
NT$8,743.4484
1 Oracle (ORCLON) in AED
د.إ1,040.4817
1 Oracle (ORCLON) in CHF
Fr223.9729
1 Oracle (ORCLON) in HKD
HK$2,200.0376
1 Oracle (ORCLON) in AMD
֏108,581.4949
1 Oracle (ORCLON) in MAD
.د.م2,613.9622
1 Oracle (ORCLON) in MXN
$5,230.7595
1 Oracle (ORCLON) in SAR
ريال1,063.1625
1 Oracle (ORCLON) in ETB
Br42,812.8451
1 Oracle (ORCLON) in KES
KSh36,626.6569
1 Oracle (ORCLON) in JOD
د.أ201.00859
1 Oracle (ORCLON) in PLN
1,034.8115
1 Oracle (ORCLON) in RON
лв1,238.9387
1 Oracle (ORCLON) in SEK
kr2,664.994
1 Oracle (ORCLON) in BGN
лв476.2968
1 Oracle (ORCLON) in HUF
Ft95,103.4295
1 Oracle (ORCLON) in CZK
5,928.1941
1 Oracle (ORCLON) in KWD
د.ك86.75406
1 Oracle (ORCLON) in ILS
929.9128
1 Oracle (ORCLON) in BOB
Bs1,956.219
1 Oracle (ORCLON) in AZN
481.967
1 Oracle (ORCLON) in TJS
SM2,616.7973
1 Oracle (ORCLON) in GEL
768.3121
1 Oracle (ORCLON) in AOA
Kz260,100.5793
1 Oracle (ORCLON) in BHD
.د.ب106.59976
1 Oracle (ORCLON) in BMD
$283.51
1 Oracle (ORCLON) in DKK
kr1,820.1342
1 Oracle (ORCLON) in HNL
L7,410.9514
1 Oracle (ORCLON) in MUR
12,908.2103
1 Oracle (ORCLON) in NAD
$4,893.3826
1 Oracle (ORCLON) in NOK
kr2,837.9351
1 Oracle (ORCLON) in NZD
$490.4723
1 Oracle (ORCLON) in PAB
B/.283.51
1 Oracle (ORCLON) in PGK
K1,193.5771
1 Oracle (ORCLON) in QAR
ر.ق1,031.9764
1 Oracle (ORCLON) in RSD
дин.28,617.4994
1 Oracle (ORCLON) in UZS
soʻm3,457,438.4712
1 Oracle (ORCLON) in ALL
L23,531.33
1 Oracle (ORCLON) in ANG
ƒ507.4829
1 Oracle (ORCLON) in AWG
ƒ507.4829
1 Oracle (ORCLON) in BBD
$567.02
1 Oracle (ORCLON) in BAM
KM476.2968
1 Oracle (ORCLON) in BIF
Fr836,070.99
1 Oracle (ORCLON) in BND
$365.7279
1 Oracle (ORCLON) in BSD
$283.51
1 Oracle (ORCLON) in JMD
$45,460.8285
1 Oracle (ORCLON) in KHR
1,143,183.1975
1 Oracle (ORCLON) in KMF
Fr120,208.24
1 Oracle (ORCLON) in LAK
6,163,260.7463
1 Oracle (ORCLON) in LKR
රු86,093.4817
1 Oracle (ORCLON) in MDL
L4,816.8349
1 Oracle (ORCLON) in MGA
Ar1,282,848.7288
1 Oracle (ORCLON) in MOP
P2,268.08
1 Oracle (ORCLON) in MVR
4,337.703
1 Oracle (ORCLON) in MWK
MK492,204.5461
1 Oracle (ORCLON) in MZN
MT18,116.289
1 Oracle (ORCLON) in NPR
रु39,801.9689
1 Oracle (ORCLON) in PYG
2,010,652.92
1 Oracle (ORCLON) in RWF
Fr410,805.99
1 Oracle (ORCLON) in SBD
$2,330.4522
1 Oracle (ORCLON) in SCR
3,963.4698
1 Oracle (ORCLON) in SRD
$11,252.5119
1 Oracle (ORCLON) in SVC
$2,477.8774
1 Oracle (ORCLON) in SZL
L4,901.8879
1 Oracle (ORCLON) in TMT
m995.1201
1 Oracle (ORCLON) in TND
د.ت830.96781
1 Oracle (ORCLON) in TTD
$1,922.1978
1 Oracle (ORCLON) in UGX
Sh987,748.84
1 Oracle (ORCLON) in XAF
Fr159,899.64
1 Oracle (ORCLON) in XCD
$765.477
1 Oracle (ORCLON) in XOF
Fr159,899.64
1 Oracle (ORCLON) in XPF
Fr28,918.02
1 Oracle (ORCLON) in BWP
P4,045.6877
1 Oracle (ORCLON) in BZD
$569.8551
1 Oracle (ORCLON) in CVE
$27,001.4924
1 Oracle (ORCLON) in DJF
Fr50,181.27
1 Oracle (ORCLON) in DOP
$18,053.9168
1 Oracle (ORCLON) in DZD
د.ج36,904.4967
1 Oracle (ORCLON) in FJD
$643.5677
1 Oracle (ORCLON) in GNF
Fr2,465,119.45
1 Oracle (ORCLON) in GTQ
Q2,168.8515
1 Oracle (ORCLON) in GYD
$59,310.292
1 Oracle (ORCLON) in ISK
kr34,871.73

Risorsa Oracle

Per una comprensione più approfondita di Oracle, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale Oracle
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo Oracle

Quanto vale oggi Oracle (ORCLON)?
Il prezzo in tempo reale di ORCLON in USD è 283.51 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da ORCLON in USD?
Il prezzo attuale di ORCLON in USD è $ 283.51. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Oracle?
La capitalizzazione di mercato per ORCLON è $ 755.60K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di ORCLON?
La fornitura circolante di ORCLON è 2.67K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di ORCLON?
ORCLON ha raggiunto un prezzo ATH di 344.869728008825 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di ORCLON?
ORCLON ha visto un prezzo ATL di 223.2148184410282 USD.
Qual è il volume di trading di ORCLON?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per ORCLON è $ 131.94K USD.
ORCLON salirà quest'anno?
ORCLON potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di ORCLON per un'analisi più approfondita.
Aggiornamenti importanti del settore di Oracle (ORCLON)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Notizie principali

Perché così tante persone continuano a perdere soldi durante un Bull Run?

October 6, 2025

L’Ascesa delle Reti Bitcoin di Livello 2: Comprendere la Tecnologia che Ridefinisce il Futuro di Bitcoin nel 2025

October 6, 2025

Altcoin nel 2025: Quando TOTAL3 Raggiunge Nuovi Massimi ma il Tuo Portafoglio Non Si Muove

October 5, 2025
Vedi altro

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

$283.51
$111,605.48

$3,952.54

$0.05805

$7.3540

$194.00

$111,605.48

$3,952.54

$2.6368

$194.00

$0.19749

$0.00000

$0.00000

$0.000000000000107

$0.165852

$0.4588

$0.4588

$0.00012154

$0.050901

$0.0000000000738

$0.0000000000000000000155

